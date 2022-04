Thomas Tuchel sur les buts attendus, les buts inattendus et comment arrêter les erreurs individuelles qui coûtent à Chelsea | Nouvelles du football

Deux jours après l’étrange passage à tabac de Chelsea aux mains de son rival londonien Arsenal, Thomas Tuchel a toujours du mal à rendre compte des erreurs inhabituelles commises par son équipe habituellement étanche.

Arsenal n’avait pas marqué depuis trois matchs, mais en avait frappé quatre à Stamford Bridge, avec Andreas Christensen et le Cesar Azpilicueta, généralement fiable, parmi les Blues, donnant un coup de main aux hommes de Mikel Arteta.

« C’était très étrange à analyser », raconte-t-il Sports du ciel à la base d’entraînement de Chelsea à Cobham. « Le mélange d’erreurs individuelles et puis soudainement de très bonnes images, par exemple de contre-pressing et de pressing haut et de récupérations de balle dans la moitié de terrain adverse.

« Nous avons eu tellement de bonnes photos. Nous avions le sentiment d’avoir bien fait beaucoup de choses. Tout allait bien. Et puis nous avons concédé un but très étrange, faisant beaucoup d’erreurs dans la préparation du but.

« Surtout quand cela vient de joueurs expérimentés qui ne sont normalement pas impliqués dans cela et qui ne le sont généralement pas.

« Je n’ai pas de réponse pour le moment [for the individual mistakes]. Les décisions que nous prenons sont les bonnes décisions, il s’agit des exécutions. Mais ils ne sont pas si exigeants techniquement que nous pensons, « eh bien, c’était peut-être un peu trop ». Il s’agit de vitesse, de frapper la balle, de sur-frapper, de sous-frapper, un peu de slapstick en tête-à-tête, des rebonds amusants… étrange.

GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de la victoire d’Arsenal contre Chelsea en Premier League.



« Soudain, vous essayez de voir une tendance au cours des derniers matches à domicile, mais peut-être que ce n’est pas le cas. Peut-être que c’était une sorte de résultat anormal. Cela ressemble à une tendance parce que nous avons eu les matchs du Real Madrid et de Brentford. »

Ce trio de défaites consécutives à domicile contribue au fait que Chelsea, qui avait gardé six feuilles blanches en neuf matchs avant la pause internationale de mars, a depuis encaissé 13 buts en six matches.

C’est une chute alarmante qui a conduit à des rencontres honnêtes entre entraîneurs et joueurs.

Une sévère dénonciation après les résultats de Brentford et du Real Madrid a déclenché un bref rajeunissement, qui a vu Chelsea gagner 6-0 à Southampton, presque faire un énorme retour au Bernabeu, puis atteindre la finale de la FA Cup avec une victoire sur Crystal Palace à Wembley.

Tuchel espère que la rencontre d’après-match de la défaite d’Arsenal pourra avoir le même impact.

« Nous avons encaissé 11 buts en trois matches à domicile, nous ne pouvons pas prétendre que tout se résout tout seul », a déclaré Tuchel.

« Nous devons en parler. Ce n’est pas comme pointer du doigt et crier et être en colère tout le temps, c’est juste être honnête. Les joueurs reçoivent leurs commentaires – ils reçoivent aussi leurs commentaires quand ils font du bien – et à un moment donné, nous devons leur donner notre point de vue pour être sur la même longueur d’onde et être clair sur ce que nous devons améliorer. »

L’analyse de Tuchel comprend également une analyse approfondie des données. Avant de nous asseoir, il avait fait référence aux chiffres des objectifs attendus (xG) de l’équipe et aux statistiques enregistrant leur nombre d’erreurs menant à des buts lors de sa conférence de presse, sans y être invité.

Fait intéressant, ses commentaires xG sont intervenus le lendemain de l’utilisation du système par Ralph Hasenhuttl pour défendre la performance de Southampton lors de sa défaite à Burnley. Ce qui était une métrique de niche et largement moquée lors de sa première apparition est maintenant devenu un outil incontournable pour les managers de Premier League.

« Nous le savions depuis longtemps et maintenant il est rendu public, ce qui, je pense, est une bonne chose car cela vous donne une vision plus réaliste de votre performance », a déclaré Tuchel, interrogé sur la manière dont xG l’aide dans son travail.

Qu’est-ce que les objectifs attendus ? Les buts attendus (xG) mesurent la qualité d’un tir en fonction de plusieurs variables telles que le type d’assistance, l’angle de tir et la distance du but, s’il s’agissait d’un tir de la tête et s’il a été défini comme une grande chance. L’addition des buts attendus d’un joueur ou d’une équipe peut nous donner une indication du nombre de buts qu’un joueur ou une équipe aurait dû marquer en moyenne, compte tenu des tirs qu’ils ont tirés.

