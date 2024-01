Thompson : LeBron James contre Stephen Curry est toujours le meilleur théâtre de la NBA

SAN FRANCISCO – La frustration bouillonnait chez Stephen Curry. Jusqu’à ce qu’il remonte à la surface. Jusqu’à ce qu’il pousse un rugissement. Jusqu’à ce qu’il arrache son maillot de la couleur au 30.

Il avait marqué 46 points sur 35 tirs, bénéficiant de seulement trois lancers francs en 43 minutes. Il a réussi le lay-up égalisateur à la fin du temps réglementaire. Dans la dernière minute de la première prolongation, il a forcé un revirement, puis a frappé un énorme corner 3, établissant le 3 égalisateur de Klay Thompson qui a maintenu les Warriors en vie. Puis, lors de la deuxième prolongation, les derniers points de Curry de la soirée sont venus sur un 26 pieds du haut avec 4,7 secondes à jouer, donnant ainsi un point aux Warriors.

Il a laissé son suivi en l’air alors qu’il faisait marche arrière. Trop dépensé pour une célébration plus élaborée. Le leader de la NBA en termes de points d’embrayage en a livré 19 de plus dans cette affaire de double prolongation, dont 10 lors de la deuxième prolongation. La plupart des soirs, cela aurait suffi.

Mais dans l’autre équipe se trouvait le partenaire de Curry en termes de magnificence. Son ennemi le plus validateur et le plus vaillant. James Lebron. Ils ont échangé des chagrins et des câlins au fil des années. James, dont les Lakers ont éliminé les Curry’s Warriors des séries éliminatoires l’année dernière, a eu encore plus de chagrin à infliger à Curry.

James, 39 ans, a battu un rookie de près de la moitié de son âge au dribble, a dépassé un autre jeune athlète vif et s’est lancé dans une attaque puissante sur la jante. Il a commis la faute et, ponctuant sa soirée spectaculaire, a réussi deux lancers francs pour donner la victoire aux Lakers, 145-144. Les 36 points, 20 rebonds et 12 passes décisives de James en près de 48 minutes ont inculpé son acte de naissance pour fraude.

Ils ne gagnent pas comme d’habitude, tous deux ont besoin de tout ce qu’ils ont pour rester dans la course, tous deux espérant trouver une aide cruciale pour les ramener au royaume des prétendants. Mais samedi, Curry et LeBron ont montré qu’ils étaient toujours captivants. Cela fera une décennie en février prochain depuis que le trio de LeBron contre les Warriors à Oracle à Oakland a lancé la célébration de « The Silencer » et a propulsé ce duo dans un théâtre incontournable. Toutes ces années plus tard, lorsqu’ils partagent un terrain, celui-ci reste le meilleur théâtre de la NBA.

“C’est quelque chose que vous apprécierez vraiment lorsque vous aurez fini de jouer”, a déclaré LeBron James lors de son entretien sur le terrain, “et pourrez le regarder avec vos petits-enfants et dire que j’ai joué contre l’un des meilleurs joueurs de tous les temps”. jouer à ce jeu. Steph, après le match, est venu vers moi et m’a dit : « Comment ça continue de s’améliorer ? Comment pouvons-nous continuer à nous améliorer ? Je pense que c’est juste un véritable témoignage de notre travail dans le jeu, de notre fidélité au jeu, et le jeu continue de nous redonner.

James et D’Angelo Russell ont veillé à ce qu’un autre match serré passe entre les mains des Warriors. Mais cette fois, il ne s’agissait pas tant de ce que les Warriors n’avaient pas fait. Cette défaite n’était pas due à un turnover époustouflant, comme l’était la défaite déchirante contre Sacramento deux nuits plus tôt. Ou une décision de coaching discutable. Ou parce qu’ils se sont effondrés face à un assaut. Ou même à cause de tirs ratés.

Pourtant, l’un de leurs meilleurs efforts ne compte que comme une quasi-victoire. Une taquinerie. Les Warriors ont désormais une fiche de 15-13 dans les matchs décisifs avec Curry (0-4 sans lui). Ils sont à cinq matchs sous la barre des 0,500 et sont toujours à l’extérieur du peloton des séries éliminatoires. Ils peuvent jouer aussi bien que n’importe qui, mais ne gagnent pas aussi souvent que les meilleures équipes.

