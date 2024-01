Thompson : Les Warriors ont investi dans Jonathan Kuminga, et ça porte ses fruits

SAN FRANCISCO — Si Steve Kerr avait demandé un temps mort, cela aurait annulé tout avantage possible que les Warriors auraient pu gagner lors de la transition. Pendant des années, ils ont exploité les fissures créées par le chaos. Avantage Sacramento. Si Steph Curry avait demandé un temps mort, comme son recul l’a suggéré, les Kings en visite, menant d’un point jeudi, auraient eu l’occasion de mettre en place leur défense – d’effectuer des remplacements optimaux, de générer un plan pour obtenir celui-là. arrêt défensif dont ils avaient besoin dans les dernières secondes. Avantage Sacramento.

Mais si les Warriors avaient demandé un temps mort, n’ayant besoin que d’un panier, ils auraient pu exécuter l’une de leurs actions et délibérément pénétrer dans le couloir, où ils s’étaient frayé un chemin contre les Kings tout le match. Là où Jonathan Kuminga avait fait le plus gros de ses dégâts pour aller chercher ses 31 points. Avantage Golden State.

La désorganisation de la possession finale a fini par coûter cher aux Warriors. Mais le gain se révèle avec le recul. Parce que contrairement à ce qui s’était passé auparavant, lorsque l’on évaluait les options de ce que les Warriors auraient dû faire, une alternative viable était que Kuminga s’en aille.

“C’est mon petit frère, mec”, a déclaré Andrew Wiggins. «Je lui dis tout le temps : ‘Personne ne peut t’arrêter, mon frère.’ Tu es trop forte. Trop vite. Trop bon avec le basket. Et chaque jour, il va de mieux en mieux. Son tir s’améliore. Son manche. Qui passe. Il arrive au bord à volonté. C’est pourquoi je lui dis que c’est lui et qu’il doit continuer.

La saison qui s’est transformée en un tourment en direct pour Dubs Nation a ajouté une autre défaite atroce, 134-133 à leurs rivaux sur l’Interstate 80. La dernière édition fascinante d’une rivalité extrêmement divertissante s’est terminée par un bruit sourd à nouveau pour les Warriors alors que Curry entrait dans son sac pour le dribble gagnant, puis sa poignée s’est cassée.

Mais dans une période d’inquiétude, on peut trouver une certaine facilité dans la croissance de Kuminga. La révélation la plus importante et la plus significative est le choix n°7 en 2021, qui a été sélectionné pour la future célébrité qui se dessine actuellement. Le même joueur qui, il y a neuf mois, ne semblait pas jouable lors des séries éliminatoires contre ces mêmes Kings, jeudi soir, n’a pas pu être gardé par eux.

Kuminga a une moyenne de 25,6 points avec 65,4 pour cent de tirs au cours de ses cinq derniers matchs. Au cours de cette période, il tire à 67,2 pour cent dans la peinture, dont 24 sur 30 dans la zone réglementée.

Il s’agit d’un petit échantillon, donc pour le moment, la réaction conservatrice est qu’il constitue un écart indispensable dans l’offensive des Warriors. Mais ce qui est indéniable, c’est l’impact que ces opportunités et cette confiance ont sur son jeu. La réaction non conservatrice ? Il ressemble au futur. Il ressemble à quelqu’un qui lève la main pour combler le vide de la production de stars dans l’alignement des Warriors.

Lors de sa troisième saison, le temps de jeu et les scores de Jonathan Kuminga n’ont cessé d’augmenter. Récemment, il s’est révélé indispensable à l’avenir des Warriors. (Ross Cameron / USA aujourd’hui)

C’est pourquoi les Warriors ne peuvent pas l’échanger. Plusieurs sources de l’équipe ont déclaré que les Warriors n’avaient pas l’intention de le faire et ne l’avaient jamais fait. Assurément, son stock augmente à mesure que la date limite des échanges NBA est dans deux semaines. Mais Kuminga ne peut pas être considéré comme un édulcorant. Ce n’est pas un complément. Il est une pièce fondatrice. Rien dans ce marché commercial ne suggère qu’il existe un rendement intéressant. Si Kuminga est inclus dans un accord, il vaudrait mieux que ce soit un accord simple et qui place les guerriers au sommet.

Sinon, ils se doivent à eux-mêmes, à lui, de voir où cela mène.

C’est à cela que servait tout le labeur, tous les arrêts et tous les départs. Toute la sagesse a été déversée, les lignes dures tracées et les leçons frustrantes. Le fruit est un Kuminga qui pourrait bien être le futur pilier qu’ils envisageaient.

“C’est ce à quoi nous nous attendions”, a déclaré Kevon Looney. « Nous avons tous vu les flashs. Nous savons tous ce qu’il peut faire. Le voir mettre en place tout cela, avec toute l’adversité que nous avons, c’est cool à voir.

“Nous savions tous qu’il pouvait marquer”, a poursuivi Looney. « Mais les petites choses sont ce qu’il devait faire de mieux. Rebondir. Boxe. Être un grand défenseur. Jouer sur les couloirs de dépassement. Lorsque vous prenez soin de cela, ce que vous faites naturellement sera toujours facile. Je suis juste fier qu’il fasse toutes les petites choses.

Il est maintenant temps de s’intéresser encore plus à Kuminga. Augmentez ses minutes. Élargissez son rôle.

