WEST LAFAYETTE, Ind.: Isaiah Thompson a marqué huit de ses 14 points dans la finale 5:32, Sasha Stefanovic en a mené 19 et Purdue a dépassé le têtu Valparaiso 68-61 vendredi soir après avoir traîné pendant la majeure partie du match.

Les lancers francs de Zach Edey avec 6:48 à jouer, ont donné à Purdue (3-1) une avance de 54-53, le premier depuis 3-2 avec un peu plus de deux minutes à faire. Thompson a prolongé l’avance à 58-53 avec un lancer franc et 3 points et en a fait quatre de plus sur la ligne dans les 51 dernières secondes pour assurer le retour.

Valparaiso (0-3), qui n’avait pas battu Purdue depuis 1965, a pris une avance de 34-23 à la mi-temps grâce à 55% de tirs et de tirs meurtriers à 3 points de Jacob Ognacevich (3-en-3) et Donovan Clay ( 2 pour 2).

Stefanovic, qui a marqué 16 à la mi-temps, a ouvert la seconde période avec un 3 points et 10 minutes plus tard, il a fait match nul 3 de plus, ce qui a réduit l’avance de Valpo à 49-48. La défense des Chaudronniers est devenue plus nette et le taux de tir de Valpo a chuté à 31% au second semestre.

Une sécheresse de près de quatre minutes a affecté les Croisés. Ognacevich a été maintenu sur trois points après la pause et a terminé avec 12. Nick Robinson a marqué 15.

