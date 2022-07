‘Thor: Love and Thunder’ espère secouer une industrie du théâtre en plein essor

Maintenant, à mi-chemin de 2022, les rapports sur la mort des théâtres semblent être grandement exagérés. Le public est revenu au cineplex pour des succès comme « Top Gun : Maverick », « The Batman » et « Minions : The Rise of Gru » et il y a de l’espoir à Hollywood que ces films soient la règle, et non l’exception, pour le reste de l’année. .

Les cinémas devraient être frappés par un autre éclair ce week-end lorsque “Thor: Love and Thunder”, le dernier film de Marvel, sortira dans les cineplex. Mettant en vedette Chris Hemsworth et Natalie Portman dans le rôle du ou des dieu(x) du tonnerre, il devrait faire ses débuts à 150 millions de dollars en Amérique du Nord. Le film a rapporté 29 millions de dollars jeudi soir.

“Les cinémas ont connu une sorte de renaissance cette année avec des superproductions traditionnelles – suites, super-héros et images de slasher – à la tête de la brigade du box-office”, a déclaré Jeff Bock, analyste principal de la société de recherche sur le divertissement Exhibitor Relations, à CNN Business.

Pourtant, malgré l’optimisme, l’industrie n’est toujours pas complètement revenue. Le streaming reste une alternative puissante, l’inflation comprime le revenu disponible et le second semestre 2022 manque de blockbusters potentiels.

Où nous sommes

Le box-office national a rapporté près de 4 milliards de dollars jusqu’à présent cette année, selon Comscore ( SCOR ) . Ce total est en hausse de 243 % par rapport à la même période l’an dernier, mais inférieur de 33 % aux niveaux pré-pandémiques de 2019.

Les chiffres du box-office de cette année présentent une sorte de “Choisissez votre propre aventure”. Une baisse de 33% pourrait être considérée comme décevante, mais cela pourrait également être considéré comme un succès compte tenu des deux dernières années.

Un excellent exemple de cette dichotomie est « Top Gun : Maverick ».

Le plus grand film de l’année à ce jour, dans lequel Tom Cruise reprend l’un de ses rôles les plus emblématiques du classique de 1986, a rapporté 575 millions de dollars en Amérique du Nord, soit environ 15 % de l’ensemble du box-office national de cette année.

C’est une excellente nouvelle pour l’industrie, mais un film devrait-il représenter autant du box-office national? Bock a qualifié “Maverick” d'”anomalie au box-office qui se produit peut-être une fois tous les dix ans”.

Il y a eu d’autres succès, bien sûr, de gros producteurs d’argent de franchises telles que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de Marvel et “Jurassic World: Dominion” d’Universal ainsi que des parvenus inattendus comme le trippy “Everything Everywhere All At Once” d’A24, qui a rapporté près de 70 millions de dollars au pays, bien qu’il s’agisse d’un film plus petit et à petit budget.

Ainsi, si le box-office 2022 a rebondi, il lui reste encore du chemin à faire avant d’atteindre la normalité. Mais peut-il y arriver ?

Où nous allons

“Alors que nous avançons, les perspectives du box-office commencent à se concentrer de manière minimale sur les problèmes de pandémie et principalement sur la force du calendrier”, a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez Boxoffice.com, à CNN Business.

Il a noté que des films d’été comme “Thor”, le prochain film d’horreur de Jordan Peele “Nope” et “Bullet Train” dirigé par Brad Pitt ont tous le potentiel de “maintenir un élan sain”. Cependant, Robbins a admis qu’il n’y avait pas “beaucoup de contenu d’audience intégré dont l’ouverture est prévue d’août à la mi-octobre”.

Les films originaux ont eu du mal à trouver un public important ces dernières années. Si des films comme la comédie romantique “Bros”, le mystérieux “Don’t Worry Darling” avec Florence Pugh et Harry Styles et d’autres sont capables de trouver un public, cela pourrait combler une lacune avec la saison des fêtes.

Si les cinémas peuvent maintenir le trafic piétonnier jusqu’aux vacances, 2022 termine l’année avec des suites de deux des films les plus rentables de tous les temps.

Le très attendu “Black Panther : Wakanda Forever” est prévu pour novembre. Ce dernier est “Avatar : la voie de l’eau” de décembre, le premier film du réalisateur James Cameron depuis “Avatar” original en 2009, qui a totalisé 2,8 milliards de dollars dans le monde.

“Wakanda Forever” peut-il égaler le box-office de l’original sans Chadwick Boseman, qui a joué le personnage principal et décédé tragiquement en 2020? Et “Avatar” trouvera-t-il encore un public 13 ans plus tard ? Les réponses ne sont pas claires, mais pariez contre Marvel Studios et Cameron – le réalisateur de nombreux blockbusters comme “Terminator 2: Judgment Day” et “Titanic” – à vos risques et périls.

Bock, l’analyste des relations avec les exposants, pense que les superproductions continueront de “se détacher au box-office” et que cette année “sera probablement considérée comme un succès majeur compte tenu des titres restants sur le calendrier de sortie”.