Thomas Tuchel soutient l’activité de transfert de Chelsea après une accusation de “panique”

Thomas Tuchel a nié les accusations que Chelsea “panique” dans la fenêtre de transfert alors qu’ils ont conclu un accord de 63 millions de livres sterling pour le défenseur de Brighton Marc Cucurella.

L’entraîneur-chef de Chelsea tient à ajouter des renforts alors qu’ils cherchent à combler le vide laissé en perdant le duo d’arrières centraux Antonio Rudiger et Andreas Christensen sur des transferts gratuits tout en réduisant l’écart avec Manchester City et Liverpool au sommet de la Premier League.

En raison des sanctions imposées par le gouvernement britannique concernant l’ancien propriétaire Roman Abramovich, Chelsea n’a pas pu entamer de pourparlers pour signer de nouveaux joueurs ou renégocier les contrats avec les membres de l’équipe existante jusqu’à ce que la vente soit conclue fin mai.

Cela a laissé le club se démener sur le marché, bien que Cucurella soit devenu le quatrième été de Chelsea à signer un accord d’une valeur initiale de 56 millions de livres sterling avec 7 millions de livres supplémentaires potentiels tandis que Levi Colwill a fait l’inverse avec un prêt d’une saison.

Chelsea a déjà ajouté Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly et Carney Chukwuemeka avec d’autres ajouts attendus.

Cependant, ils ont également enduré un marché frustrant dans une certaine mesure après avoir raté des accords pour Jules Kounde et Raphinha – qui ont tous deux choisi de rejoindre Barcelone – tandis que Matthijs de Ligt a snobé un mouvement de la Juventus en faveur de la signature pour le Bayern Munich.

Pourtant, la saison commence ce week-end et avec Chelsea parcourant le marché à la recherche de nouveaux visages, l’expert de Sky Sports, Gary Neville, a suggéré que Todd Boehly – qui a dirigé les négociations de transfert du club avec son copropriétaire Behdad Eghbali – était “un peu paniqué maintenant”. ” dans sa stratégie.

Thomas Tuchel a défendu l’activité de Chelsea au mercato. Photo de Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

S’exprimant lors de sa conférence de presse du vendredi quelques instants avant la confirmation du transfert de Cucurella, Tuchel a déclaré: “Paniquer? Non, je le décrirais comme” super travailleur et apprenant tout en étant nouveau au travail “.

“Donc, ça se passe à peu près – la propriété puis l’entrée sur le marché des transferts est peut-être l’une des choses les plus difficiles que vous puissiez faire quand vous venez de l’extérieur, mais je n’ai que le plus grand respect et des compliments pour Todd et Beta .

LES PREMIERS MATCHS DE CHELSEA 6 août Everton (A) 13 août Tottenham (H) 20 août Leeds (A) 27 août Leicester (H) 31 août Southampton (A) 3 septembre West Ham (H)

“Je ne sais pas quand ils dorment. Peut-être qu’ils ne dorment jamais. Nous avons une ligne de communication très honnête, très ouverte et très directe.

“Les transferts jusqu’à présent parlent d’eux-mêmes. Nous avons un retard, bien sûr. Personne n’est coupable de ce retard. Nous avons un retard à cause des sanctions et les sanctions ont entraîné la perte d’acteurs clés, mais les deux propriétaires impliqués dans les affaires quotidiennes ont fait un travail fantastique jusqu’à présent. Le marché des transferts parle de lui-même.”

Des sources ont déclaré à ESPN que Chelsea est convaincu que Cucurella aura été enregistré à temps pour jouer un rôle dans le match d’ouverture du club en Premier League contre Everton samedi soir.

Tuchel a ajouté : “Marc est un joueur fantastique, un jeune joueur. Il est jeune, affamé, mobile et un joueur très intelligent qui peut jouer à beaucoup de postes dans notre système.”

Selon des sources, Chelsea est à la recherche d’un attaquant et s’est renseigné sur Pierre-Emerick Aubameyang et Benjamin Sesko du Red Bull Salzburg, entre autres.

Interrogé pour savoir s’il avait un intérêt pour Aubameyang, qui a marqué 79 buts en 95 matchs sous Tuchel au Borussia Dortmund, le patron de Chelsea a répondu : “Je serais intéressé par les 79 buts en fait !

“Nous ne commenterons pas davantage. Il y a beaucoup de noms. Parfois, c’est parce que nous discutons de beaucoup de noms et parfois c’est de la pure spéculation et nous ne nous impliquerons pas.”