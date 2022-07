‘Thor: Love and Thunder’ – Voici tout ce qu’il faut retenir avant de regarder

Thor : Amour et tonnerrele quatrième film de Thor est maintenant sorti au cinéma. Selon l’acteur de Thor Chris Hemsworth, c’est une “comédie romantique loufoque se déroulant dans l’espace”. Il semble que vous n’ayez pas vraiment besoin d’en savoir beaucoup Univers cinématographique Marvel détails avant d’entrer.

Mais attendez… Peut-être devriez-vous vous initier à un autre type de connaissances. Passons d’abord en revue les bases avant d’aborder la meilleure façon d’aborder le visionnage de Love and Thunder.

Qu’est-il arrivé à Thor avant Love and Thunder ?



Passons en revue les principaux points à retenir des films Marvel dans lesquels Thor a fait des apparitions.

Studios Marvel Le film qui a lancé les aventures de Thor, le dieu du tonnerre. Points clés à retenir: L’astrophysicienne Jane Foster (Natalie Portman), son assistante Darcy Lewis (Kat Dennings) et son mentor, le Dr Erik Selvig (Stellan Skarsgård) trouvent Thor lorsqu’il est exilé sur Terre

Thor quitte son nouvel amour Jane pour vaincre Loki sur Asgard

Loki meurt apparemment après avoir été rejeté par son père et tomber intentionnellement dans un abîme

Mais psy ! Loki apparaît dans une installation du SHIELD, où il s’intéresse au Tesseract, alias un vaisseau de confinement pour la Pierre de l’Espace

JAY MAIDMENT ; Jay Maidment Thor : le monde des ténèbres (2013) Dans Thor 2, Jane se rend à Asgard et rencontre les parents. Points clés à retenir: La mère de Thor, Frigga, est mortellement poignardée alors qu’elle protégeait Jane du souverain des Elfes Noirs

Loki est tué alors qu’il aidait Thor à combattre les Elfes Noirs

Mais encore psy ! Loki est vivant et se fait passer pour son père adoptif Odin, le roi d’Asgard

Thor reste sur Terre avec Jane jusqu’aux événements d’Avengers : L’Ère d’Ultron (2015)

merveille Le premier film de Thor réalisé par Taika Waititi (Jojo Rabbit, Hunt for the Wilderpeople). Points clés à retenir: Il est révélé que Jane et Thor ont rompu

Odin meurt de vieillesse

Hela (Cate Blanchett), le dieu de la mort et la sœur de Thor, est tuée dans la destruction d’Asgard

Valkyrie (Tessa Thompson) était l’une des guerrières envoyées par Odin pour tuer Hela, mais tous ses compagnons guerriers sont morts. Valkyrie est maintenant aux prises avec le SSPT

Studios Marvel Avengers : la guerre à l’infini (2019) Thor fait brièvement équipe avec les Gardiens de la Galaxie et commet sa plus grande erreur. Points clés à retenir: Loki est tué par Thanos (Josh Brolin)

Les Asgardiens, dont Heimdall (Idris Elba), sur le navire de Thor sont tués

Thor est sauvé par les Gardiens de la Galaxie

Thor crée une hache de combat Stormbreaker en utilisant une étoile à neutrons flamboyante

Thor blesse sévèrement Thanos, mais pas assez pour l’empêcher d’utiliser les Infinity Stones et de supprimer la moitié de la population de l’univers

Capture d’écran vidéo par Bonnie Burton/CNET Le film qui nous présente “Dad Bod” Thor. Points clés à retenir: Thor prend enfin sa revanche sur Thanos, le décapitant lorsque les Avengers le localisent sur une planète inhabitée

Cinq ans passent et Thor est alcoolique, boit et joue à des jeux vidéo à New Asgard sur Terre

Après avoir aidé à restaurer la population de l’univers, Thor nomme Valkyrie comme nouveau roi d’Asgard (elle avait déjà fait ces tâches)

Souffrant d’une crise de la quarantaine, Thor rejoint les Gardiens. “Il est temps pour moi d’être qui je suis, plutôt que qui je suis censé être.” Et c’est là que l’on retrouve Thor au début de Thor : Love and Thunder. Ses parents, son frère et sa sœur décédés, il se lance dans un voyage de découverte de soi, la première fois en mille ans qu’il n’a pas de chemin.

Quelques conseils pour regarder Thor : Love and Thunder

Selon le réalisateur Taika Waititi, Thor 4 est comme si “des enfants de 10 ans nous disaient ce qui devrait être dans un film et nous disions oui à chaque chose”. Il a aussi a dit que, “Si vous avez écrit tous les éléments de ce film, cela ne devrait pas avoir de sens.”

Fondamentalement, ce qui se passe ici, c’est que cette section est une introduction supplémentaire à ce à quoi s’attendre de Thor : Love and Thunder as a Film (majuscule “F”).

Le conseil : Ne regardez pas Thor : Ragnarok, le troisième film populaire de Thor, avant le dernier. Permettez à vos attentes d’être libres de l’influence des grands films qui l’ont précédé.

Voici une autre citation de Waititi (par Empire) pour vous préparer :

“C’est presque comme si cela ne devrait pas être fait. Si vous entrez dans une pièce et dites:” Je veux ceci et ceci et cela. Qui est dedans ? Ces gens. Comment allez-vous l’appeler ? Love And Thunder. Je veux dire, vous ne travaillerez plus jamais. Peut-être que je ne le ferai plus après ça.