Thor Love and Thunder: Chris Hemsworth obtient une augmentation de salaire MASSIVE depuis le premier film jusqu’à maintenant; nous souhaitons que toutes nos évaluations soient comme la sienne

Thor Love and Thunder, le prochain Film Marvelest au coin de la rue, avec Natalie Portman a finalement décidé de retourner au Films de Thor et retrouver Chris Hemsworth. La oscar l’actrice gagnante a été vue pour la dernière fois dans Thor: Le Monde des Ténèbres comme le Dieu du tonnerrel’intérêt amoureux de, il y a cinq longues années. Thor amour et tonnerre a reçu pour la plupart de très bonnes critiques de la presse hollywoodienne, beaucoup étant incapables d’arrêter de jaillir sur le film, qui met également en vedette Christian Bale, Russel Crowe, Tessa Thompson entre autres.

Chris Hemsworth obtient une augmentation de salaire MASSIVE du premier film de Thor

Chris Hemsworth a maintenant joué le personnage emblématique de Thor en pas moins de sept Films Marvelavec Amour et tonnerre étant le dernier et d’après ce que nous entendons, probablement la dernière fois que nous voyons l’acteur se mettre à la place du Dieu du tonnerre. Avant de décrocher le rôle, la carrière hollywoodienne de Hemsworth était coincée dans le marasme, probablement mieux connu pour son petit rôle dans Director JJ Abrams‘ étonnante Star Trek redémarrer. Apparemment, il a été payé 20 millions de dollars (150 crores) pour Thor Love and Thunder, le parc de balle minimum de référence que tout acteur ou actrice hollywoodienne peut commander pour être compté parmi l’élite A-lister, contre 150 000 $ (un peu plus de 1 crore) pour le premier film de Thor. N’est-ce pas le genre d’évaluation et d’augmentation de salaire dont tous nos rêves sont faits ?

Thor Love and Thunder India collection au box-office jour 1

Outre Chris Hemsworth et Natalie Portman, Thor Love and Thunder met également en vedette Christian Bale, Russell Crowe et Tessa Thompson, tandis que Taika Waititi a de nouveau repris les rênes de la réalisation après le succès retentissant de Thor Ragnarok.