Thomas Tuchel souligne les principales différences entre lui et Jurgen Klopp

Thomas Tuchel a admis qu’il ne rivaliserait jamais avec son compatriote allemand Jurgen Klopp en tant qu’homme drôle.

Mais le patron de Chelsea qui parle franc est mortellement sérieux quand il dit que son club sera difficile avec Liverpool et Manchester City pour le titre la saison prochaine.

Tuchel est invaincu lors de ses neuf premiers matchs dans le football anglais avant la visite à Anfield jeudi. Les deux anciens entraîneurs du Borussia Dortmund ont partagé une victoire chacun dans le même groupe de Ligue des champions en 2018 alors que Tuchel était encore au Paris-Saint Germain.

Mais le couple a des images publiques très différentes avec le Klopp normalement heureux contrairement au plus sérieux – même grincheux – Tuchel.

Le patron de Chelsea a déclaré: «J’espère que vous vous êtes trompé! Vous ne pouvez pas rivaliser pour être drôle avec Jurgen en public et avoir de bonnes réponses à des questions pas si bonnes. Il est le maître.

«Il peut retourner n’importe quelle question avec un grand rire. Il est comme ça en privé et en public.

«Je ne sais pas d’où vient mon image si vous dites que j’en ai une grincheuse.

«Je ne peux pas gaspiller mon énergie sur ce qu’est mon image. Si vous demandez autour des clubs où j’ai travaillé, je ne pense pas que vous trouverez trop de gens qui me décriront comme grincheux. Mais ce que vous voyez devant la caméra avec Jurgen, c’est lui. Et le gars est un génie avec sa personnalité et il est super drôle.