Thor Industries accumule un carnet de commandes de 14 milliards de dollars dans un contexte de demande soutenue de véhicules récréatifs

Même si les restrictions de Covid sont levées, le fabricant de VR Thor Industries constate une demande soutenue pour la vie en plein air – et un carnet de commandes croissant, a déclaré mardi le PDG Bob Martin à CNBC.

Le carnet de commandes de Thor s’élevait à 14,32 milliards de dollars fin avril, a indiqué la société dans son rapport financier du troisième trimestre publié mardi. C’est en hausse de 32,5 % par rapport à 10,81 milliards de dollars fin janvier et de 550 % par rapport à il y a un an.

Martin a déclaré à Jim Cramer sur « Mad Money » que la société est « à peu près épuisée pour l’année prochaine » avec la plupart des nouveaux stocks de véhicules récréatifs déjà promis aux clients en attente.

« Nous avons des arriérés remplis de commandes au détail, donc celles-ci arriveront sur le terrain du concessionnaire puis partiront, et nous ne sommes donc toujours pas en mesure de constituer des stocks sur les lots de notre concessionnaire », a-t-il déclaré.

La demande de vie en plein air a augmenté pendant la pandémie, les consommateurs confinés à domicile recherchant de nouvelles façons de passer du temps en toute sécurité. Et les jeunes clients ont commencé à acheter, a déclaré Martin.

« Pour le moment, nous voyons cela comme une tendance à long terme, et si nous amenons les gens à un prix d’entrée de gamme et à un produit d’entrée de gamme, ils grandissent tout au long de leur vie », a-t-il déclaré. « Les gens échangent tous les 3 à 5 ans, mais en ce moment, nous le voyons un peu plus rapidement, et nous le voyons sur une longue piste. »

Thor fabrique des véhicules récréatifs tractables et motorisés sous plusieurs marques, dont Airstream, Heartland RV et Jayco. L’offre de la société sur le marché nord-américain s’élevait à environ 75 000 à la fin du dernier trimestre, en baisse de près de 30 % par rapport à près de 106 000 unités en 2020 et 43 % en dessous de 132 500 unités avant Covid-19 en 2019.

Les résultats sont similaires en Europe, où le carnet de commandes de Thor croît de façon exponentielle. La société a déclaré un carnet de commandes de 3,34 milliards de dollars, soit près de cinq fois plus que les niveaux d’avant la pandémie.

Thor a battu les estimations supérieures et inférieures pour son troisième trimestre. Les ventes totales de l’entreprise ont plus que doublé pour atteindre 3,46 milliards de dollars, contre 1,68 milliard il y a un an.

Les actions de Thor ont chuté de 1,26% à 115,60 $ mardi. Le titre est en hausse de 24% depuis le début de l’année.