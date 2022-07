Thomas Tuchel révèle l’inquiétude majeure de Chelsea avant la saison 2022/23

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a parlé d’une préoccupation majeure qu’il a à l’approche de la saison 2022/23.

Les commentaires de Tuchel sont intervenus après la défaite 4-0 plutôt embarrassante des Blues face à Arsenal dimanche matin.

Suite à ce match, dans lequel Chelsea n’a manifestement pas marqué malgré de bonnes occasions, on a demandé à Tuchel s’il était préoccupé par le fait de marquer des buts, ce à quoi il a répondu :

“Avec certitude. Si vous regardez la première mi-temps, il était même difficile d’échapper à notre moitié de manière productive et de jouer dans la moitié de terrain adverse de manière positive et de créer des occasions – nous avons eu une chance avec un tir [that hit the post].

“Mais le nombre de situations dangereuses, le nombre de un contre un, le nombre d’accélérations en seconde période, où nous avons dominé le match et étions la meilleure équipe dans les 22 premières minutes, mais avec leur première action, ils marquent et nous n’avons pas Je n’ai pas trop de situations dangereuses [after that].

« Écoutez, ce sont les mêmes joueurs, alors pourquoi est-ce que quelque chose devrait changer ? Nous verrons, espérons-le, du développement, mais pour le moment, nous avons les mêmes problèmes car nous avons les mêmes joueurs.

Le manque de buts de Chelsea est un problème depuis l’arrivée de Tuchel au club. Tammy Abraham a été le meilleur buteur de Chelsea en 2020/21, mais Tuchel n’était pas fan et a sanctionné son transfert à l’AS Roma.

Chelsea a ensuite dépensé gros pour Romelu Lukaku l’été dernier, mais le Belge est également tombé en disgrâce et est maintenant prêté à l’Inter Milan.

Et tandis que Lukaku a terminé la saison dernière avec 15 buts, le plus grand nombre de tous les joueurs de Chelsea, le meilleur buteur des Londoniens de l’ouest en Premier League était en fait Mason Mount avec seulement 11 buts.

