Thorns surmonte une saison remplie d’adversité pour remporter le titre NWSL

Les Portland Thorns ont perdu 2-0 contre le courant de Kansas City lors du match décisif pour le titre NWSL samedi. AP Photo/Nick Wass

Les Portland Thorns ont remporté le championnat NWSL 2022 avec une victoire 2-0 sur le courant de Kansas City samedi soir.

La MVP de la NWSL, Sophia Smith, a mis les Thorns en tête 1-0 à la quatrième minute, bondissant sur une erreur défensive pour terminer une opportunité d’échappée. Les Thorns ont gardé le contrôle pendant une grande partie du match et ont finalement doublé leur avance à la 56e minute, avec un centre bas de Yazmeen Ryan déviant le défenseur actuel Addisyn Merrick dans le filet pour un but contre son camp.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Kansas City a fait ce qu’il pouvait pour revenir dans le match, mais avec Portland semblant calme en défense, le Current n’a jamais semblé aussi menaçant et les Thorns étaient des vainqueurs mérités.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Statistiques clés

Réaction rapide

1. Une saison éprouvante pour les Thorns se termine par un titre

Les joueurs et les entraîneurs de Portland n’étaient pas les seuls à avoir dû faire face au traumatisme du scandale des abus qui a secoué toute la ligue, mais les Thorns avaient encore de quoi faire face. Non seulement les allégations portées contre l’ancien manager Paul Riley figuraient en bonne place dans le rapport Yates, mais les dirigeants de Portland, y compris le propriétaire Merritt Paulson, ont également fait l’objet de vives critiques. Le président du football de l’organisation, Gavin Wilkinson, et le président des affaires, Mike Golub, ont été licenciés. Les semaines qui ont suivi ont vu les fans de Thorns exiger que Paulson vende à la fois les Thorns et la MLS des Portland Timbers – même après avoir démissionné de son poste de PDG – et le propriétaire des Thorns a choisi de ne pas assister à la finale de samedi.

Truth Be Told: Le combat pour le football professionnel féminin, diffuser sur ESPN +.

Pourtant, les joueurs et le personnel des Thorns ont fait preuve d’une détermination incroyable à travers tout le bouleversement, le manager de première année Rhian Wilkinson trouvant le bon équilibre entre donner de l’espace aux joueurs ou fournir un soutien en cas de besoin.

Bien sûr, cela a aidé que Portland ait une équipe talentueuse avec un équilibre exemplaire entre l’attaque et la défense. La présence de vétérans de Becky Sauerbrunn, Meghan Klingenberg et Christine Sinclair était vitale, tout comme le jeu exceptionnel de Smith. Des joueurs comme Rocky Rodriguez et Ryan ont également émergé pour donner aux Thorns plus d’options en attaque. Tout cela s’est ajouté à une saison stellaire qui s’est terminée avec le troisième championnat NWSL de l’équipe.

2. Smith pour le spectacle, défense pour la pâte

La saison exceptionnelle de Smith dans la NWSL l’a vue devenir la plus jeune MVP de l’histoire de la ligue. Elle a continué cette forme en finale, bondissant sur une erreur de la défenseuse de Kansas City Elizabeth Ball pour courir seule pour contourner le gardien de but AD Franch et mettre le ballon dans un filet vide. Elle est maintenant la plus jeune joueuse à marquer dans un championnat de la NWSL et la deuxième joueuse de la NWSL à remporter le titre de MVP de la ligue et à marquer dans un championnat de la NWSL au cours de la même saison, rejoignant Lynn Williams, qui a accompli l’exploit avec le Western New York Flash en 2016.

Smith est restée une poignée absolue pour le reste de la première mi-temps et a eu plusieurs occasions de marquer, y compris un effort à la 28e minute qui l’a vue battre trois adversaires et tirer à quelques centimètres du deuxième poteau.

La victoire de Portland n’était en aucun cas l’affaire d’une seule femme. Ryan en particulier était une menace en attaque et c’est son centre qui a mené au but contre son camp.

Les Thorns devaient également remercier leur défense. Bien que le Current ait réussi neuf tirs, aucun d’entre eux n’était au but. Les milieux de terrain de Portland Sam Coffey et Rodriguez ont fourni un rempart efficace, et la ligne de fond, habilement dirigée par Sauerbrunn, était bien placée pour nettoyer toutes les menaces qui ont réussi à passer. Natalia Kuikka a également été impressionnante des deux côtés du ballon.

3. Déception pour KC, mais avenir toujours prometteur

C’était une nuit où l’ampleur de l’occasion semblait atteindre le courant, avec une erreur de base créant un déficit précoce, un déficit qu’ils ne pourraient jamais tout à fait surmonter. Le jeu de possession de Portland a souvent manipulé la forme défensive de Kansas City, les milieux de terrain centraux Desiree Scott et Alexis Loera étant retirés du milieu. Cela a créé un espace pour que l’attaque de Portland perce.

Une fois que Portland a marqué son deuxième but, Kansas City a lancé plus d’attaques, amenant Elyse Bennett, mais n’a pas pu trouver de but. Le milieu de terrain offensif Lo’eau LaBonta n’a jamais vraiment réussi à fournir le genre de menace offensive dont le Current avait besoin.

Mais ce n’est pas la dernière fois que Kansas City se retrouve dans une finale de championnat. Les propriétaires Angie et Chris Long, ainsi que Brittany Mahomes, ont investi plus de 135 millions de dollars dans un nouveau centre d’entraînement et un nouveau stade, ce qui devrait faire beaucoup pour attirer des joueurs de qualité. C’est une équipe et une organisation en plein essor.

Notes des joueurs

Kansas City : français 5 ; Merrick 4, Boule 3, Edmonds 5 ; Del Fava 5, LaBonta 4, Scott 5, Loera 5, Mace 5 ; Hamilton 5, Kizer 6

Sous-titres : Bennett 5, Rodriguez 5

Portland : Bixby 6 Kuikka 7, Hubly 7, Sauerbrunn 7, Klingenberg 7 ; Sinclair 5, Coffey 6, Rodríguez 6 ; Ryan 8, Smith 8, Weaver 6

Sous-titres : Beckie 6, Sugita 6, Dunn 5, Moultrie NR

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR Sophia Smith, Portland

Smith avait l’air d’être le MVP, marquant le premier but très important et créant également d’autres opportunités. Elle a toujours été un danger hors du dribble.

Le pire : Elizabeth Ball, Kansas City

C’est l’échec de Ball à couper le ballon de Ryan qui a permis à Smith de s’échapper sur une échappée claire et de marquer pour donner à Portland l’avance.

Faits saillants et moments marquants

Le but de Smith à la quatrième minute pour Portland a donné le ton de la soirée, et les Thorns n’ont jamais regardé en arrière.

Le moment où le coup de sifflet final a retenti autour d’Audi Field était un moment à savourer pour les Thorns après une saison tumultueuse.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Portland Thorns a remporté son troisième titre NWSL (2013, 2017, 2022), brisant une égalité avec North Carolina Courage et le FC Kansas City (défunt) pour le plus de l’histoire de la ligue.

– L’attaquant des Thorns Smith est devenu le premier joueur à être nommé MVP de la ligue et à remporter le titre de MVP du championnat au cours de la même saison.