Harrison Barnes, qui a incendié les Warriors pour un sommet en carrière de 39 points, a joué 40 minutes. Keegan Murray, la star en herbe de Sacramento, a joué 38 minutes. De’Aaron Fox, le meilleur joueur des Kings, en a joué 36. Kuminga, à sa troisième saison, est plus jeune que tous, y compris 10 ans de moins que Barnes. Kuminga compte moins de minutes en carrière que Murray, à mi-chemin de sa deuxième saison. Aucune raison pour que Kuminga ne soit qu’à 30 minutes, surtout quand il joue bien. Penchez-vous.

Le style de jeu de Kuminga et son exécution récente sont le complément parfait à Curry. Ils ont désespérément besoin de quelqu’un capable de créer une attaque tandis que les défenses accordent une attention particulière à Curry. Ils ont soif de quelqu’un qui puisse faire pression sur la jante et profiter des affrontements en 1 contre 1. Kuminga est la variété dont les Warriors avaient besoin pour pimenter leur attaque.

Le retour de Draymond Green a même rendu le duo Kuminga et Wiggins plus puissant en tant qu’alignement. Dans une ligue pleine d’ailes athlétiques, les Warriors ont besoin d’eux ensemble sur le terrain. Cela a été un désastre pendant la majeure partie de la saison. Mais dernièrement, ça marche.

Lors des deux derniers matchs, Kuminga et Wiggins étaient à plus-22 en 28 minutes ensemble. Depuis le retour de Green, le quatuor composé de Kuminga, Wiggins, Green et Curry est à plus-30 en 32 minutes ensemble.

“Je suis encouragé par ce que je vois avec JK et Wiggs ensemble”, a déclaré Kerr. “Ils ont eu du mal ensemble plus tôt dans la saison, mais nous essayons de rationaliser certaines choses avec Draymond, Steph puis (Brandin Podziemski), Klay (Thompson) ou Dario (Šarić) afin que nous ayons le tireur et le jeu supplémentaires.”

Les Warriors se sont tournés vers Kuminga vendredi soir et il a tenu ses promesses. Il a marqué 14 points au quatrième quart, tous grâce à la peinture, dont deux jeux à 3 points. Lui et Curry se sont combinés pour marquer les 19 derniers points des Warriors.

Les Warriors se sont rendus à Kuminga avec le match en jeu dans les 20 dernières secondes, lui remettant le ballon dans le poteau. Il a fait un bon mouvement et a eu un bon aperçu de Barnes. Mais il a perdu le ballon en montant – il pense avoir commis une faute – et cela n’a pas fonctionné.

Dans l’ensemble, c’est bien, cependant. Il a atteint un nouveau niveau et il doit maintenant commencer à apprendre à produire dans des délais serrés. Les Warriors, qui ont déjà tant investi dans l’élaboration du paradigme de Kuminga, devraient se pencher sur cette prochaine étape. Développez ses mouvements préférés. Commencez à maîtriser certaines actions avec lui et Curry, lui et Green.

Tout le monde comprend ce qui se passe ici. Peut-être que cela aurait pu arriver plus tôt. Mais ce qui compte le plus, c’est que cela se produise.

“Parfois, c’est une bonne chose, tu sais?” Wiggins, qui était un choix n ° 1 et a joué en moyenne 36 minutes en tant que recrue, a déclaré que Kuminga avait dû attendre son heure. « Il a reçu une bague et il apprend auprès des membres du Temple de la renommée. Il joue avec l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au ballon de basket. Alors maintenant, c’est son heure. Il sait jouer au basket gagnant. Il sait ce que cela prend.

“Il a juste fallu de la patience”, a poursuivi Wiggins. « Mais honnêtement, c’est une si bonne organisation, mon frère. C’est du premier niveau, du plus haut niveau. Vous voulez être ici. Être l’un des gars de cette équipe, c’est différent. C’est une organisation luxueuse. Ce n’est donc pas comme ailleurs. L’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. Si vous avez la possibilité de construire quelque chose de spécial ici, faites-le. J’ai l’impression qu’il le sait maintenant, c’est sûr.

À quatre matchs sous .500, deux matchs après le tournoi Play-In, les Warriors pourraient utiliser un mouvement pour boucher les trous qui continuent de les couler. Il n’y a peut-être pas grand-chose là-bas, et quelques pertes supplémentaires pourraient les transformer en vendeurs, en dumpers de salaires.

Mais cette poussée de Kuminga signifie qu’ils ne repartiront pas les mains vides de l’échéance commerciale. Qu’ils fassent une sorte de course cette saison ou qu’ils se préparent simplement à un avenir reconstruit, Kuminga est une pièce essentielle. C’est ce qu’ils avaient prévu, et maintenant c’est là.

“C’est un sentiment formidable de dire : ‘Je t’avais dit que ça allait arriver'”, a déclaré Looney avec un sourire. « Ils ont toujours des doutes. Tout le monde le veut tout de suite. Mais si vous continuez à travailler et à jouer au basket de la bonne manière, vous serez récompensé. »

Mais Looney retient son « Je vous l’avais bien dit ».

“Laissez-le en profiter un peu”, a déclaré Looney. « Il donne toujours du crédit, alors laissez-le s’en attribuer le mérite maintenant. C’est son travail acharné qui porte ses fruits.

(Photo du haut de Jonathan Kuminga : Ezra Shaw / Getty Images)