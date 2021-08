‘Thor: Love & Thunder’: le premier regard de Christian Bale en tant que méchant Gorr the God Butcher FUITE des plateaux de tournage

Fans de Marvel, voici quelques spoilers pour vous. Récemment, les premières photos de Christian Bale en tant que méchant Gorr the God Butcher ont été divulguées des décors du film très attendu « Thor: Love and Thunder ». Les photos sont désormais devenues virales sur les réseaux sociaux.

Le regard de Christian Bale sur Gorr est aussi effrayant que celui décrit dans les bandes dessinées. Sur les photos, l’acteur primé aux Oscars peut être vu dans une robe blanche à capuche sans manches que l’on pouvait voir couler dans l’air alors que Bale se promenait dans les décors. Son visage et son corps étaient également peints en blanc.

Jetez un œil aux photos virales ici :

On dit que Gorr est l’un des méchants les plus meurtriers de Marvel, oui, encore plus puissant que Thanos. Selon la bande dessinée, Gorr détruit des mondes et se régale de dieux ou les transforme en esclaves.

Le tournage de « Thor : Love and Thunder » a eu lieu en Australie au milieu de la pandémie de COVID-19 et Bale a été photographié avec un air chauve alors qu’il sortait de la ville. Bale, qui a interprété Batman dans la série « Dark Knight », présentera son côté sombre pour Thor 4. C’est deux mois après que le réalisateur Taika Waititi a annoncé la fin du film que les photos divulguées ont fait surface en ligne.

Tout en partageant une photo avec un Chris Hemsworth gonflé, il a écrit: « Et c’est un résumé de Thor: Love and Thunder. Parfois, deux personnes se réunissent pour inspirer le monde et changer le paysage cinématographique pour toujours. Et puis il y a moi et @chrishemsworth qui sont trop cool pour se soucier de quoi que ce soit, sauf de faire des films qui apportent une joie absolue aux gens. Ok, je n’ai pas l’air cool, je le sais. Ce film est la chose la plus folle que j’ai jamais faite et je suis honoré de me casser le cul et avez une dépression nerveuse afin que vous puissiez tous le voir en mai 2022. »

« Thor: Love and Thunder » brise la formule de la trilogie du MCU. Le film verra le retour de Natalie Portman avec son propre personnage de super-héros dans Mighty Thor, tandis que Tessa Thompson jouera le rôle de Valkyrie et King of Asgard.