“Thor” continue de dominer le box-office, “Crawdads” a une bonne semaine d’ouverture

La suite de Marvel “Thor: Love & Thunder” a chuté de 68% lors de son deuxième week-end de sortie, mais occupait toujours la première place au box-office, selon les estimations du studio dimanche, tandis que l’adaptation à succès “Where the Crawdads Sing” a fait ses débuts avec 17 millions de dollars mieux que prévu.

“Love and Thunder” de Taika Waititi a mené tous les films avec environ 46 millions de dollars, portant son total mondial sur deux semaines à 498 millions de dollars. La baisse importante est supérieure à la plupart des films Marvel, mais conforme aux récentes sorties du studio de super-héros Walt Disney Co., notamment “Spider-Man: No Way Home” (68%), “Black Widow” (68%) et “Doctor Étrange dans le multivers de la folie” (67 %).

“Love and Thunder” a également fait face à un trio de nouveaux venus, bien qu’aucun n’ait failli renverser le dieu du tonnerre de Chris Hemsworth. Le meilleur d’entre eux était “Where the Crawdads Sing” de Sony Pictures, l’adaptation d’Olivia Newman du roman de Delia Owens en Caroline du Nord en 2018. Il a bien ouvert malgré des critiques faibles (36% frais sur Rotten Tomatoes).

Le mystère produit par Reese Witherspoon met en vedette Daisy Edgar-Jones dans le rôle d’une femme qui a grandi dans les marais côtiers de la Caroline et se concentre sur une enquête sur le meurtre d’une célébrité locale. Les cinéphiles l’ont mieux aimé que les critiques, lui attribuant un A- CinemaScore.

C’était un résultat particulièrement bon pour un drame page à écran, et un autre signe que le public adulte – qui a également contribué à alimenter le succès de “Top Gun: Maverick” (toujours à la quatrième place avec 12 millions de dollars lors de son huitième week-end) et “Elvis” (jusqu’à 106,2 millions de dollars après quatre semaines) – est presque revenu aux niveaux d’avant la pandémie après avoir été largement absent pendant une grande partie des deux dernières années et plus.

S’adressant à un groupe démographique similaire, “Mrs. Harris Goes to Paris” de Focus Features, mettant en vedette Lesley Manville dans le rôle d’une femme de ménage londonienne qui rêve d’une robe Dior, a également ouvert en force, avec 1,9 million de dollars dans 980 cinémas. Le chef de la distribution de Focus, Lisa Bunnell, a déclaré: “Les cinéphiles plus âgés reviennent pour profiter de l’expérience au cinéma.”

Pendant ce temps, la suite animée Illumination “Minions: The Rise of Gru” occupait la deuxième place avec 26 millions de dollars lors de son troisième week-end de sortie. La sortie d’Universal Pictures a jusqu’à présent rapporté 262,6 millions de dollars sur le marché intérieur et 532,7 millions de dollars dans le monde, établissant des records au box-office en cours de route.

Les Minions ont rendu la tâche difficile pour une nouvelle entrée familiale : “Paws of Fury : The Legend of Hank”. La version animée de Paramount Pictures, vaguement adaptée de “Blazing Saddles” de Mel Brooks, a été lancée avec un modeste 6,3 millions de dollars.

1. “Thor : Amour et tonnerre”, 46 millions de dollars.

2. “Minions : L’Ascension de Gru”, 26 millions de dollars.

3. “Where the Crawdads Sing”, 17 millions de dollars.

4. « Top Gun : Maverick », 12 millions de dollars.

5. “Elvis”, 7,6 millions de dollars.

6. « Paws of Fury : La légende de Hank », 6,3 millions de dollars

7. “Le téléphone noir”, 5,3 millions de dollars.

8. « Jurassique : Dominion », 5 millions de dollars.

9. “Mme Harris va à Paris”, 1,9 million de dollars.

10. “Lightyear”, 1,3 million de dollars.