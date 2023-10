Thompson : La machine des Warriors était une offre que la WNBA ne pouvait pas refuser

SAN FRANCISCO — Joe Lacob était sur scène. À côté de lui se trouvait son associé propriétaire, Peter Guber. La commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, était également présente. Et London Breed, maire de San Francisco. Et le président des Warriors, Brandon Schneider. Même Malika Andrews d’ESPN est venue accueillir l’événement.

Sheryl Swoopes, membre du Temple de la renommée, était au premier rang, tout comme la légendaire entraîneure de Stanford, Tara VanDerveer, dont la carrière est en grande partie la graine qui a germé dans ce qui a fleuri jeudi au Chase Center. Le basket-ball féminin professionnel débarque à la Baie en 2025.

La WNBA a annoncé avoir décroché sa poule aux Golden State. C’est ce que la ligue voulait depuis le début. Engelbert attendit patiemment que Lacob donne son feu vert. Et puis elle a tenu bon jusqu’à Lacob a accepté de payer les frais d’expansion de 50 millions de dollars.

Maintenant, c’est officiel. La 13e équipe de la ligue sera détenue et exploitée par les Warriors, l’une des franchises glamour du sport. Dans les cinq premières heures, 2 000 dépôts d’abonnements ont été effectués.

Mais parmi tous les dignitaires réunis au nom de l’équipe qui sera nommée plus tard, les espoirs sont grands concernant cette annonce d’expansion, en partie à cause d’un personnage clé qui n’était pas sur scène.

Mike Kitts.

Il est peu probable que vous ayez entendu parler de Kitts. En juillet, il a été promu directeur commercial des Warriors. Fondamentalement, il est à la tête du géant des partenariats d’entreprise des Warriors, qui rapporte plus d’argent que n’importe quelle autre équipe en Amérique, et du moins avec n’importe quelle équipe dans le monde.

Vous ne pouvez pas vous promener à proximité de l’univers des Warriors sans voir la marque de plusieurs sociétés Fortune 500. De Chase à Rakuten, de Google à United, d’Accenture à Kaiser. C’est ce qu’ils font : établir des relations avec des entreprises de premier plan qui disposent du capital et de la crédibilité nécessaires pour être en contact avec les Warriors. Si le monde du parrainage était comme un terrain de jeu, Kitts serait celui qui crierait : « Je suis lui ! »

OK, c’est la partie où Kitts rougit. C’est là qu’il dirait que ce n’est pas seulement lui. Ce sont les gens derrière lui. Même si c’est probablement vrai, c’est Kitts que veut la WNBA. Et Amanda Chin, vice-présidente senior du marketing, la principale promotrice responsable de l’image de marque et de la présentation des Warriors. Et John Beaven. Il est le directeur des recettes, connu comme un gourou de la billetterie et obsédé par l’expérience des fans.

Ce sont des piliers de la monnaie des Warriors, qui imprime tellement d’argent que la franchise paie plus de 400 millions de dollars en salaires des joueurs et en pénalités fiscales de luxe et peut toujours financer une franchise d’expansion. Ce front office a accumulé des années de gestion d’une dynastie, d’ouverture d’une nouvelle arène et de gestion d’une équipe de G League. Il a appris des leçons difficiles. C’est bien huilé maintenant.

C’est ce que la WNBA obtient et ce dont elle a désespérément besoin : la machine des Warriors, qui a maximisé ses captivantes superstars, en particulier Stephen Curry, ainsi que la passion et la richesse de la région à des niveaux historiques. Oui, les Warriors ont une nouvelle arène étincelante. Ils ont toujours leur ancien centre d’entraînement à Oakland, qu’ils ont conservé grâce à l’accord avantageux dans lequel ils ont bénéficié de droits acquis et qu’ils ont utilisé pour leurs camps de basket-ball. Mais le marché et la machine sont la raison pour laquelle la ligue s’est concentrée sur Golden State. Pour un public massif et pur et dur et une infusion d’expertise, de validité et de capital, la WNBA n’a peut-être pas vu depuis son lancement en 1997.

La ligue est en pleine croissance et dispose toujours d’un potentiel encore exploité. Il est difficile de prétendre que les Warriors ne sont pas le partenaire idéal pour amener la WNBA à un nouveau niveau.

