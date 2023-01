Thompson: le revers à domicile des Warriors montre une chose: ils en ont besoin de plus

SAN FRANCISCO – Steve Kerr ne regrette normalement pas la dépendance à 3 points de son équipe. Il est plus enclin à le défendre, le déclarant comme un élément de base de leur identité et la raison de leur puissance.

Mais lors de la défaite aux heures de grande écoute de samedi, les 3 points étaient un symbole de leur impuissance, un sous-produit d’une incapacité à créer. Les Warriors ont pris 58 3 en 48 minutes – un sur le record de la franchise, 59, qu’ils ont établi il y a cinq jours lors d’une victoire en double prolongation (58 minutes) contre Atlanta.

“Nous n’avons pas fait un excellent travail pour nous en sortir”, a déclaré Kerr. « Je pensais que leur défensive était excellente et nous ne pouvions tout simplement pas générer beaucoup de rotations. C’était donc de la luge difficile et difficile. S’ils sont devant vous et que vous ne pouvez pas atteindre la jante, vous finissez par balancer la balle autour du périmètre et lancer des 3 qui sont loin d’être idéaux.

C’est l’Orlando Magic dont il parle. L’une des défenses les moins bien notées de la ligue, 24e de la NBA avec 114,1 points pour 100 possessions autorisées, ce qui est même pire que la défense décriée des Warriors. Les Warriors ont été rendus si impuissants face à la taille, à l’athlétisme et à l’agressivité de la défense du Magic qu’ils n’ont eu d’autre choix que d’augmenter les 3 points. Avec Stephen Curry absent et Klay Thompson éliminé à la dernière minute, il n’est pas surprenant qu’ils n’en aient pas gagné assez. Ils ont raté 40 des 58 et ont été manipulés, 115-101. Leur deuxième défaite consécutive à domicile, toutes deux contre des équipes proches du bas du classement de la Conférence Est, a souligné le besoin de renforts des Warriors.

Ils ont besoin de plus.

Pas parce qu’ils ont laissé deux des pires équipes de la Conférence Est venir au Chase Center et les battre. Mais à cause de la séquence de cinq victoires consécutives. Vous souvenez-vous de l’ambiance pendant la semaine de Kwanzaa ? Il a débuté avec la lueur d’un bouleversement en désavantage numérique de Memphis et s’est terminé par une victoire épique contre Atlanta. Ce tronçon les a fait grimper au classement de la Conférence Ouest. Il a relancé un vestiaire et une saison enlisés dans la médiocrité. Cela a rappelé au reste de la ligue que les champions en titre pourraient encore avoir quelque chose à dire sur le titre de cette année.

Ce que cet étirement a fait, c’est prouver à quel point les Warriors sont proches d’être un véritable concurrent. Cela a prouvé qu’ils peuvent encore poser des problèmes en Occident. Battre Memphis, Portland et Atlanta sans Curry et Andrew Wiggins était exactement le genre de combat qu’ils ne semblaient pas avoir parfois. La détermination, comme l’a dit Kerr, de s’accrocher et de se rallier a montré quelque chose. Cela a donné validité à l’idée de se pencher sur les espoirs de titre de cette saison, ce qui nécessite de combler certains trous.

Les deux dernières défaites ? Ceux-ci ont souligné que l’aide immédiate dont ils ont besoin ne figure pas sur cette liste. Perdre contre Detroit et Orlando – qui ont tous deux balayé la série de la saison contre les Warriors – comportait une kryptonite similaire. Les Pistons et Magic sont tous deux jeunes, grands et athlétiques. Ils ont joué les Warriors comme s’ils savaient qu’ils pouvaient profiter de cet avantage. Les Warriors pourraient utiliser un coup de pouce en taille et en athlétisme, à l’intérieur et sur l’aile. C’est là que les choix de loterie étaient censés être utiles.

Alors que Jonathan Kuminga semble avoir solidifié sa place dans la rotation (son athlétisme et son énergie lui ont cruellement manqué lors des deux défaites), le jeune n’a pas fait la différence attendue. Les guerriers ont besoin de plus. Ils ont misé sur la croissance des jeunes joueurs. Mais compter sur cela semble risqué. Les Warriors doivent contrer la taille et l’athlétisme avec habileté et bon sens. Il ne semble tout simplement pas qu’ils en aient assez dans leur alignement pour les soutenir pour la saison régulière puis les séries éliminatoires.

