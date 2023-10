Thorelli de Fredrikson honoré par l’Association du Barreau du Minnesota – Twin Cities

À NOTER

FredriksonMinneapolis, a annoncé que l’associé principal Roxanne N.Thorelli a été nommé Nouvel Avocat exceptionnel de l’année 2022-2023 par le Association du barreau de l’État du Minnesota. Thorelli représente des clients dans le cadre de fusions et d’acquisitions, de financements par emprunt et par actions, de restructuration d’entreprises et de questions générales d’entreprise ;

INGÉNIEUR ARCHITECTE

Conception MSRMinneapolis, a annoncé les promotions de Jeryl Aman au directeur des opérations et Ben Lewis diriger les technologies de conception.

SERVICES FINANCIERS

Union de crédit de l’autorouteSt. Paul, a annoncé avoir reçu le Prix ​​Dora Maxwell pour le service communautaire en matière de responsabilité sociale 2023 pour son Association des policiers noirs – Sacs à dos et barbiers événement; et le Prix ​​Desjardins en éducation financière pour les jeunes 2023 pour son partenariat avec Écoles Saint-Paul; les prix sont parrainés par le Réseau des coopératives de crédit du Minnesota et le Association nationale des coopératives de crédit. Hiway Credit Union est en train de fusionner avec La coopérative de crédit Spire, Faucon Heights. … Redpath et Cie.un cabinet d’expertise comptable et de conseil basé à St. Paul, a annoncé avoir nommé Ryan Everhart associé directeur, à compter du 1er octobre ; il réussit Marc Gibbsqui continuera au sein du cabinet en tant qu’associé et gestionnaire de clientèle.

GOUVERNEMENT

Comté de Washington a annoncé que le commissaire du district 2 Stan Karwoski a été nommé vice-président du comité des membres et président du sous-comité sur la qualité de l’air du comité directeur de l’environnement, de l’énergie et de l’utilisation des terres pour le Association nationale des comtés. … Le Ville de Minneapolis a annoncé que le maire Jacob Frey a nommé le directeur des services d’inspection de la ville Enrique Velazquez en tant que prochain directeur des services de réglementation.

SUBVENTIONS

Le Fondation Hiway Credit UnionSt. Paul, a annoncé la réception de 15 organisations à but non lucratif Twin Cities Subventions d’impact communautaire des fondations pour 2023, totalisant 53 000 $ avec des subventions individuelles allant de 500 $ à 5 000 $. Destinataires inclus Prêts Exodus, Junior Achievement Northet Code de rêve pour filles.

SOINS DE SANTÉ

Étincelle de vieun fournisseur de services de santé à domicile pour personnes âgées basé à St. Louis Park, a annoncé que Monique Engel a rejoint son conseil d’administration; Engel est vice-président senior des marchés gouvernementaux chez l’assureur Croix Bleue et Bouclier Bleu du MinnesotaEagan.

HONNEURS

Uponorun fabricant de technologies de plomberie à usage résidentiel et industriel, a annoncé avoir obtenu le prix Niveau Or notation par la plateforme mondiale de notation de durabilité EcoVadis, avec une note totale améliorée à 70 sur 100, plaçant Uponor parmi les 6 % des meilleures entreprises du secteur de la fabrication de produits en plastique évaluées par EcoVadis. Uponor est basé en Finlande avec son siège social nord-américain et ses opérations de fabrication à Apple Valley.

LOI

FredriksonMinneapolis, a annoncé que l’avocat Riley Conlin a rejoint ses groupes Énergie et ressources naturelles et Réglementation et permis énergétiques.

FABRICATION

Produits Malcoun fabricant d’outils manuels professionnels basé à Annandale, au Minnesota, destiné aux travailleurs des secteurs du CVC, de la construction et de l’automobile, a annoncé avoir ajouté Bill Spohn et Nataline Lomedico à son conseil d’administration, Spohn est président, chef de la direction et actionnaire majoritaire de Outils TruTechet Lmedico est président et chef de la direction de Verre Giroux. … Pentairun fournisseur de produits et services de traitement de l’eau destinés aux entreprises et aux consommateurs, a annoncé que David Kraft a été nommé leader des ventes du groupe pour son segment Piscine ; Kraft était auparavant vice-président du développement commercial mondial chez Emerson Électrique Co. Pentair est basé au Royaume-Uni et possède des bureaux aux États-Unis à Golden Valley.

VENTE AU DÉTAIL

Centre commercial Miller HillDuluth, a annoncé le retour de Connexion du collectionneurun détaillant de bandes dessinées, de cartes à collectionner sportives et de jeux, cet automne.

PRESTATIONS DE SERVICE

Sauvetage félinun refuge pour chats no-kill, une organisation de placement familial et d’adoption basé à St. Paul, a annoncé la nomination de Kate King en tant que directeur exécutif ; King a récemment occupé le poste de directeur du développement et de l’avancement organisationnel chez Alliance nationale pour la maladie mentale-Minnesota (NAMI-MN).

TECHNOLOGIE

Logiciel Perforceun fournisseur de services et de produits technologiques aux entreprises basé à Minneapolis, a annoncé la nomination de Kristin Gaarder en tant que vice-président exécutif des personnes et de la culture. Gaarder dirigeait auparavant les ressources humaines chez Calabre.

UTILITAIRES

Xcel ÉnergieMinneapolis, a annoncé que Timothée Gallois a été élu au conseil d’administration de la société ; Welsh est vice-président de Banque américaineServices bancaires aux consommateurs et aux entreprises.