« Il est temps », a déclaré Lacob, s’arrêtant pour insister, intensifiant le drame. « Il est temps pour le sport féminin en général, et le basket-ball féminin en particulier, de faire un grand pas en avant. »



« Il est temps pour le sport féminin en général, et le basket-ball féminin en particulier, de faire un grand pas en avant », a déclaré Joe Lacob, à gauche, lors de l’annonce de jeudi. (Éric Risberg/AP)

Sur la base de conversations avec les dirigeants des Warriors, le processus de construction de leur franchise d’expansion commencera probablement par la sélection d’un président d’équipe pour gérer le côté commercial. L’équipe WNBA a besoin de Rick Welts, qui s’occupe de tâches presque impossibles comme Danny Ocean s’occupe de braquer des casinos. Entre autres choses, Welts, l’ancien président des Warriors, a dirigé les efforts du Chase Center du début à la fin. Puis il a pris sa retraite, comme Michael Jordan l’a fait après son tir contre l’Utah.

Le président rendra probablement compte à Schneider. Un responsable des opérations de basket-ball sera probablement sélectionné ensuite. Attendez-vous à une structure similaire à celle des Warriors actuellement – ​​un côté basket-ball et un côté affaires, avec Lacob en haut de l’organigramme.

L’astuce sera de trouver l’équilibre entre tirer parti de l’infrastructure établie des Warriors tout en donnant à l’équipe WNBA sa propre opération. Certaines choses resteront sous un même toit – GSW Sports, LLC – comme les finances. Surtout au début, alors que les choses se mettent en place, les Warriors s’appuieront sur les titulaires. Mais à terme, il est probable qu’ils devront trouver des meneurs de jeu exécutifs pour l’équipe WNBA, formés à la manière de Golden State.

Comme le font les Warriors, ils parlent d’un grand match avec de grandes attentes.

« Je vous le dis tout de suite », a déclaré Lacob, « nous remporterons un championnat WNBA au cours des cinq premières années de cette franchise. »

Ils croient qu’ils vont changer la façon dont la ligue mène ses affaires, créer un modèle que d’autres franchises pourront suivre et transformer le W en une vache à lait.

Nous savons que, selon le plan de match des Warriors, ils voudront des étoiles. Les Warriors sont passés d’une somme de 450 millions de dollars à un géant de 7 milliards de dollars grâce au phénomène qu’est Stephen Curry et à l’excellence captivante de Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala, Kevin Durant et Andrew Wiggins. Golden State aime les grosses éclaboussures.

Je viens de laisser tomber ça ici : la garde de l’Iowa Caitlin Clark, l’une des joueuses les plus populaires de tout le basket-ball féminin, pourrait rester à l’école pendant une cinquième année. La dérogation COVID-19 accorde une saison supplémentaire d’éligibilité aux joueurs dont la carrière universitaire a été affectée par la pandémie. Clark pourrait donc participer au repêchage WNBA 2025 – le premier pour la nouvelle franchise Golden State.

Je laisse également tomber ceci ici : Sabrina Ionescu, originaire de la Bay Area et deux fois All-Star de la WNBA, est sous contrat pour deux saisons supplémentaires.

Au fait, combien gagne Dawn Staley en Caroline du Sud ?

Non, l’exceptionnalisme des Warriors n’est pas minime. Et la Baie est habituée aux étoiles.

« Cela nous donne une énorme plateforme pour la prochaine génération de joueurs », a déclaré Engelbert. « Nous allons ajouter 12 places à une ligue qui a besoin de se développer, dont l’audience augmente. … Cela nous donne un grand marché médiatique, un grand endroit où je pense que nos joueurs voudront vivre et travailler.

ALLER PLUS LOIN WNBA Confidentiel : un sondage anonyme révèle que davantage de joueurs souhaitent des places dans l’effectif plutôt que l’expansion

Il est incontestable que la popularité de la WNBA augmente. Ce qui a toujours manqué, c’est de tirer profit de cette ferveur. Ce qui a toujours fait défaut, c’est la capacité d’éviter les faux pas et les erreurs qui noient leur succès. Ce dont nous avons désespérément besoin, c’est d’une certaine légitimité opérationnelle.

Pas sur le terrain. La ligue a toujours eu du jeu. Si seulement les fans plus jeunes et modernes avaient pu voir Tina Thompson jouer en live. Idem pour Chamique Holdsclaw, Deanna Nolan et Ticha Penicheiro. Et les joueurs sont désormais meilleurs que jamais.