« Vous pouvez perdre des matchs de football en étant malchanceux et vous pouvez gagner des matchs avec de la chance et le résultat ne reflète très souvent pas ce qui s’est passé sur le terrain. Cela vous donne donc une vision claire : combien de chances vous autorisez, combien de tirs dans lesquels qualité que vous autorisez. C’est bien d’avoir ce chiffre.

« Comme pour chaque numéro, plus vous y réfléchissez, plus vous trouvez vos repères. Nous savons donc comment, sur une saison ou une demi-saison, quel est le niveau des objectifs attendus si vous jouez dans une certaine structure et si cela est soudainement plus élevé, nous demandons nous-mêmes, ‘que se passe-t-il dans la structure ?’

« Si nous concédons le double, nous sommes tentés de dire que nous sommes dans une séquence très malchanceuse en ce moment car évidemment la qualité que nous donnons n’est pas suffisante pour concéder autant et nous concédons quand même. C’est difficile à prendre. »

En effet, dans les matchs de Premier League et de Ligue des champions de Chelsea depuis la reprise du football de club après les internationaux de mars, leur chiffre xG suggère qu’ils laisseraient normalement huit buts pour la qualité des chances qu’ils ont abandonnées. Ils en ont laissé entrer 13.

En Premier League, leur colonne de buts contre était d’environ neuf buts de mieux que lors de leurs 28 premiers matchs, selon les chiffres xG de leurs adversaires. Lors des trois derniers matches, ils sont trois buts moins bien lotis.

Ces chiffres soulignent à quel point les erreurs à l’arrière coûtent cher à Chelsea – bien que donner des buts ou des opportunités inutiles ait été un problème persistant pendant une grande partie de la saison.

Selon Opta, seuls Everton et Watford, menacés de relégation, ont commis plus d’erreurs menant à des buts que Chelsea.

« C’est très atypique, dans n’importe quelle ligue, pour n’importe quelle équipe en haut du tableau, qui se bat pour le top trois de faire ce genre d’erreurs », a déclaré Tuchel en secouant la tête.

« Nous avons un match comme Man Utd à domicile par exemple, où c’est 0-0, nous venons d’une bonne série de résultats, nous sommes l’équipe dominante, vous avez l’impression que c’est une question de temps avant que nous marquions et gagnions ce match et le terminer et tout à coup c’est une grosse erreur et nous sommes 1-0 derrière et cela rend les choses très compliquées. »

Un penalty de Jorginho a au moins sauvé un point pour Chelsea lors de ce match en novembre, mais une semaine plus tard au stade de Londres, la mauvaise passe arrière de l’Italien pour Edouard Mendy a conduit le gardien de but à donner un penalty, ce qui a aidé West Ham à établir la plate-forme. pour l’improbable vainqueur du coup croisé d’Arthur Masuaku.

Le dispositif de retour – en direct sur Sky Sports – offre une opportunité de faire amende honorable mais Tuchel, qui a évoqué son 50e match de Premier League à la tête de Chelsea contre Arsenal, tient à garder une perspective sur ce que son équipe a réalisé jusqu’à présent cette saison.

dimanche 24 avril 13h00



Coup d’envoi 14h00





« Nous avons vécu des expériences fantastiques cette saison », a-t-il déclaré. « Nous avons gagné des finales, des titres, nous nous sommes battus pour la Carabao Cup jusqu’au dernier match, maintenant une finale de FA Cup, nous étions sur une bonne lancée en Ligue des champions et avons fait un match presque épique au Bernabeu…

« Donc, il y a beaucoup de choses positives là-dedans et ça en a l’air et nous devons faire attention maintenant que nous n’y ajoutons pas une note qui éclipse tout cela.

« Nous avons eu du mal avec Corona, et nous avons eu du mal avec des blessures à long terme et nous avons fait de notre mieux et pour moi personnellement, je me sens toujours très heureux d’être ici et c’est un groupe de joueurs incroyable avec qui travailler.

« Nous avons nos problèmes à résoudre et depuis la trêve internationale, c’est un peu les montagnes russes, ce qui est très surprenant car cela n’a jamais été comme ça, nous devons donc gérer un autre élément de notre histoire.

« [The West Ham games is] une chance de se remettre sur la bonne voie. Un adversaire très fort à nouveau. Ils ne céderont pas, ils ne nous rendront pas la vie facile, donc c’est un gros défi de surmonter cette incohérence en ce moment et de montrer de la personnalité mais aussi un moment pour se serrer les coudes en tant que groupe et rester positif. »