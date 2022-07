Thor: la scène des crédits post de Love and Thunder est une annonce de casting

Après beaucoup de joie et de perte, Thor : Amour et tonnerre laissé notre espace viking dans un endroit relativement heureux.

Mortellement vaincu, Gorr le Dieu Boucher (Christian Bale) avait un dernier souhait – gracieuseté d’un être omnipotent nommé Eternity – soit détruire l’univers, soit choisir l’amour. Avant de mourir, l’astrophysicienne devenue déesse du tonnerre Jane Foster (Natalie Portman) le supplie de choisir le bien plutôt que le mal, l’humanité plutôt que la destruction.

Inspirée par la façon dont elle a renoncé à sa propre vie pour Asgard et le reste de l’univers, Gorr demande à Eternity de ramener sa fille d’entre les morts (dans la scène d’ouverture du film, elle meurt de faim et d’épuisement). Thor ( Chris Hemsworth ), en tant que promesse à la fois à Jane mourante et à Gorr mourant, leur dit qu’il prendra soin de la fille de Gorr, l’aimera et ne la laissera pas seule.

Dans les dernières minutes du film, nous voyons Thor tenir ce serment. Notre demi-dieu bien-aimé parcourt l’univers avec sa filleule adoptive (littéralement, c’est une déesse). Ils protègent des gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Elle lui apprend à aimer. Il lui apprend à vivre.

Et ils s’appellent, à juste titre, Love and Thunder.

Mais tout le monde n’est pas d’accord avec cette fin heureuse.

Comme Thor : Amour et tonnerre établie, chaque type de mythologie – grecque, nordique, wakandaise, même le Bao de Pixar – et toutes les divinités que les gens adorent sont réelles.

Dans la scène de mi-crédits, Zeus (Russell Crowe) déplore sa défaite aux mains de Thor devant ses admirateurs réunis. (Amoureux? Fans? Ce n’est pas clair.) Plus tôt dans le film, Thor, Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) et Mighty Thor / Jane se rendent dans la ville natale de Zeus, Omnipotent City, pour demander une armée pour vaincre Gorr. Au lieu de les aider, Zeus se moque d’eux. Au lieu de prendre ce rire dans la foulée, l’équipe Thors tue ses gardes et prend son coup de foudre.

Zeus est ennuyé que les dieux soient devenus la risée. Il est également déçu d’avoir été embarrassé devant ses compagnons dieux.

Il raconte à son auditoire captif qu’il fut un temps où il était vénéré et aimé de tous, décidant qu’il fallait rappeler aux mortels à quel point les dieux sont puissants. Pour rappeler aux dits mortels à quel point ils sont faibles et faibles, Zeus dit qu’il enverra son fils … Hercule. C’est vrai, le demi-dieu qui a tué l’hydre et a fait tous ces travaux.

La caméra fait un panoramique pour révéler Hercule qui est joué par Brett Goldstein – mieux connu sous le nom de Roy Kent ou cet acteur avec une paire de sourcils indélébiles de Ted Lasso.

Le camée de Goldstein est vraiment une révélation de casting, tout comme Charlize Theron dans la scène des crédits de Doctor Strange dans le multivers de la folie et Harry Styles dans Éternels. L’Hercule de Goldstein apparaîtra probablement dans la prochaine aventure de Thor, sinon plus tôt.

Zeus semble faire d’Hercule un méchant, et il pourrait être décrit comme un antagoniste dans le MCU, mais la bande dessinée Hercule est en fait plus un bon gars. Armé d’une force, d’une durabilité et d’une invulnérabilité surhumaines, il a fait équipe avec les Avengers et même Thor à plusieurs reprises. Habituellement, il affronte son demi-frère Ares, le dieu de la guerre.

Mais la meilleure chose à propos de la bande dessinée Hercule est qu’il est une sorte de bébé népotiste flop. Dans un scénario de bande dessinée, Hercule décide de devenir une star de cinéma, mais les films dans lesquels il joue sont si mauvais qu’il perd l’adoration des mortels. Zeus découvre les horribles films de son fils et le laisse sur l’équivalent olympien de “en lecture”, l’excluant de l’Olympe jusqu’à ce qu’il regagne cette adoration.

Il y a plus que quelques histoires amusantes et loufoques d’Hercule comme celle-ci. Comme Thor et Hercule ivre se battant parce qu’Hercule a oublié son nom (et en partie à cause d’un cochon). Ou Hercule et Thor changeant de rôles et de pouvoirs puis se battant ! Ou Thor et Hercule qui se battent pour savoir laquelle de ces unités absolues peut traverser un pont en premier ! Et étant donné que Marvel a choisi Goldstein, un acteur et écrivain comique, il semble probable (espérons-le !) de se pencher sur la bêtise inhérente au personnage.

En plus du casting de Goldstein, il y a une véritable scène de générique de fin.

Dans ce document, Jane Foster se retrouve à Valhalla. Elle vient d’aider à sauver le monde et a guidé Gorr pour qu’il choisisse l’amour plutôt que la destruction. Mais son cancer était tout simplement trop avancé, alors elle est morte en héros. Heimdall (Idris Elba), le protecteur et observateur des dieux, la salue et la remercie de prendre soin de son fils. Il lui dit aussi qu’elle est bien morte. Il le sait parce qu’il est également mort, mort aux mains de Thanos en Guerre à l’infini. C’est une scène assez brève, mais cela confirme que Jane est maintenant un héros et vénérée comme une déesse. Si Portman ne revient pas, c’est une belle fin héroïque pour un personnage dont, parfois, Marvel ne savait pas vraiment quoi faire.

Mais il y a aussi une certaine incertitude : nous ne connaissons pas les règles du Valhalla. Nous ne savons pas qui d’autre est à Valhalla (Tony ? Odin ? Loki ? Freya ?). Nous ne savons pas ce que des héros comme Heimdall font à Valhalla toute la journée ? Comme nous l’avons vu dans Amour et tonnerremême si la mort est glorieuse, elle n’est peut-être pas permanente.