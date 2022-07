“Thor : Love and Thunder” – Quand le film Marvel atterrira-t-il sur Disney Plus ?

Thor : Amour et tonnerre est sorti en salles depuis un petit moment maintenant, et il n’a pas vraiment reçu de critiques élogieuses dans tous les domaines. La suite de Thor : Ragnarokl’un des meilleurs films du Univers cinématographique Marvelest une comédie romantique qui se déroule dans l’espace, avec un méchant boucher de dieu jeté pour faire bonne mesure.

Quand le mastodonte Marvel est-il disponible pour regarder à la maison ? La version officielle de Disney Plus en streaming n’a pas encore été révélée, mais en attendant, nous pouvons fixer une fenêtre de sortie basée sur les films Disney précédents.

Quand Thor: Love and Thunder arrive-t-il sur Disney Plus?

Thor 4 sortira exclusivement en salles le 8 juillet. Il n’y a pas encore eu de communiqué de presse officiel sur le moment où Thor: Love and Thunder arrivera sur Disney Plus. Mais sur la base des films Disney précédents, nous pouvons deviner quand le dernier film Marvel sera diffusé en continu.

Black Widow a pris 89 jours, Shang-Chi et la légende des dix anneaux a pris 70 jours, Eternals a pris 68 jours, Doctor Strange in the Multiverse of Madness a pris 47 jours et Lightyear aura pris 47 jours une fois qu’il arrive sur Disney Plus le 3 août.

Que signifient ces chiffres pour Thor 4 ? Fondamentalement, s’il suit la version la plus récente de Disney – Lightyear – il atteindra Disney Plus vers la fin août ou même début septembre.

Quelques détails sur l’abonnement Disney Plus

L’abonnement de base à Disney Plus coûte 8 $ par mois ou 80 $ par an, mais si vous regroupez Hulu et ESPN Plus avec Disney, le coût est de 14 $ par mois.