Les Warriors n’ont pas joué vendredi et sont passés au 6e rang dans l’Ouest. Ils ont ensuite perdu samedi et sont tombés au n ° 9. C’est à quel point cette saison va être précaire et volatile. Ils pourraient très bien se retrouver dans les quatre premiers, mais tout aussi facilement dans les play-in. L’écart est dû au volume de jeunes sur la liste et à l’incohérence de la production.

Curry essaie de revenir la semaine prochaine. Thompson, malgré ce que Kerr a suggéré comme un revers mineur, a ressemblé plus que jamais à lui-même sur ce homestand. Wiggins était rouillé après avoir raté 15 matchs, mais il est de retour sur le terrain. Draymond Green et Kevon Looney l’ont maintenu pendant ces périodes de vaches maigres. Le cinq de départ devrait donc encore être redoutable. Jordan Poole et Donte DiVincenzo sont encrés en tant que gardes hors du banc. Ajoutez Kuminga, cela fait huit joueurs. Ils en ont besoin d’un ou deux de plus pour avoir ce dont ils ont besoin pour courir.

La date limite des échanges de la NBA est dans un mois, le 9 février. Le marché du rachat démarre après cela, et les Warriors ont toujours une place vacante sur la liste.

Un grand athlétique serait idéal. Une aile capable de dribbler et d’attaquer les défenses serait également optimale. Un vétéran avec un peu de raffinement est un must. Les hôtes avaient besoin des trois contre le Magic.

Les Warriors ont des problèmes avec les grands hommes forts et rebondissants. Leur protection de jante a ses limites – surtout si l’on considère que Draymond Green, le meilleur protecteur de jante des Warriors, doit passer du temps sur le périmètre pour résoudre les problèmes défensifs des Warriors au point d’attaque.

La zone avant de départ d’Orlando – Franz Wagner, Paolo Banchero et Wendell Carter Jr. – a totalisé 62 points samedi. Les trois d’entre eux ont totalisé 30 points dans la peinture, plus que toute l’équipe des Warriors. Orlando avait deux fois plus de points dans la peinture (52) que Golden State (26). Le trio de Wagner, Banchero et Carter mesure en moyenne 6 pieds 10 pouces, 248 livres et 21 ans. Les Warriors ont un joueur avec cette combinaison de taille et d’âge : James Wiseman. Tout le monde est plus petit, plus léger ou plus âgé.

Orlando a posé le même problème que Detroit, qui a marqué 52 points dans la peinture, et le même problème qu’Atlanta, qui a marqué 72 points dans la peinture.

Entrer dans la peinture peut également être un problème pour les Warriors. En dehors de Curry, ils n’ont pas de joueurs qui peuvent constamment se frayer un chemin à l’intérieur tout en étant suffisamment habiles pour terminer. Poole est le seul autre joueur qui peut créer du dribble. Mais il a du mal à contourner certains défenseurs, ce qui entraîne des dribbles excessifs et sa frénésie de revirements. Sans Curry, la défense charge Poole pour le garder hors de la peinture. Poole a totalisé quatre revirements ou plus lors de 12 de ses 15 derniers matchs. Dix de ces jeux à fort chiffre d’affaires sont venus sans Curry dans la programmation. Le Magic l’a mis entre parenthèses pour lui enlever ses voies de conduite, puis a coupé son roll man, forçant Poole à ramener le ballon vers le haut.

Et s’il n’a pas pu briser la défense d’Orlando, personne sur les Warriors ne le pourrait.

ALLER PLUS LOIN Les guerriers ont besoin d’un Andrew Wiggins en rythme dès que possible

Les Warriors vont généralement à Wiggins au poste lorsqu’ils ont besoin d’un 2. N’ayant jamais été sur l’étagère depuis si longtemps, il s’attendait à frapper le sol samedi. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour apprendre à ses dépens à quel point il est difficile de revenir après une longue période d’absence. En conséquence, samedi s’est avéré être une journée historique de chucking. Ce n’était que la cinquième fois dans l’histoire des Warriors qu’ils tiraient au moins 50 tirs à 3 points dans un match où ils tentaient moins de 90 buts sur le terrain au total. Golden State a pris 28 3 points de plus que 2 points, le plus grand écart de l’histoire de l’équipe, selon Stathead.

