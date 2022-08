Thornton Heath: La famille d’une fille de 4 ans, décédée dans une explosion de gaz d’horreur, a signalé une fuite présumée, mais a été «retirée»

LA famille d’une fillette de quatre ans qui a été tuée dans une prétendue explosion de gaz avait signalé une fuite suspecte, a affirmé un ami.

L’enfant “heureux” a été déclaré mort sur les lieux de Galpin’s Road, Thornton Heath, lundi, où les habitants “sentaient de l’essence depuis une semaine”.

Des images de drone effrayantes montrent un cratère où se trouvait autrefois la maison sur Galpin’s Road, Thornton Heath Crédit : Dan Charité

L’explosion a ravagé la propriété sur Galpin’s Road vers 7 heures du matin lundi matin Crédit : Dan Charité

Les sauveteurs sur les lieux de Galpin’s Road, Thornton Heath, après l’explosion d’horreur Crédit : PA

Une image horrifiante montre la chambre d’un enfant ravagée par l’explosion – un jouet peut être vu sur le mur Crédit : Dan Charity / Newsgroup Newspapers Ltd

Six camions de pompiers et une quarantaine de pompiers étaient sur les lieux Crédit : Le Soleil

Quatre autres personnes ont été blessées dans la dévastation après que la maison mitoyenne du sud de Londres a été rasée alors qu’une explosion a envoyé des débris voler à des centaines de mètres dans les airs.

Plus de 100 personnes ont été évacuées de la zone, ce qui a maintenant été confirmé par le Merton Council comme étant causé par une explosion de gaz.

Maintenant, il a été révélé que la famille du tout-petit décédé avait appelé la compagnie de gaz au sujet d’une fuite présumée, mais avait reçu “un rendez-vous”.

Un ami proche de la famille, Toheed Maricar, 52 ans, a déclaré: «Des voisins avaient signalé une odeur de gaz pendant environ une semaine.

« La famille a essayé de mettre la main sur la société gazière, mais celle-ci n’est pas venue tout de suite. Un rendez-vous leur a été donné.

« Je n’ai jamais rien entendu de tel auparavant. La mère ne pouvait pas parler, à moi, ils souffrent tellement. Toute la famille souffre tellement.”

Cela survient après que des habitants ont déclaré au Sun que des travaux à gaz avaient lieu depuis “quatre semaines”.

Certains résidents du cordon ont déclaré avoir signalé une forte odeur de gaz il y a deux semaines, et d’autres ont déclaré qu’ils s’étaient sentis étourdis et malades au cours des deux derniers jours.

D’autres ont déclaré que des ingénieurs avaient travaillé dans la rue et creusé des trous dans les maisons des gens ces derniers jours pour résoudre le problème.

Un homme, Delroy Simms, 62 ans, qui a aidé à sauver trois enfants, a déclaré: “Je savais déjà ce que c’était parce que ce gaz sentait très fort toute la semaine. Il m’a donné mal à la tête hier.

“Mon voisin les a appelés (des ingénieurs du gaz) toute la semaine. Quand j’ai entendu l’explosion, c’était comme un tremblement de terre.

“Cela m’a secoué, ainsi que ma maison. Les volets de nos fenêtres ont sauté de leurs gonds. Je suis allé à la fenêtre et j’ai vu la dévastation.”

Pendant ce temps, le révérend Deji Ayorinde, de l’église baptiste Pollards Hill voisine, a déclaré qu’il y avait de la colère dans la communauté concernant les “questions sans réponse”.

Il a déclaré: “Cette chose a été signalée et elle n’a toujours pas été résolue des jours ou des semaines plus tard.

“Qui s’approprie cela? La colère s’est accumulée parce que cela a maintenant coûté la vie et c’est un catalyseur de la force de l’émotion autour de cela.”

Mais un porte-parole de la compagnie de gaz SGN qui effectuait des travaux dans la rue a déclaré au Sun que leurs ingénieurs travaillaient en étroite collaboration avec les services d’urgence pour établir la cause de l’explosion.

Ils ont ajouté: “Suite à l’explosion de Galpin’s Road, Thornton Heath plus tôt dans la journée, nos plus sincères condoléances vont à la famille de l’enfant décédé tragiquement ainsi qu’à ceux qui ont été blessés.

“Nous tenons à rassurer tout le monde sur le fait que nos ingénieurs travaillent en étroite collaboration avec les services d’urgence pour établir la cause de l’explosion.

“Compte tenu de l’enquête policière en cours, il est inapproprié de commenter davantage à ce stade.”

Deux adultes et un garçon de 11 ans ont été sauvés de l’épave de la propriété et une recherche désespérée a été lancée pour retrouver la fille disparue, a déclaré les pompiers de Londres.

Trois ont été transportés à l’hôpital avec des blessures qui ont changé leur vie, une autre personne a été soignée sur les lieux.

‘ENFANT VIVANT ET HEUREUX’

Un résident a décrit les enfants qui vivaient dans la maison comme “vivants” et “heureux”.

Maureen Clare, 74 ans, a déclaré qu’il y avait quatre enfants et une mère vivant dans la maison mitoyenne.

Mme Clare, qui habite en face et a été visiblement ébranlée par l’incident, a déclaré: “Ce sont des enfants très vivants.

“Ils étaient toujours espiègles, heureux et rebondissants.”

La mère criait et disait : « Une de mes filles est encore à l’intérieur ». Tout tombait. Kutoya Kukanda, sauveteur

Le cordon de police reste en place sur les lieux aujourd’hui – avec un camion de pompiers et plusieurs voitures de police stationnées à l’extérieur de la propriété détruite.

