Thomas Tuchel vise des transferts de “haute qualité” pour Chelsea afin de “réduire l’écart” sur Man City et Liverpool en Premier League | Nouvelles du football

Thomas Tuchel était ravi d’achever la signature de Raheem Sterling de Manchester City, mais dit que Chelsea doit continuer à apporter “la meilleure qualité” pour concourir pour la Premier League.

Les Blues ont conclu mercredi un accord de 47,5 millions de livres sterling pour ajouter Sterling à leur équipe et, s’adressant à Sky Sports News, Tuchel s’est décrit comme “super heureux”, expliquant que l’attaquant anglais serait une “grande amélioration” pour l’équipe de Chelsea.

Le club londonien se rapproche également de la capture de Kalidou Koulibaly, avec le défenseur central de Naples dans la capitale pour son examen médical après que les clubs se soient mis d’accord sur des frais d’environ 32 millions de livres sterling.

Cependant, l’entraîneur-chef de Chelsea a clairement indiqué que Chelsea – qui a vu les joueurs de renom Antonio Rudiger, Andreas Christensen et Romelu Lukaku partir cet été – devra continuer à faire des signatures de haut calibre s’il veut rivaliser avec City et Liverpool pour les grands honneurs de la saison à venir.

“Les enjeux sont élevés et nous affrontons non seulement les meilleures équipes qui ont jamais joué en Premier League, mais aussi les meilleurs entraîneurs”, a déclaré Tuchel.

“Si vous [then] voyez la période de transfert et la qualité d’entraîneur à Tottenham, si vous voyez la même chose à Arsenal, à Man Utd, on sait quel est le défi. C’est le défi le plus difficile que vous pouvez [have].

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré qu’ils devaient recruter des joueurs de qualité comme Raheem Sterling pour défier la Premier League.



“Nous venons des sanctions, nous venons de perdre des joueurs de grande qualité, des joueurs clés, nous sommes un club en transition, en transition de propriété, nous étions en retard dans la course au transfert et nous étions en retard dans le tableau. Nous avons donc des choses à améliorer.

“La signature de Raheem montre ce que nous sommes capables de faire, cela montre l’ambition du club et de la propriété et c’est bien parce que nous sommes tous ici pour gagner et concourir.

“Nous aimons la compétition et nous aimons le défi au plus haut niveau. Pour cela, nous avons besoin de nouveaux joueurs de qualité, sinon il n’y a aucune chance.”

Tuchel décrit la relation entre lui-même et les copropriétaires Todd Boehly et Behdad Eghbali comme “très étroite et intense” en ce moment, le couple aidant l’entraîneur-chef pour les transferts en l’absence d’un directeur sportif permanent.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mason Mount pense que la nouvelle signature de Chelsea, Raheem Sterling, sera une grande présence et un leader au club londonien



L’Allemand dit que le trio se concentre sur l’arrivée des meilleurs joueurs possibles à combiner avec l’équipe actuelle et les jeunes talents émergents du club.

“Cela a commencé par analyser la saison dernière, nos performances, notre équipe, où nous pensons que nous devons nous améliorer et pouvons nous améliorer”, a déclaré Tuchel, expliquant le processus de recrutement.

“Ce n’est un secret pour personne que nous avons perdu les meilleurs joueurs et nous devons les remplacer. Même s’ils étaient restés, nous avions besoin d’améliorations pour combler l’écart, nous avons donc besoin d’encore plus.

“Nous avons les meilleurs joueurs et, plus important encore, nous avons une équipe de premier plan. Mais si nous amenons des joueurs, nous avons besoin d’une qualité supérieure avec un caractère supérieur et vous parlez alors des très, très meilleurs qui jouent à ce jeu.

“Ce que nous n’oublierons jamais, c’est le mélange car ce qui rend Chelsea spécial, c’est le nombre de joueurs de l’académie et nous n’hésiterons jamais à leur donner des responsabilités et à les pousser car le mélange le rend spécial et excitant pour moi d’être entraîneur et une partie de celui-ci et c’est la voie à suivre.”

Tuchel a refusé de commenter les liens avec Cristiano Ronaldo de Manchester United et Robert Lewandowski du Bayern Munich et a déclaré que signer un autre attaquant n’était “pas la priorité” maintenant que Sterling a été ajouté à l’équipe. Au lieu de cela, il se concentre sur la ligne de fond de Chelsea.

“Je ne l’exclurais pas [signing another striker] mais pour l’instant ce n’est pas la priorité. La priorité en ce moment est la défense, ce n’est pas un secret. À partir de là, nous devons voir ce qui est possible”, a déclaré Tuchel.

“Nous sommes en compétition contre les deux meilleures équipes mais Tottenham a fait une période de transfert très active et agressive et précoce, ils ont peut-être l’équipe la plus forte qu’ils aient jamais eue avec l’un des meilleurs entraîneurs du monde, Man Utd n’hésite jamais à recruter avec un nouvel entraîneur et Arsenal avait déjà de grosses signatures, nous devons donc maintenir le niveau pour être compétitifs.”

