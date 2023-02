Thompson: Fred Warner et le défi des 49ers de trouver «ce dernier petit morceau»

SANTA CLARA, Californie – Le cou de Fred Warner fait toujours mal. C’est évident alors qu’il tournait la tête avec précaution. Attention à ne pas irriter à nouveau son plexus brachial, le faisceau de nerfs qui déclenche une sensation de brûlure lorsqu’il est trop étiré ou comprimé.

Le dard de Warner était la preuve que ce n’était pas qu’un cauchemar. Les 49ers ont vraiment été anéantis lors du match de championnat NFC à Philadelphie, renvoyant à la maison un match avant le Super Bowl pour la deuxième saison consécutive. Et comme si cela ne suffisait pas, mardi, il avait des boîtes en carton pour ramener la réalité à la maison – deux d’entre elles devant son casier – alors qu’elles faisaient leurs valises pour l’intersaison.

Le temps libre cette année sera primordial pour le secondeur All-Pro. Pas tant pour des raisons physiques, car il a dit que son corps avait plutôt bien résisté à la saison. Mais l’épuisement mental de diriger la meilleure défense de la NFL, où les espoirs du Super Bowl des 49ers habitent en permanence, l’a battu plus que les 153 plaqués qu’il a amassés en 20 matchs.

Le rajeunissement est essentiel. Parce que revenir au match de championnat NFC pour la troisième saison consécutive et résoudre ce défi dévorant de gagner un Super Bowl repose de manière significative sur ses épaules et ce cou, qui soutient le cerveau de la défense. Sa mentalité, son QI et son expérience seront primordiaux pour récupérer les 49ers, et encore plus essentiels pour les faire passer. Ce rappel est également venu mardi, sous la forme d’une distinction.

Les 49ers ont annoncé que Warner avait remporté son deuxième prix Bill Walsh, décerné au joueur qui incarnait le plus le leadership et le professionnalisme. Un tel honneur vient avec la responsabilité. Pour Warner, cela signifie faire partie de la compréhension des raisons pour lesquelles cette grande équipe ne semble pas atteindre son apogée dans les plus grands moments. Et comme leurs chances reposent en grande partie sur la défense, ils n’y arriveront pas sans lui, d’autant plus qu’ils auront un nouveau coordinateur défensif et quelques nouvelles pièces sur l’unité défensive stellaire.

ALLER PLUS LOIN DeMeco Ryans des 49ers engagé par les Texans : 11 candidats pour le remplacer au poste de coordinateur défensif

Warner, qui a déclaré que les joueurs avaient commencé à se tourner davantage vers lui cette saison pour le leadership, devra les guider. Un fardeau qu’il comprend, un privilège qu’il apprécie.

“Je préférerais de loin être dans cette situation que le contraire”, a déclaré Warner, “de ne pas être assez bon pour même en arriver là. … En tant que joueur, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Nous avons un excellent front office, un personnel d’entraîneurs et des personnes qui ont construit le bon type de culture et de norme ici pour gagner du football. Et donc maintenant, jusqu’à un certain point, c’est juste ce dernier petit peu pour nous faire passer le cap.

Un quart-arrière en bonne santé qui peut lancer est un début.

Ce qui a rendu cette fin si choquante, c’est que les 49ers ont finalement eu une attaque puissante pour accompagner leur puissante défense. Ils n’auraient pas à lancer des blanchissages virtuels pour avoir une chance.

“Je ne pense pas qu’il faille vraiment beaucoup plus que ce que nous avions cette année”, a déclaré Nick Bosa.

C’était la meilleure équipe qu’ils aient eue, ont dit plusieurs. Pourtant, à la fin, ils se sont retrouvés dans la même situation dans laquelle ils se trouvaient pour le Super Bowl en février 2020 et pour le match de championnat NFC de l’année dernière – ayant désespérément besoin de la défense pour arrêter leur adversaire. C’est peut-être juste le destin de ces 49ers, le destin de cette défense tant vantée.

Certes, la défense n’a pas perdu le match contre les Eagles. Une fois que Brock Purdy a déchiré le ligament collatéral ulnaire de son bras lanceur, c’était un enveloppement. Philadelphie a couru 25 jeux de plus et a eu 15 minutes de possession de plus que l’attaque terriblement limitée de San Francisco.

Mais dans la recherche de ce dernier petit morceau, la défense n’est pas entièrement acquittée des trois défaites déchirantes au cours des quatre dernières saisons. C’est ce qui occupera la psyché de leurs meilleurs joueurs cette intersaison, en particulier ceux qui ont traversé cela plusieurs fois maintenant.

«Chaque année», a déclaré Bosa, «est une sorte d’état étrange, déprimant et confus pendant environ une semaine où vous passez d’une mission et d’un horaire chaque jour à ne pas savoir vraiment quoi faire de vous-même. C’est un peu là où j’en suis en ce moment.

Bosa devrait signer une énorme prolongation de contrat avec les 49ers cette intersaison. Il sera enfermé dans la résolution de ce dilemme du championnat : comment surmonter la bosse ?

Peut-être que la perfection est requise. Et la défense n’a pas trouvé la perfection dans ces moments-là. Pas au quatrième quart contre Patrick Mahomes en février 2020. Pas contre Cooper Kupp en janvier 2022. Pas contre le run game des Eagles cette année car la ligne offensive de Philadelphie était relativement dominante.

