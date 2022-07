“Thor : Love and Thunder” prendra encore un mois (ou plus) à diffuser

Thor : Amour et tonnerre sorti en salles la semaine dernière. Mais avis médiocres des critiques (“décevant peu profond” est de savoir comment notre propre critique décrit) peut vous faire tenir jusqu’à ce que le film sorte des cinémas et sur Disney Plus.

Vous devrez jouer à un jeu de devinettes sur combien de temps cela durera.

La stratégie de streaming de Disney pour ses sorties en salles a été partout sur la carte. Encanto a passé un mois dans les salles avant de diffuser. Pour merveillec’est Éternels, c’était deux. West Side Story – la réinvention de Steven Spielberg de la comédie musicale – a frappé Disney Plus environ trois mois après sa diffusion exclusive dans les cinémas.

Disney n’a pas confirmé de date de sortie en streaming pour Thor : Amour et tonnerre encore, mais voici quelques suppositions éclairées sur ce à quoi s’attendre.

Quelle est la date de sortie en streaming de Thor : Love and Thunder sur Disney Plus ?



Disney n’a pas fixé de date de sortie en streaming pour Thor : Love and Thunder. Mais le plus tôt qu’il commencerait raisonnablement à être diffusé sur Disney Plus serait au cours de la semaine du 21 août.

Au plus fort des blocages et des restrictions COVID-19, Disney Plus a introduit ce qu’il a appelé Premier Access, qui permet aux abonnés de diffuser ses films en salle le jour même où ils arrivent dans les cinémas après avoir payé des frais supplémentaires de 30 $ en plus de leur coût d’abonnement normal. Mais depuis plus d’un an, Disney accorde à ses sorties en salles en direct de longues périodes d’exclusivité dans les salles avant de faire du streaming une option.

Malheureusement, Disney n’a pas encore fixé de durée standard pour ces exclusivités théâtrales

La bonne nouvelle est que son dernier film Marvel est arrivé sur Disney Plus plus rapidement que les précédents. Doctor Strange dans le multivers de la folie est devenu disponible en streaming environ 47 jours après sa large sortie en salles – c’est deux semaines plus vite que Éternels et Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Mais avec le film Doctor Strange, Disney s’est également rapproché des normes des autres grands studios, qui se sont largement attachés à donner aux films une fenêtre d’exclusivité théâtrale d’une durée d’environ 45 jours.

C’est pourquoi la semaine du 21 août est celle à surveiller: cela signifierait que Disney a Thor: Love and Thunder suivant ce calendrier (environ) de 45 jours qu’il a adopté pour Doctor Strange.

Heureusement, contrairement à certains autres studios, Disney confirme généralement la date de sortie en streaming de ses films des semaines à l’avance, vous êtes donc au moins susceptible d’obtenir des conseils.