Thor: Love and Thunder de Marvel corrige la scène CGI pour Disney Plus

Après le formidable Thor : Ragnarokcela a choqué beaucoup quand Thor : Amour et tonnerre n’a pas été à la hauteur des attentes élevées. Outre les éléments de l’histoire, le quatrième film de Marvel’s La franchise Thor était interrogé sur la qualité de son CGI, apparemment même par son réalisateur Taika Waititi. Le film a frappé Disney+ mercredi, après quoi les fans ont souligné sur Twitter qu’au moins une scène lourde en CGI semble avoir été mise à jour.

“Ils ont patché Thor : Love and Thunder pour la version Disney+ et ça a l’air encore pire maintenant”, utilisait Twitter @comicxbook a écrit.

La scène implique le fils de Heimdall utilisant sa capacité à projeter un avatar, alias l’image agrandie de son visage, sur de vastes distances. Axl (anciennement connu sous le nom d’Astrid) informe Thor que Gorr le dieu boucher a kidnappé tous les enfants de New Asgard et les a transportés dans le royaume des ombres.

Voici un Vidéo YouTube de Heavy Spoilers Clips analysant les différences.

Marvel semble avoir bricolé le look des versions de Disney Plus auparavant, de retoucher des arbres dans WandaVisionà atténuer la violence dans Le Faucon et le Soldat de l’Hiver.

De nombreux artistes d’effets visuels appelé Émerveillez-vous pour ses heures de travail stridentes, citant cela comme un facteur de moindre qualité CGI.

Netflix spectacles tels que Choses étranges sont également connus pour modifier des éléments après la sortie. Dans le cas de Stranger Things, cela impliquait résolution d’une erreur de continuité.