‘Thor: Love and Thunder’ décroche une grande ouverture au box-office pour Marvel

“Thor: Love and Thunder”, le dernier film de l’univers cinématographique Marvel, a rapporté environ 143 millions de dollars sur le marché intérieur pour son ouverture ce week-end, selon Disney ( DIS ) .

Ce chiffre est à la hauteur des attentes de l’industrie, qui a fait environ 150 millions de dollars au film en Amérique du Nord. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un premier record, ni même de la plus grande ouverture pour Marvel cette année – qui appartient au “Docteur étrange dans le multivers de la folie” de mai – il marque une autre première solide pour la franchise à succès la plus fiable d’Hollywood.

Le film, dans lequel Thor de Chris Hemsworth s’associe à The Mighty Thor de Natalie Portman pour combattre une force maléfique qui tue des dieux, a rapporté jusqu’à présent 302 millions de dollars dans le monde.

C’est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle est que “Love and Thunder” a suscité des critiques mitigées de la part du public et des critiques.

Le film détient une note de 68% sur Rotten Tomatoes et a obtenu un CinemaScore “B +” du public. Maintenant, un “B +” des acheteurs de billets n’est généralement pas la fin du monde, mais c’est préoccupant pour Marvel puisque ces films sont spécifiquement conçus pour plaire à la foule.

Si la base de fans qui voit un film Marvel le week-end d’ouverture n’est pas follement intéressée par ce qu’elle regarde, cela ne laisse pas beaucoup d’espoir pour la croissance à long terme du box-office.

En bref, si vous n’avez pas réussi à dynamiser le public du week-end d’ouverture – qui apprécierait probablement un film Marvel de Thor lisant un annuaire téléphonique pendant deux heures – il n’y a pas beaucoup d’endroits où aller à partir de là en termes de succès au box-office dans le semaines à venir.

Par exemple, “Multiverse of Madness” de mai a rapporté 187 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture et a également obtenu un score d’audience “B +”. Les retours au box-office ont chuté de 67% lors de son deuxième week-end et le film a finalement été éclipsé par “Top Gun: Maverick” de Paramount, qui a rapporté environ 600 millions de dollars sur le marché intérieur grâce en grande partie à un bouche à oreille extrêmement positif.

Les réactions tièdes deviennent également un peu une tendance pour la marque de super-héros récemment, avec trois de ses quatre derniers films gagnant un CinemaScore inférieur à “A”.

Alors que se passe-t-il avec Marvel ?

Pour commencer, la marque peut être un peu diluée en raison d’un surplus de spectacles Disney + Marvel.

“Le succès commercial, cependant, n’est pas toujours directement lié à la qualité”, a écrit vendredi Brian Lowry, critique médiatique de CNN. “Une dérive vers le bas pour l’unité appartenant à Disney soulève des questions légitimes quant à savoir si les efforts de Marvel pour alimenter le service de streaming du studio parent, Disney+, ont contribué à diluer sa production.”

De plus, les films qui ont suivi le succès record de “Avengers: Endgame” en 2019 se sont sentis un peu sans but en raison d’un manque d’histoires globales.

Cela signifie-t-il que Marvel est en difficulté ? À peine.

Marvel est toujours la plus grande marque à succès à Hollywood avec plus de 25 milliards de dollars de recettes au box-office dans le monde, selon Comscore ( SCOR ) . Le studio a la suite très attendue de “Black Panther” (“Black Panther: Wakanda Forever”) prévue pour novembre et finira par donner un coup de poing avec les présentations de deux des groupes de super-héros les plus remarquables du monde de la bande dessinée: le Fantastique Quatre et les X-Men.

Quoi qu’il en soit, les théâtres et Hollywood sont plus qu’heureux de voir un grand week-end comme celui-ci alors que l’industrie tente de revenir à la normalité pré-pandémique au box-office.