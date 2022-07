Thor Love and Thunder box office collection jour 1 premières estimations: la star de Chris Hemsworth prend un très bon départ, une ouverture à deux chiffres sur les cartes

Chris Hemsworth et Natalie Portman vedette Thor : Amour et tonnerre sorti hier en Inde. Le film a reçu des critiques mitigées à positives de la part des critiques, mais les internautes adorent le film et ils l’appellent un film “fun-action”. On s’attendait à ce que Thor : Love And Thunder prenne un bon départ au box-office, et c’est clairement arrivé. La réservation à l’avance du film était bonne et, le premier jour, elle a affiché une croissance décente.

Apparemment, selon les premières estimations, le film en Inde collectera Rs. 15-20 crore au box-office le week-end. On s’attend à ce que le film montre un bon saut au cours du week-end, et peut-être que dans son week-end prolongé, Thor: Love And Thunder collectera environ Rs. 90-100 crore au box-office en Inde.

Les deux derniers films Marvel, Spider-Man No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness avaient pris d’assaut le box-office. Le premier avait collecté Rs. 32 crore le premier jour, et ce dernier le premier jour avait frappé Rs. 28 crores. Eh bien, il semble que Thor: Love And Thunder pourrait ne pas être en mesure de battre la collection du premier jour de ces films.

La collection à vie de Spider-Man No Way Home en Inde était de Rs. 218 crore, et Doctor Strange in the Multiverse of Madness avait collecté Rs. 130 crores. Il sera intéressant de voir si Thor: Love And Thunder pourra battre l’un de ces films ou non.

En Inde, il y a un énorme fan de films Marvel, et la collection de Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Thor: Love And Thunder (jour d’ouverture) l’ont prouvé. Ces films ont fait bien mieux que de nombreux films de Bollywood sortis sur grand écran cette année.