“Tout au long de notre saison”, a déclaré Curry, “nous avons connu des moments difficiles, des blessures auto-infligées. Certains matchs que vous auriez évidemment dû gagner et il y a de la déception à quitter le terrain. … Nous nous sommes battus tout au long du chemin. Nous y sommes restés même lorsque les choses n’allaient pas dans notre sens, nous nous sommes donné une opportunité. Cela revient à la dernière possession trois ou quatre fois en temps réglementaire, les deux en prolongation. Cela montre simplement que nous le voulons vraiment. Nous jouons avec un peu de désespoir en essayant de changer le cours de notre saison et nous n’avons tout simplement rien à montrer pour le moment.

LeBron James et Stephen Curry ont totalisé 82 points sur 60 tirs et de nombreux moments forts dans le thriller en double prolongation de samedi à San Francisco. (Ezra Shaw/Getty Images)

Mais leur pic est encore suffisamment élevé pour s’enivrer. Samedi, c’était une galerie de leurs meilleurs.

Du curry, évidemment. Draymond Green a fait la différence qu’il a toujours été, des deux côtés, et la volonté combustible qui le brûle souvent cette nuit a permis aux Warriors de tirer. Thompson a été vintage en seconde période après une première mi-temps brutale. Sa défense sur LeBron, ses tirs, son esprit de compétition. Jonathan Kuminga était prêt et percutant. Ses 22 points et neuf rebonds en 43 minutes ont montré qu’il pouvait jouer à ce niveau. Il devrait même avoir un rôle plus important dans l’offensive.

L’entraîneur-chef Steve Kerr est certain qu’une course s’en vient. Ses guerriers sont prêts pour une percée. Il leur reste un match de plus à domicile, contre Philadelphie, avant un road trip qui commence avec trois équipes perdantes.

Cela n’est possible que si la détermination des Warriors est plus forte que leur tissu en jersey.

“Nos gars ont été incroyables, ils ont été incroyables”, a déclaré Kerr. « La façon dont ils se sont battus, ont concouru et sont restés dans le match. J’ai fait tellement de pièces. J’avais juste l’impression que nous méritions de gagner ce match de la façon dont les gars se sont battus. Autant de jeux qui auraient pu se dérouler dans un sens ou dans l’autre. C’était comme un match que nous méritions de gagner. Tant que nous continuons à jouer comme nous l’avons fait ce soir, je pense que nous allons inverser la tendance et faire une excellente saison. Je le crois vraiment.

Les Lakers sont dans la même situation, bien qu’un peu plus proches de là où ils veulent être que les Warriors grâce à une base plus stable avec James et une version élite d’Anthony Davis. Leur meilleur aussi semble digne. Les Warriors semblent leur faire ressortir cela.

Mais donner le meilleur d’eux-mêmes dans les moments, dans les matchs, n’est pas leur problème. C’est la durabilité. C’est la cohérence et la polyvalence de leur grandeur qui manquent. Ils n’arrivent pas à faire ça tous les soirs. Ils ne semblent pas pouvoir l’invoquer de plusieurs manières.

Les Lakers et les Warriors.

Samedi a conspiré pour évoquer la grandeur des deux équipes. Un jeu aux heures de grande écoute. Un élément d’une grande importance pour les deux équipes intermédiaires. La présence du Temple de la renommée partout sur le sol. L’appréciation de la scène, du moment, et d’y être encore.

Ils ont livré un thriller. Ils étaient à la hauteur de leur nom. À plusieurs reprises, Curry a pris les choses en main et s’est comporté comme une superstar. Mais ce soir, LeBron James avait le ballon en dernier.

Curry a donc quitté le terrain, submergé de frustration. Avec son maillot entre ses mains.

“En fait, cela ne fait qu’empirer les choses”, a déclaré Curry. « Les réussites, les ratés ou autre, il y a une énergie dans ce que nous essayons de faire. La bonne nouvelle, c’est que si nous pouvons continuer sur cette voie, vous aimeriez penser que vous pourriez créer une dynamique, et c’est ce que nous espérons. Mais c’est juste des matchs consécutifs difficiles à domicile où vous jouez assez bien pour gagner et n’y parvenez tout simplement pas.

(Photo du haut de LeBron James et Stephen Curry après le match de samedi : Ezra Shaw / Getty Images)