Le jeu a grandi. Le style de jeu est encore plus divertissant. Le produit fait sa part, comme cela sera évident lors de cette finale épique de la WNBA entre les Las Vegas Aces et le New York Liberty.

Mais là où la WNBA a besoin de maturation, c’est en dehors du terrain, du côté commercial. Dans l’engagement des fans, le merchandising, les relations publiques, l’accès aux médias et les améliorations technologiques. Comme dirait Guber, en racontant une histoire captivante. Le pouvoir des stars sur le terrain est n°1. Mais tous ces autres domaines sont des ingrédients essentiels à l’augmentation des revenus – ce qui augmente ensuite la rémunération des joueurs, ce qui fait alors de la ligue encore plus une destination, qui alimente le cycle de production de plus de stars.

« La technologie est le moteur de notre économie », a déclaré Engelbert, « et le centre technologique de votre pays n’a pas d’équipe WNBA. Cela ne me semble pas correct. C’est pourquoi je pensais que ce marché serait si formidable. Les données le prouvent. Mais aussi cette équipe de propriétaires, ces opérateurs, tous tirent parti de l’énorme succès des Golden State Warriors… »

Au crédit d’Engelbert, elle semblait savoir ce dont la ligue avait besoin. Plusieurs sources impliquées dans le processus ont déclaré qu’elle avait une vision étroite pour les Warriors. Jeudi, elle a déclaré que la ligue avait parlé à d’autres groupes qui avaient exprimé leur intérêt pour une équipe d’expansion de la Bay Area, mais que les pourparlers n’avaient jamais atteint le niveau d’une véritable offre. Cela inclut le groupe dirigé par Alana Beard, quadruple championne All-Star et WNBA, qui travaillait pour amener une équipe à Oakland avec l’African American Sports and Entertainment Group (AASEG).

La viabilité de la candidature d’Oakland a été remise en question à plusieurs reprises. Plusieurs sources informées du processus ont déclaré qu’Engelbert n’avait jamais rencontré le groupe dirigé par Beard.

Il ne fait aucun doute que si la WNBA était concentrée sur les Warriors, toute autre option semblait sûrement moins substantielle. Toutes les personnes impliquées ont compris que si Lacob voulait l’équipe, c’était la sienne. Période.

Mais Barbe… qui a félicité les Warriors sur Instagram – est une femme entrepreneur noire avec des relations en matière de capital-risque et une excellente réputation qui a joué dans plus de la moitié des saisons de la WNBA. AASEG est un groupe noir soutenu par une société légitime dans Loop Capital et mettant en vedette des dirigeants noirs à succès comme Shonda Scott et l’agent réputé Bill Duffy.

De toute évidence, ces choses impliquent un assortiment de facteurs inconnus et de variables en coulisses. Mais cela semble contraire à l’idéologie de la WNBA qu’il semble qu’un groupe dirigé par Beard n’a pas été vraiment pris au sérieux.

Beard et AASEG ont été aveuglés par la nouvelle de l’enfermement des Warriors. Imaginez travailler pour obtenir un financement seulement pour découvrir une semaine avant l’annonce qu’un accord avec les Warriors était pratiquement conclu. Et la révélation est venue de ce journaliste qui cherchait un commentaire.

La décision intelligente de la WNBA aurait été d’honorer les possibilités à Oakland, au moins en donnant une évaluation honnête de leurs chances. La WNBA est une ligue fière de son caractère inclusif, une ligue animée par des femmes noires qui ont la réputation de prendre au sérieux la justice et l’égalité. Même si les Warriors étaient le choix évident, l’exécution manquait de bon sens.

Mais il est difficile de voir sous tous les angles lorsque l’on essaie de survivre. Il est difficile de planifier sept pas à l’avance lorsque celui qui se trouve devant vous semble un peu bancal.

Il était clair pour toutes les parties qu’il s’agissait d’une étape majeure vers la sécurité. La WNBA n’avait pas besoin de n’importe quelle vieille équipe de la NBA qui considérerait le football féminin comme une obligation, une déduction fiscale. Ce chemin a été parcouru. La WNBA avait besoin d’un changement de donne, pour s’attacher à un poids lourd. Un marché qui pourrait établir une nouvelle barre avec un nouveau prix et une franchise qui pourrait créer un modèle pour la trajectoire ascendante de la ligue.

C’est définitivement la Bay Area. Cela ressemble aux Warriors.

(Photo du haut de Joe Lacob, Cathy Engelbert et Peter Guber : Eric Risberg / AP)