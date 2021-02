Thomas Tuchel salue les qualités invisibles d’Olivier Giroud après le vainqueur contre l’Atletico

Thomas Tuchel affirme qu’Olivier Giroud défie l’âge en jouant comme un joueur de 20 ans après son spectaculaire vainqueur.

Le vétéran Giroud, à 34 ans et 146 jours, est devenu le joueur le plus âgé à marquer dans un match à élimination directe de la Ligue des champions et a mis Chelsea sur la bonne voie pour atteindre les quarts de finale.

Le patron de Chelsea, Tuchel, a déclaré: «Si vous le voyez quotidiennement, vous ne pouvez pas être surpris.

« Il est totalement en forme, son corps est en forme, son physique est au plus haut niveau et mentalement je sens qu’il aime tous les jours être un footballeur professionnel.

«Il s’entraîne comme un jeune de 20 ans, 24 ans, le gars qui est un bon mélange d’entraînement sérieux et de plaisir.

« [He is] toujours positif et un facteur important pour le groupe, quand il débute et sort du banc, il a toutes les qualités. Il est bon comme ça.

«Il peut être fier. Je suis super content pour mes joueurs et l’équipe que nous ayons une si grosse récompense et que nous puissions la lire sur le score, que nous ayons un excellent résultat pour la performance.

«C’était très important que nous soyons absolument concentrés sur les 96 minutes, que nous acceptions qu’il est très difficile de créer des occasions, nous avons fait tout cela et c’était un très bon effort d’équipe.