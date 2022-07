“Thor : Love and Thunder” : scènes post-crédits et caméos épiques, expliqués

Thor : Amour et tonnerre est dans les salles maintenantnous amenant sur l’Asgardian Avenger quatrième aventure solo et revendiquant sa place de 29e Univers cinématographique Marvel film. Il voit directeur Taika Waititiqui a précédemment dirigé 2017 Thor : Ragnarokapportant sa touche comique unique à une autre sortie de super-héros (et ses deux scènes post-crédits).

Le film rattrape Thor Odinson (Chris Hemsworth) après les événements de Avengers : Fin de partie, dans lequel il a décidé de rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Il retrouve également l’ancienne flamme Jane Foster (Natalie Portman), qui a été renforcé par son ancien marteau Mjolnir et est devenu le Mighty Thor, alors qu’ils font face à la menace effrayante de Gorr le dieu boucher (Christian Bale).

Une fois que vous avez enroulé ta tête autour de la fin du film et son autre délicieux caméeil est temps de faire tourner votre marteau enchanté et de sauter dans SPOILERS pour les scènes de mi- et post-crédits.

Un dieu vengeur

Dans la scène de mi-crédits, il est révélé que Zeus (Russel Crowe) a survécu après que Thor ait fait exploser le propre éclair du dieu grec dans sa poitrine. Soigné sur son trône, Zeus exprime sa fureur que les gens vénèrent désormais les super-héros plutôt que les dieux.

“Ils nous craindront à nouveau lorsqu’ils verront Thor Odinson tomber du ciel”, dit-il amèrement. « Me comprends-tu Hercule ? Me comprends-tu, mon fils ?

On nous présente l’Hercule du MCU (Brett Goldsteinl’adorable grincheux Roy Kent de Ted Lasso).

“Oui père,” grogne-t-il.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Hercule de Marvel a été introduit dans les bandes dessinées en tant que rival de Thor , mais devint plus tard son allié et rejoignit les Avengers. Il est apparu régulièrement au cours des décennies qui ont suivi ses débuts, jouant parfois dans sa propre série. Herc est un peu fanfaron, mais un ami fiable pour ses compagnons héros.

Le personnage a d’abord été vu comme mais cette version était postérieure – principalement parce que cela ne correspondait pas vraiment à sa caractérisation ultérieure et parce que “imposteur” est une explication classique de la bande dessinée pour de telles divergences.

Immortel partiellement inspiré Méchant Loki Celui qui reste, qui était une version de réalité alternative du futur méchant MCU Kang. Étant donné que les films et les émissions riffent régulièrement sur des histoires de bandes dessinées classiques, il est possible qu’Hercule fasse équipe avec Kang dans sa quête pour vaincre Thor.

Quoi qu’il en soit, il est probable qu’Hercule et Thor deviendront des alliés à un moment donné dans le futur – Goldstein est tout simplement trop populaire et adorable pour rester mauvais.

Il est également le deuxième acteur de Ted Lasso à avoir récemment fait une apparition sur la scène post-crédits du MCU. Cristo Fernandezmieux connu pour avoir incarné Dani “Le football, c’est la vie” Rojas dans le Apple TV Plus série, est apparu dans l’un des Les scènes supplémentaires de Spider-Man : No Way Home décembre dernier.

La vie après la mort

Alors que Thor luttait pour empêcher Gorr d’atteindre la toute-puissante Éternité et souhaitait que tous les dieux soient anéantis, Jane quitta son traitement contre le cancer pour reprendre Mjolnir une dernière fois et chevaucha à son aide. Le duo héroïque a réussi à convaincre Gorr d’abandonner sa campagne génocidaire, mais elle a perdu sa bataille contre la maladie peu de temps après.

La scène post-crédits nous réunit avec Jane après sa mort, alors qu’elle franchit un portail et se retrouve dans un magnifique endroit montagneux. Elle est accueillie par Heimdall (Idris Elbe), le gardien omniscient du pont Bifrost d’Asgard qui a été tué par Thanos en Avengers : guerre à l’infini.

“Vous êtes les bienvenus ici au pays des dieux”, dit-il chaleureusement. “Bienvenue au Walhalla.”

Qu’est-ce que ça veut dire?

Valhalla, le paradis asgardien inspiré par Mythologie nordique, a été mentionné plus tôt dans le film. Quand Thor rencontre une Lady Sif blessée (Jaime Alexandre) après sa rencontre avec Gorr, elle le presse de la laisser mourir pour qu’elle puisse aller au Valhalla. Thor lui rappelle qu’elle n’irait là-bas que si elle mourait au combat, alors elle accepte d’aller à New Asgard et de se faire soigner.

Lorsque Jane meurt dans les bras (massifs) de Thor après le combat final avec Gorr, elle se désintègre en poussière d’étoile comme Odin (Anthony Hopkins) l’a fait dans Thor: Ragnarok, laissant entendre qu’elle avait été acceptée comme Asgardienne bien qu’elle soit née humaine.

Cela peut signifier que Jane sera autorisée à se reposer parmi les autres dieux déchus dans l’au-delà et nous ne la reverrons plus (d’autant plus que récupérer Portman, Elba et Hopkins coûterait cher). Cependant, les scènes post-crédits du MCU servent généralement à mettre en place de futures intrigues et l’homologue comique de Jane est devenu une Valkyrie après son passage à la conclusion de Mighty Thor.

Dans le MCU, ce groupe de guerrières d’élite a été massacré au combat avec la déesse de la mort Hela. Roi Walkyrie (Tessa Thompson) était le seul survivant. Dans les bandes dessinées et Mythologie nordiqueles Valkyries guident ceux qui tombent au combat à Valhalla, de sorte que leurs homologues MCU ont peut-être continué à servir un objectif similaire – Jane pourrait finalement rejoindre leurs rangs.

Valhalla n’est également probablement qu’une dimension dans le MCU, et il peut être possible de voyager vers et depuis celui-ci puisque le multivers a été ouvert dans la finale de la saison de Loki. Ainsi, Jane et Thor pourraient se revoir.

Loki pourrait-il être au Valhalla ?

La MCU d’origine Loki est mort, après avoir été tué par Thanos dans Avengers : Infinity War (celui que nous avons suivi dans la série Disney Plus était une chronologie alternative Variante). Depuis que l’OG Loki a été tué au combat, il aurait dû être récompensé par une éternité heureuse à Valhalla.

Il est également possible que la version originale du personnage ne soit pas morte, puisque l’ancien Classic Loki – une variante d’encore une autre chronologie – vu dans la série Disney Plus a révélé qu’il avait trompé Thanos avec une projection super réaliste. Après cela, il a vécu dans la solitude sur une planète lointaine “pendant très, très longtemps”.

La chronologie de Loki classique a divergé de la principale lorsqu’il a quitté le monde lointain pour voir Thor. Cela suggère que la version régulière du personnage est restée isolée, il n’est donc peut-être pas arrivé à Valhalla après tout.

