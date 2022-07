Thomas Tuchel s’en prend à “l’engagement” de Chelsea après la défaite d’Arsenal en pré-saison

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, s’est dit inquiet des progrès de son équipe et préoccupé par le manque d’engagement de ses joueurs lors de leur tournée de pré-saison aux États-Unis après leur défaite 4-0 contre Arsenal en Floride samedi.

Gabriel Jésus, Martin OdegaardBukayo Saka et Albert Sambi Lokonga ont marqué lors d’une victoire confortable au Camping World Stadium d’Orlando alors qu’Arsenal terminait sa tournée américaine en remportant ses trois matchs.

– Pourquoi Koulibaly pourrait raviver les ambitions de titre de Chelsea

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

“Nous n’étions tout simplement pas compétitifs”, a déclaré Tuchel aux journalistes. “Ce qui est inquiétant, c’est que le niveau d’engagement physique et mental pour ce match était bien plus élevé pour Arsenal que pour nous.

“Ce n’était sûrement pas notre alignement le plus fort. C’est une partie d’une explication mais seulement une petite partie … Je ne peux pas garantir que nous serons prêts dans deux semaines”, a-t-il ajouté, faisant référence au match d’ouverture de Chelsea en Premier League à Everton le 28 août. 6.

Chelsea a battu l’équipe mexicaine Club America et a perdu contre l’équipe de Major League Soccer Charlotte FC aux tirs au but lors de leurs précédents matches amicaux de pré-saison aux États-Unis.

“Je ne sais pas si j’ai déjà perdu un match en pré-saison 4-0. Je ne me souviens pas de ne pas avoir gagné deux matches de suite en pré-saison”, a déclaré Tuchel. “Je suis superstitieux, mais pas dans le sens où je dis qu’une mauvaise pré-saison doit signifier une mauvaise saison.”

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, était visiblement en colère lors de la pré-saison de son équipe contre Arsenal. Photo de Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Suite à une prise de contrôle dirigée par Todd Boehly, Chelsea a signé Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly, mais Tuchel a ajouté que les résultats de pré-saison de l’équipe lui avaient donné raison quant à la nécessité de nouveaux ajouts à l’équipe.

“Malheureusement, cela a prouvé mon point de vue et la semaine dernière le prouve”, a ajouté Tuchel. “Je sens que j’avais raison quand je regarde la saison dernière et les parties du jeu où nous avons eu du mal et comment nous avons eu du mal.

“Nous avons été sanctionnés et des joueurs nous ont quittés, nous savons que certains joueurs essaient de nous quitter, et c’est là que ça se passe. Nous avions un appel urgent pour des joueurs de qualité et une énorme quantité de joueurs de qualité.

“Nous avons deux joueurs de qualité – cela ne fait aucun doute – mais nous ne sommes pas compétitifs comme ça et malheureusement, nous avons pu le voir aujourd’hui.”

Le nouvel attaquant brésilien d’Arsenal, Jesus, a marqué son quatrième but de pré-saison mais a été retiré du match après s’être blessé.

“Il a reçu un coup sur son quad en première mi-temps et il ne se sentait pas très à l’aise”, a déclaré le manager d’Arsenal, Mikel Arteta. “Nous avons décidé de ne prendre aucun risque aujourd’hui.”