Battre les Eagles essentiellement sans infraction nécessitait une performance épique, une pour les âges. Comme l’a dit Talanoa Hufanga, la situation les obligeait à marquer en défense, donc ils auraient dû marquer. Mais ils n’étaient pas que super le dimanche. Pas comme Haason Reddick était pour Philadelphie.

La perfection pourrait être une norme injuste pour cette défense. Mais il est digne de telles attentes. Et compte tenu du point d’interrogation géant du quart-arrière pour la saison prochaine, la perfection pourrait être ce qu’il faut pour franchir le cap du Super Bowl et échapper à ce destin de Sisyphe.

C’est l’obligation de Warner en tant que leader, une obligation qu’il embrasse avec le sourire. Maintenir le niveau d’excellence dans ce groupe défensif. Amener ses gars à trouver un autre niveau. Trouver ce dernier petit quelque chose dont ils ont besoin dans les mauvaises herbes de l’exécution, de la communication et de la chimie.

Le travail de Warner a commencé après le match, alors qu’il se promenait dans les vestiaires en distribuant des câlins et des mots d’encouragement, promettant de revenir encore plus fort. Cela s’est poursuivi mardi alors qu’ils débriefaient avant de se séparer, signant des maillots et échangeant des daps.

Lorsqu’ils reviennent sur la saison, sur ce qu’ils auraient pu faire pour changer ce destin, plusieurs joueurs ont identifié un démarrage plus rapide comme une chose tangible. Les 49ers commençant 3-4 leur ont coûté l’avantage du terrain. C’est pourquoi ils étaient à Philadelphie, disputant leur troisième match éliminatoire en autant de semaines – et la 12e semaine consécutive de matchs depuis leur congé de la semaine 9. La saison dernière, le match de championnat NFC était leur 15e semaine consécutive. En 2019, ils ont joué 13 semaines consécutives pour clôturer la saison, mais ont obtenu le laissez-passer au premier tour des séries éliminatoires en tant que tête de série. Ils se sont rendus au Super Bowl cette saison-là.

Les 49ers ont terminé un match derrière Philadelphie cette année. Ils auraient été la tête de série s’ils avaient égalé les Eagles en raison d’un meilleur record de conférence. Qui savait que la défaite d’ouverture contre Chicago ou la défaite sur la route à Atlanta reviendrait les mordre?

“Je pense que nous avons les pièces, nous avons le modèle”, a déclaré Bosa. “Obtenir ce bye aiderait. Le plus de repos possible améliore vos chances.

Les 49ers ont, essentiellement, quatre partants qui sont des agents libres sans restriction: la sécurité Tashaun Gipson Sr., l’ailier défensif Samson Ebukam, le coin nickel Jimmie Ward et le demi de coin blessé Emmanuel Moseley. Certains autres remplaçants clés sont également sans restriction: le secondeur Azeez Al-Shaair, les ailiers défensifs Charles Omenihu, Kerry Hyder et Jordan Willis, et le plaqueur défensif Hassan Ridgeway.

Ne retenez pas votre souffle sur les retours de Ward et Al-Shaair, qui veulent tous deux être titulaires et semblent prêts à aller ailleurs pour cette opportunité.

Mais encore plus critique, les 49ers doivent devenir plus solides au milieu de sa ligne défensive – car à la fin des séries éliminatoires, les lignes offensives peuvent être considérablement meilleures.

.@Eagles se précipiter pour 3 TD en première mi-temps presque intact dans la zone des buts. Je ne peux pas être plus dominant que le #Des oiseaux sont sur la O-Line. #BaldysBreakdowns pic.twitter.com/OJY6wLmhQE – Brian Baldinger (@BaldyNFL) 30 janvier 2023

Ils ont également besoin d’un pass rusher fiable en face de Bosa. Une grande partie de leur défense est centrée sur le quart-arrière. Lorsque Bosa n’y arrive pas, ils sont tellement plus vulnérables en tant que défense.

Ils ont aussi besoin que Bosa soit incroyable.

Les 49ers pourraient très bien avoir Tom Brady, ou avoir la chance d’avoir un Purdy en bonne santé. Et avec Christian McCaffrey en remorque pour une intersaison complète, cela pourrait devenir un mastodonte offensif suffisant pour les faire franchir cette bosse. Ils semblent tellement proches, cela pourrait facilement faire l’affaire. C’est un endroit raisonnable vers lequel se tourner pour s’améliorer.

Mais l’intersaison de rajeunissement de Warner ne priera pas pour un quart-arrière. Il étudiera comment lui et sa défense peuvent faire plus. C’est pourquoi il est qui il est. C’est pourquoi il y a fort à parier que la défense des 49ers – dirigée par Warner, Bosa, Hufanga, le secondeur Dre Greenlaw, le plaqueur défensif Arik Armstead et le demi de coin Charvarius Ward – ramènera les 49ers au match de championnat NFC. Chez Levi’s, idéalement pour eux.

Ensuite, peut-être que Warner et son équipe peuvent être une douleur dans le cou de quelqu’un d’autre.

ALLER PLUS LOIN Quelle est la prochaine étape pour la défense des 49ers après une défaite dévastatrice pour le titre NFC?

(Photo de Fred Warner : Kevin Sabitus / Getty Images)