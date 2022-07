Thor: Love and Thunder – La bromance de Waititi et Hemsworth se termine avec un gémissement

Laissez-moi vous raconter une histoire sur le Viking et le réalisateur. Thor n’était pas un héros ordinaire. Il avait des muscles en abondance, il ne pouvait pas tout à fait porter un film tout seul, mais dans une équipe, Chris Hemsworth a ajouté un pieux punch à l’acte.

Puis vint le réalisateur excentrique de Nouvelle-Zélande. Avec son hilarant faux documentaire sur les vampires et sauvage aventure de passage à l’âge adulte, Hollywood apprit bientôt le nom de Taika Waititi. Et voilà, Waititi a été invité dans le monde de Marvel, et avec Thor : Ragnarök, lui et le Viking ont ajouté un esprit irrévérencieux et émeute à l’univers cinématographique Marvel.

REGARDER | La bande-annonce officielle de Thor : Love and Thunder :

Mais c’était en 2017 : avant que les frères Russo ne terminent une décennie d’histoires de super-héros avec Avengers : Fin de partie ; avant que Waititi ne passe de nouveau à familier en se diversifiant avec l’oscarisé Jojo Lapin et plusieurs séries télévisées.

Les premières bandes-annonces de Thor : Amour et tonnerre a promis un retour au chaos hair-metal de Ragnarok, la musique de Guns N ‘Roses fournissant le rythme sonore à plus de magie Hemsworth et Waititi. Mais Thor : Amour et tonnerre ressemble plus à Guns N ‘Roses aujourd’hui – des airs familiers mais Axl ne peut pas atteindre les notes aiguës comme il le faisait auparavant.

Le cinéma emprunte beaucoup à la bande dessinée

Situé après les événements cosmos-tremblement de Avengers : guerre à l’infini, Thor : Amour et tonnerre est une affaire étrangement autonome qui trouve Thor toujours à la recherche d’un but. Dans ce qui est essentiellement une extension gardiens de la Galaxie camée, nous voyons Thor en tant que membre de l’équipe, mais son cœur ne semble pas y être.

Heureusement pour lui (et pour nous), le nouveau film emprunte beaucoup au des bandes dessinées où une Jane Foster malade a combattu le cancer en se tournant vers la magie asgardienne. Alors que Foster essaie d’éviter de demander de l’aide au dieu du tonnerre, un nouveau problème survient sous la forme de Gorr. Christian Bale joue le fanatique avec une vendetta déterminée à détruire tous les dieux.

De Batman à boucher : Christian Bale incarne Gorr le dieu boucher, qui a pour mission de détruire tous les dieux dans le nouveau film. (Marvel Studios)

Lorsque Gorr le Dieu Boucher arrive sur Terre pour capturer les enfants de New Asgard, Thor se précipite à la rescousse pour trouver son ancienne ex-petite amie brandissant le puissant Mjölnir. La maladresse de leurs retrouvailles est efficace. Grâce à un récapitulatif du frère rocheux de Thor, Korg, nous avons appris ce qui les séparait, mais Foster pourrait-il être la réponse que Thor recherchait ?

Peut-être que Mjölnir lui manque juste. Le scénario co-écrit par Jennifer Kaylin Robinson et Waititi voit Thor parler au marteau comme un amant abandonné. Cela touche au cœur du problème. Qui est ce Viking de l’espace ? Est-il encore bloqué à l’adolescence, ou est-il capable d’évoluer ?

Tous les deux Ragnarök et Fin du jeu argumenté pour ce dernier. Ils ont permis à Hemsworth de laisser tomber le sourire, reconnaissant le bilan psychique que le personnage portait. Mais Waititi a besoin du puissant homme-enfant pour rire. Le résultat est un film qui recule, Thor faisant la lune sur son ex, tandis que Tessa Thompson et Natalie Portman profitent au maximum du peu de temps d’écran qui leur a été accordé.

Le Waititi complet

Même s’il est tentant de comparer Amour et tonnerre à Ragnarök, il convient de souligner que le film de 2017 avait les scénaristes Eric Pearson, Craig Kyle et Christopher L. Yost qui ont mis l’histoire en forme. En tant que réalisateur, Waititi a surmonté la bravade sérieuse, encourageant ses acteurs à être lâches et vulnérables.

Vraisemblablement encouragé par le succès de RagnarökMarvel a laissé le réalisateur aller à fond Waititi pour Amour et tonnerre, mais le résultat est une histoire qui semble à la fois familière et flasque. Rapporte que Jeff Goldblum, Peter Dinklage et Léna Headey les scènes filmées qui ont été coupées du produit final suggèrent un film qui a été partiellement façonné dans la salle de montage.

Taiki Waititi fait double emploi en tant que réalisateur et ami rock de Thor, Korg, dans le nouveau film. Il est vu ici avec Hemsworth sur le plateau. (Jasin Boland/Marvel Studios)

Bien que ce soit formidable de voir Portman revenir pour étoffer Jane, elle se bat maintenant à la place contre les tropes stoïques des patients atteints de cancer. (Aussi, où est Kat Dennings en tant que Darcy? Ces trois minutes de temps d’écran n’étaient pas suffisantes.) Bientôt, les Thors et leurs amis partent pour ce qui est essentiellement l’Organisation des Nations Unies des dieux (appelée Omnipotence City) pour les avertir de Gorr.

Le cadre est grandiose et doré, un amphithéâtre sans fin rempli d’une ménagerie d’êtres magiques, dirigée par Zeus. Loin d’être pieux, Russell Crowe joue l’Olympien comme un fanfaron lascif plus soucieux d’aligner sa prochaine orgie que du sort de ses collègues divinités.

Un commentaire sur le creux de nos dirigeants ? La façon dont nous adorons de faux dieux ? Non, juste une autre blague facile. Des fruits à portée de main dans un film rempli de spectacles idiots et peu profonds.

Thor: Love and Thunder ouvre dans les salles le 8 juillet.