Un gros tas de gravats entouré d’une clôture rouge et blanche est tout ce qui reste de la maison effondrée.

Des agents portant des vestes haute visibilité peuvent être vus en train de rassembler le cordon tandis que les personnes en deuil continuent de rendre hommage à la victime.

‘RIP ANGE’

En plus des bouquets de fleurs, les amis et la famille ont également disposé des ours en peluche, des jouets, des fleurs, des lettres et des dessins à la craie au coin de Galphin’s Road.

Une lettre laissée sur les lieux se lit comme suit : « Chers voisins, je suis vraiment désolé pour votre perte.

“Je suis sûr qu’elle aurait été une fille incroyablement forte, mais maintenant elle est dans un meilleur endroit.”

Des messages à la craie ont été dessinés sur un trottoir près de la maison – parmi lesquels les mots “emporté trop tôt”, “RIP Angel, “beaucoup d’amour” et “déployez vos ailes”.

Des ours en peluche blancs avec des rubans rouges, une licorne rose, un canard jaune et une poupée princesse ont également été empilés sur le bord de la route, tandis que des cœurs, des arcs-en-ciel et d’autres messages d’amour bordent également la rue.

À la suite de la tragédie, Richard Welch, sous-commissaire adjoint des pompiers de Londres (LFB), a déclaré: “Les pompiers ont effectué une fouille substantielle de la propriété.

“Malheureusement, un enfant a été déclaré mort sur les lieux.

“Nos pensées vont à leur famille, à leurs amis et à la communauté locale en ce moment.”

Les blessés provenaient de la propriété effondrée et des maisons environnantes.

Les pompiers ont déclaré qu’ils ne menaient aucune autre recherche pour qui que ce soit d’autre, mais qu’ils continueraient à travailler sur les lieux pendant le reste de la journée et la nuit.

Une quarantaine de propriétés ont été évacuées par précaution et un cordon de 50 mètres est désormais en place, a ajouté M. Welch.

Six camions de pompiers et environ 45 pompiers ont été sur place en trois minutes, selon le LFB.

Des images choquantes de la région montrent l’ampleur de la dévastation avec de nombreuses maisons endommagées par l’explosion.

Et une image poignante montre la chambre d’un enfant ravagée par l’explosion – un jouet peut être vu sur le mur.

‘NE SE SENT PAS EN SÉCURITÉ’

Dee Akomanyi, 45 ans, qui vit dans la rue depuis environ 30 ans, a déclaré qu’elle continuait d’avoir des flashbacks sur la scène horrible.

Debout avec sa fille de 25 ans, Zhane Akomanyi, elle a déclaré : « La nuit dernière, je n’ai pas pu dormir, j’ai continué à avoir ces flashbacks, c’est traumatisant.

« Je vis ici depuis 30 ans et je ne me sens plus en sécurité.

“C’est dévastateur, j’ai entendu les cris des parents quand tout s’est passé.”

La mère d’un enfant a déclaré qu’elle avait quitté sa maison peu de temps avant l’explosion de lundi et qu’elle pouvait sentir ce qu’elle croyait être du gaz.

Elle a ajouté: “Hier, j’ai quitté la maison vers 6h55 et j’ai senti du gaz – c’était vraiment fort.

« 10 minutes après notre départ, il y a eu une explosion.

« J’ai pu sentir cette odeur sucrée et sulfureuse toute la nuit, je n’ai pas pu dormir à cause de cela.

“Les gens le signalaient, mais rien n’a été fait, c’est effrayant.”

Un autre habitant plus loin dans la rue a déclaré que sa porte s’était ouverte lorsque l’explosion s’est produite.

‘MON GARÇON’

Et une maman a été entendue crier dans la rue pour “mon garçon” au milieu des scènes déchirantes, a rapporté MyLondon.

Il a ajouté que le conseil avait ouvert un centre d’évacuation au New Horizons Center de Croydon et avait jusqu’à présent soutenu une centaine de résidents.

Les résidents étaient hébergés dans des logements à proximité par le conseil, l’un d’entre eux affirmant que les autorités avaient déclaré que cela pourrait prendre de cinq à 10 jours avant de pouvoir rentrer chez eux.

Les personnes qui avaient été évacuées de Galpin’s Road en pyjama ont raconté comment leurs fenêtres s’étaient brisées sous la force de l’explosion.

Une dame qui habite à quelques portes de l’endroit où l’explosion s’est produite a écrit sur Facebook : “Je suis très secouée”.

Pendant ce temps, un autre a déclaré: “Le bang m’a effrayé.

“Je suis en face de chez Galpin, ils font tourner l’hélicoptère et peuvent entendre les sirènes.”

Un troisième a ajouté: “Je n’habite même pas à proximité, mais j’ai pensé avoir entendu une énorme détonation à cette époque et je ne pouvais pas comprendre ce que cela pouvait être.

“Je sais que le son voyage. J’espère que les résidents sont tous en sécurité.”

Une femme, qui vit à cinq kilomètres et demi à Colliers Wood, a ajouté: “Venons-nous juste d’avoir un tremblement de terre? Quelqu’un d’autre a-t-il ressenti cela?”

Un témoin oculaire a déclaré au Sun qu’ils avaient entendu une femme crier à l’aide avant que des voisins ne se précipitent pour l’aider Crédit : BPM

Des images de drones montrent l’étendue du carnage sur le site de l’explosion d’une maison sur Galpin’s Road, Thornton Heath 1 crédit

Des flics patrouillent sur les lieux avec la maison effondrée de Thornton Heath clairement visible en arrière-plan Crédit : PA