De toute évidence, il est beaucoup plus difficile de contenir l’offensive des Warriors avec Curry dans l’alignement – ​​en particulier avec Thompson à côté de lui et faisant des tirs. Mais même si vous pouvez encaisser cela, les Warriors les veulent frais et disponibles pour faire leur truc en séries éliminatoires. Ils pourraient utiliser quelqu’un d’autre qui peut attaquer la jante sans avoir à tromper d’abord la défense. Quelqu’un qui peut faire pression de manière fiable sur la défense de l’intérieur.

C’est ce que les autres équipes font aux Warriors. Allez vous isoler, cassez la peinture et marquez à l’intérieur ou expulsez après l’effondrement de la défense. Il est plus difficile pour eux de garder la ligne des 3 points lorsqu’ils se font intimider dans la peinture. Leur manque de taille les oblige à protéger la peinture par comité, ce qui signifie qu’ils doivent être au point avec les clôtures ou espérer que leurs adversaires manquent. Les adversaires tirent 42% sur 3 dans les 20 défaites des Warriors, contre 29,5% dans leurs 20 victoires.

Les guerriers ont besoin de la possibilité de le faire, d’attaquer à l’intérieur pour préparer ou compléter leur tir. Une telle polyvalence est d’autant plus nécessaire que les équipes surjouant sur le périmètre sont une pratique courante. Les Warriors étaient les derniers de la ligue pour les tirs dans la zone réglementée (21,4) avant que Curry ne tombe. Depuis que Curry est sorti, ils ont fait en moyenne encore moins de tentatives (17,4).

Poole est un gars qui peut entrer à l’intérieur, mais il a du mal à gérer l’attention supplémentaire. Orlando a suivi le plan pour ralentir parfaitement les Warriors : surjouer sur le périmètre pour enlever le tir à 3 points, les forcer à conduire et les canaliser vers le protecteur de jante.

La menace de son tir ouvre des voies pour Poole, mais les défenses ont décidé de simplement l’enlever en appuyant sur lui. Poole est pressé par la pression défensive, donc même quand il est ouvert, il a toujours l’air pressé. Cela a fait des ravages sur son tir à 3 points.

La NBA compte 11 joueurs qui ont effectué au moins 300 tentatives derrière l’arc. Poole, à 30,4 %, a de loin le pire pourcentage des 11. Max Strus de Miami est 10e à 34,1 %. Le curry, bien sûr, est en tête à 43,4 %. C’est pourquoi Poole a plus de facilité lorsqu’il est sur le terrain avec Curry. Beaucoup moins d’attention sur le n ° 3. Mais dans le cas où Curry est absent, ou se repose, ou lorsque Thompson et Poole sont absents, les Warriors pourraient utiliser quelqu’un qui fait quelque chose de différent.

Ou peut-être juste quelqu’un qui peut frapper 3 points dans le coin gauche de manière cohérente. (Au fait, le gardien des Phoenix Suns, Damion Lee, qui recevra sa bague de championnat des Warriors au Chase Center mardi, tire à 65,6% du coin gauche et à 48% du 3.)

Identifier le besoin est facile. Identifier le joueur pour le remplir est plus difficile. Les Warriors ont tellement réussi leurs choix l’année dernière que cela semble facile. Mais trouver un fit est délicat, surtout en milieu de saison. Même si les Warriors décident d’encaisser certains actifs, la question est pour qui ?

Pour cela, ils devront attendre de voir qui devient disponible sur le marché et s’il en vaut la peine de sacrifier des actifs pour les obtenir. Ou qui travaille un rachat pour être libre d’ici le 1er mars.

Toute cette séquence sans Curry a été une grande opportunité pour quelqu’un de revendiquer les places ouvertes de retour de rotation. DiVincenzo et Kuminga ont brillé. Patrick Baldwin Jr. est devenu jouable par endroits et s’est montré prometteur sur toute la ligne. Mais pour le moment, les meilleures options de cohérence ont été Ty Jerome et Anthony Lamb, des joueurs sous contrat à double sens avec la G League qui, techniquement, n’ont pas de places sur la liste.

Mais les défaites contre Detroit et Orlando, les deux équipes remplies de jeunes joueurs aussi exploitables qu’explosifs, ont montré à quel point les jeunes joueurs des Warriors, aussi talentueux soient-ils, sont loin d’être ce que Golden State a besoin d’eux.

Le même homestand qui a montré que les Warriors ont la capacité d’être à nouveau spéciaux a également montré où ils sont manifestement vulnérables.

ALLER PLUS LOIN Kawakami : Joe Lacob sur la possibilité d’une masse salariale monstre la saison prochaine

(Photo: Thearon W. Henderson / Getty Images)