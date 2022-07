‘Thor: Love and Thunder’ s’effondre parce que littéralement rien n’a d’importance

Après l’hilarant et bourré d’action Thor : Ragnarok, Thor : Amour et tonnerre est l’un des films les plus attendus de Marvel Cinematic Universe. Mais il a eu des critiques mitigées, et il est facile de comprendre pourquoi. Rien de ce qui se passe dans ce film n’a d’importance.

J’adore les styles de comédie du réalisateur Taika Waititi dans Notre drapeau signifie la mort, Ce que nous faisons dans l’ombre et Hunt for the Wilderpeople. Et j’apprécie beaucoup les opportunités croissantes de Chris Hemsworth de montrer ses talents de comique. Donc, au début, j’ai passé un bon moment à regarder Love and Thunder et j’ai beaucoup ri. Mais au fur et à mesure que chaque bâillon passait, je me suis retrouvé de plus en plus frustré par un film qui ne semble pas s’en soucier. (Spoiler !)

Amour et comédie

j’ai revu Ragnarök après Love and Thunder, et j’ai été surpris que le film précédent ne soit pas aussi drôle que dans mes souvenirs. Permettez-moi de reformuler : c’est drôle comme l’enfer, mais en comparaison avec le nouveau film, il n’est pas vraiment bourré de gags.

Love and Thunder va pour le bâillon à chaque fois. Par exemple, l’intrigue repose sur l’enlèvement des enfants d’Asgard. C’est une situation horrible, et quelque chose que les héros asgardiens voudraient probablement traiter de toute urgence. Sauf que dès que les enfants sont partis, Thor et Jane se lancent dans des plaisanteries plus “ex maladroites”. Drôle, mais une sorte de swing dans le ton. Ils sont capables de communiquer avec les enfants, qui sont enfermés dans une terrifiante cage en forme d’araignée par un voleur d’enfants possédé qui surgit de l’ombre, et d’une manière ou d’une autre, cela se transforme également en un gag-fest.

Je comprends que c’est un film familial et délibérément conçu pour être une comédie (de la même manière que Doctor Strange se penche sur le genre de l’horreur, ou que les films de Captain America font un clin d’œil aux thrillers d’espionnage). Et bien sûr c’est complètement subjectif (votre kilométrage peut varier selon les chèvres qui crient, par exemple). Mais alors que dans Ragnarok, l’irrévérence de Waititi ressemblait à une bouffée d’air frais pour le MCU, ici, elle bascule dans un désinvolture excessif.

Le coup qui résume cette approche implacable de bâillonnement arrive tôt, lorsque Star-Lord de Chris Pratt se tourne vers ses collègues Gardiens de la Galaxie tout en parlant de regarder dans les yeux de ceux que vous aimez, seulement pour que Thor passe la tête dans le Cadre. C’est drôle, dans l’instant. Mais tout le film est comme ça : chaque fois qu’une véritable émotion survient, un bâillon se fraie un chemin vers la vue.

Amour et mort

L’autre gros problème, pour être juste, est en fait une critique de longue date du MCU. Les personnages ne resteront pas morts. Les gens de Marvel ont continuellement leur gâteau et le mangent, dévastant les fans avec de grands moments d’émotion en tuant des personnages très aimés – pour ensuite faire revivre ces personnages très aimés (et lucratifs) afin que nous puissions avoir plus d’aventures avec leur. Bien sûr, c’est de toute façon un non-sens fantaisiste, mais ces contrefaçons bon marché font de chaque mort réelle un cas de rendements décroissants. Lorsque nous cessons de croire aux conséquences, aucun sacrifice n’a le même impact.

Love and Thunder met en évidence ce problème. Dans la voix off d’ouverture, Korg explique que Thor est vulnérable et en conflit parce qu’il a perdu tant de personnes proches de lui. Mais cette même scène fait une blague sur les nombreuses fois où Loki est mort, est revenu, est mort à nouveau (et se répète). En en faisant un bâillon, le film mine le propos. Il est donc difficile d’investir dans l’angoisse de Thor.

Une façon d’équilibrer cela serait de jeter de véritables conséquences et de blesser en fait certains des adorables personnages secondaires. Équilibrer humour et tristesse est l’une des plus grandes compétences de Waititi dans des films comme Boy, Hunt for the Wilderpeople et JoJo Rabbit. Et en effet, Love and Thunder fait exactement cela, car Korg, Zeus et Jane meurent tous.

Sauf qu’ils ne le font pas.

La mort horrible de Korg vient à peine d’être enregistrée qu’elle est immédiatement annulée. Son corps rocheux en décomposition n’a même pas touché le sol avant que son visage désincarné ne plaisante à nouveau.

Le meurtre en colère de Thor contre Zeus est un autre moment choquant, alors que le dieu du tonnerre cède à la violence impétueuse dont il était censé être sorti. C’est un moment effrayant qui devrait établir des parallèles entre notre héros et le méchant, Gorr le Dieu-Boucher. Sauf que Zeus n’est pas mort, comme le révèle une scène post-générique.

Les deux Les scènes post-générique de Love and Thunder défaire une grande mort. Le plus grand moment triste est la perte de Jane Foster. Elle est devenue le Mighty Thor, ce qui la sauve du cancer, mais son corps humain est usé par les pouvoirs qui lui sont conférés. Étant donné que le film fait tout un plat pour montrer qu’une femme peut être aussi puissante que n’importe quel super-héros masculin à la mâchoire carrée, il est étrange que son histoire repose sur le fait qu’elle n’est pas assez forte et ne peut pas faire face. Je sais que c’est exact pour les bandes dessinées, mais c’est toujours bizarre.

La pire chose à propos de la mort de Jane, cependant, c’est – vous l’avez deviné – que ça ne colle pas. Sa mort dans les bras de Thor est le grand point culminant émotionnel de Love and Thunder, et elle reste morte environ le temps qu’il vous faut pour mettre votre manteau. Dans la scène post-crédits, Jane, qui n’est pas si tardive, est accueillie à Valhalla par Heimdall d’Idris Elba, un autre personnage qui a été “choquant” tué (dans Avengers : Infinity War). Les stans de la mythologie nordique pourraient prétendre qu’ils sont techniquement décédés, mais ils ne sont pas morts-morts, n’est-ce pas? Ils sont debout, marchant et parlant, juste là sur l’écran. Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas cruellement perdus pour nous.

Tout le monde va bien. Pourquoi devrions-nous nous sentir tristes ?

Je veux aimer Love and Thunder, et c’est une comédie superficiellement agréable. Mais – et personne n’est plus étonné que moi à ce sujet – des deux films Marvel jusqu’à présent cette année, j’ai apprécié Doctor Strange sur Taika Waititi. Love and Thunder est tout simplement trop désinvolte. Pourquoi devrions-nous ressentir quoi que ce soit alors qu’il est clair que rien de tout cela n’a d’importance ?

