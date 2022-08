Thor sur Disney Plus : Quand ça diffuse (et ce que cela signifie pour Black Panther)

Thor : Amour et tonnerre en salles le 8 juillet, mais avec avis médiocres (“décevant peu profond” était le Réviseur CNET‘s), vous pourriez attendre jusqu’à ce que le film passe à Disney Plus.

Mais la stratégie de streaming de Disney pour ses sorties en salles a été partout sur la carte. Encanto a passé un mois dans les salles avant de diffuser. Pour merveillec’est Éternels, c’était deux mois. West Side Story, la réinvention de la comédie musicale par Steven Spielberg, a frappé Disney Plus environ trois mois après sa diffusion exclusive dans les cinémas.

Jusqu’à Thor: Love and Thunder, Disney semblait enfin s’installer dans un schéma de sortie de ses grands films en streaming. Mais maintenant que Disney a fixé la date de Disney Plus de Thor deux semaines plus tard que prévu, le moment de la diffusion en continu des grands films à venir – comme Black Panther: Wakanda Forever, Avatar: The Way of Water et d’autres – peut être tout aussi imprévisible.

Quand Thor : Love and Thunder commencera-t-il à diffuser sur Disney Plus ?



Disney Plus commencera à diffuser Thor : Amour et tonnerre tôt le matin du 8 septembre, à partir de 00h01 PT/3h01 HE.

La date de sortie du 8 septembre coïncide avec ce que Disney appelle Disney Plus Day, qui est un événement marketing annuel pour le service qui comprend généralement l’ajout de gros nouveaux titres à diffuser ainsi que des remises et des avantages dans les autres activités de Disney.

Quelle était la date de sortie prévue de Thor pour Disney Plus ?

Thor devait auparavant arriver sur Disney Plus mercredi.

Pendant le verrouillage de la pandémie, Disney a laissé de nombreux films diffuser sur Disney Plus le jour même de leur sortie dans les cinémas. Mais depuis plus d’un an, Disney accorde à ses sorties en salles en direct de longues périodes d’exclusivité dans les salles avant de faire du streaming une option. Disney’s n’a pas officiellement déclaré de durée standard pour ces exclusivités théâtrales.

Cependant, jusqu’à Thor, la société semblait avoir décidé de donner à ses films théâtraux 47 jours dans les salles avant de les diffuser sur Disney Plus.

Les deux films précédents de Disney ont tous deux passé 47 jours dans les salles avant de sortir sur Disney Plus : Doctor Strange dans le multivers de la folie est devenu disponible en streaming 47 jours après sa large sortie en salles, ce qui était deux semaines plus rapide que Eternals et Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Et puis Pixar’s Lightyear a commencé à diffuser sur Disney Plus le 3 août – également 47 jours après sa sortie en salles.

C’est pourquoi mercredi était prévu le moment où Thor: Love and Thunder arriverait sur Disney Plus, car il suivrait le même calendrier de 47 jours.

Qu’est-ce que cela signifie pour Black Panther : Wakanda Forever et les autres films Disney ?

Pour les futures sorties en salles de Disney, prédire les dates de sortie en streaming va être une conjecture.

Thor: Love and Thunder sortira sur Disney Plus 62 jours après sa sortie en salles. C’est des semaines plus tard que la période de 47 jours qui semblait devenir la norme de Disney. C’est plus proche de la durée des exclusivités théâtrales l’année dernière: Shang-Chi et la légende des dix anneaux était dans les salles pendant 70 jours avant de diffuser sur Disney Plus; pour Éternelsc’était 68 jours.

Black Panther: Wakanda Forever, par exemple, sortira dans les cinémas le 11 novembre. S’il s’en tenait au calendrier de 47 jours, ce serait sur Disney Plus le 28 décembre, niché dans la semaine après Noël mais avant le jour de l’An. Chaque année, cette semaine est un moment extraordinairement populaire pour le streaming – et pour sortir au cinéma. Maintenant que la sortie de Disney Plus de Thor réitère qu’on ne sait vraiment pas quand les films commenceront à être diffusés, vous pourriez être en mesure de diffuser la suite de Black Panther juste un mois et demi après sa sortie – ou vous pourriez devoir attendre l’année prochaine.

Les décisions de calendrier de Disney Black Panther et d’autres films à venir – le nouveau film Avatar, les prochains films Ant-Man et Guardians of the Galaxy et le redémarrage en direct de La Petite Sirène, pour n’en nommer que quelques-uns – vont dépendre de la façon dont combien la société veut générer des dollars au box-office par rapport à combien elle veut attirer de nouveaux abonnés au streaming et conserver ceux qu’elle a. Et dernièrement, les grandes entreprises hollywoodiennes comme Disney ne donnent pas autant la priorité à la croissance des abonnés au streaming qu’elles le faisaient.