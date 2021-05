Thomas Tuchel reste simple, Pep Guardiola réfléchit – encore une fois

PORTO, Portugal – Alors que Thomas Tuchel et Chelsea célébraient, Pep Guardiola est passé directement devant le trophée de la Ligue des champions sans lui donner un seul regard. Manchester City a été dominé lors d’une défaite 1-0 en finale de la Ligue des champions, et c’était le plus proche que Guardiola aurait pu toucher la Coupe d’Europe depuis sa dernière victoire il y a 10 ans.

Guardiola aurait aussi bien pu être à un million de kilomètres car, médaille de finaliste en main, le manager de City gardait la tête baissée. C’était probablement à travers un mélange de colère et d’exaspération, mais il y avait aussi probablement une forte dose de regret, étant donné comment – pas pour la première fois – il a trop réfléchi à sa composition et à sa tactique, alors que la simplicité aurait été raisonnable. .

« J’ai fait ce que je pensais être la meilleure décision [with my selection] », a déclaré Guardiola après le match.

Mais c’était une preuve supplémentaire que, bien qu’il soit sans aucun doute un génie de l’entraîneur, le double vainqueur de la Ligue des champions a l’habitude de choisir le mauvais moment et le mauvais endroit pour expérimenter.

Au lieu de cela, c’est Tuchel qui a pris le butin, ayant gardé son approche simple et s’en tenant à des méthodes éprouvées. Dans le stade où l’ancien rival de Guardiola, Jose Mourinho, a construit sa première équipe vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Porto, Chelsea a utilisé un jeu de contre-attaque, basé sur des pauses rapides depuis des positions défensives, pour porter un coup de grâce à City pour la troisième fois en moins de deux mois.

Le but de Kai Havertz à la 42e minute, qui est intervenu lorsque la signature du record du club de Chelsea de 72 millions de livres sterling (102,2 millions de dollars) a exploité un trou béant dans la défense de City avant de contourner le gardien Ederson pour marquer, était suffisant pour envoyer la Coupe d’Europe à Stamford Bridge pour le deuxième fois et quittent City en attendant leur premier triomphe.

Champion d’Angleterre pour la troisième fois en quatre saisons, City était un grand favori pour gagner au Portugal malgré ses récentes défaites en Premier League et en FA Cup contre Chelsea. Mais une faille a refait surface qui assaille Guardiola depuis qu’il est entraîneur de Lionel Messi, Xavi & Co. à Barcelone : gagner ou échouer.

La tactique de Guardiola a été conçue pour que City marque tôt, puis permette à son jeu de possession de prendre le contrôle et de soumettre Chelsea. Mais tout comme lors des sorties précédentes de la Ligue des champions contre Monaco, Liverpool et Lyon, il y a eu trop de changements, à la fois en termes de personnel et d’approche, ce qui a laissé les joueurs incertains de ce qu’il fallait faire.

Pour la deuxième fois seulement cette saison, City a joué sans milieu de terrain défensif ; Fernandinho et Rodri ont tous deux été nommés remplaçants, ce qui signifie qu’Ilkay Gundogan, qui a passé la majeure partie de cette saison dans un rôle de milieu de terrain offensif, a été choisi pour combler le vide devant les quatre défenseurs.

Guardiola dira plus tard que « Ilkay a joué ce rôle plusieurs fois auparavant », ajoutant « J’ai choisi une équipe pour gagner le match ». Mais l’ancien joueur du Borussia Dortmund a tout simplement été dépassé par les attaquants énergiques de Chelsea : Havertz, Mason Mount et Timo Werner.

Thomas Tuchel a remporté son premier titre en Ligue des champions, tandis que l’attente de Pep Guardiola pour un troisième se poursuit. Getty

Avec les avant-centres Sergio Aguero et Gabriel Jesus également sur le banc, Guardiola a sélectionné les hors-forme Bernardo Silva et Raheem Sterling. La sélection de Bernardo a été conçue pour donner à City un joueur créatif supplémentaire pour garder Chelsea parqué, mais le milieu de terrain portugais était anonyme avant d’être remplacé en seconde période.

Le manque d’impact pourrait être dit de Sterling, dont la sélection à gauche a éloigné Phil Foden du poste dans lequel il a été si efficace ces dernières semaines. Sterling n’a pas non plus terminé le match.

Peut-être le plus dommageable de tous, cependant, a été la décision de Guardiola de déployer Kevin De Bruyne en tant que faux neuf, ce qui a retiré le meilleur joueur de City de son rôle de milieu de terrain préféré et l’a laissé perplexe quant à l’endroit exact où il était censé jouer. Un gros accrochage avec Antonio Rudiger à l’heure oblige De Bruyne à partir.

Avec un seul tir cadré, City était méconnaissable alors que Chelsea pressait, harcelait et dérangeait. Même la défaite sur blessure de Thiago Silva avant la mi-temps n’a pas été un revers ; chacun des joueurs de Tuchel a donné au moins une performance de 8/10, l’immense N’Golo Kante dominant le jeu et remportant à juste titre le prix de l’homme du match.

Alors que Tuchel a remporté la Ligue des champions dans les quatre mois suivant le remplacement de Frank Lampard à Stamford Bridge, l’attente se poursuit pour City et Guardiola, qui a été embauché pour faire la différence dans cette compétition mais est devenu enclin à se tromper. moment.

Peut-être que ce n’était pas censé être l’année de City. Après tout, ils ont d’abord été bannis de la compétition de cette saison, puis ont été reconnus coupables d’avoir enfreint les règles du fair-play financier par l’UEFA. Après avoir réussi à faire annuler cette pénalité en appel, remporter la Coupe d’Europe aurait pu être une trop grosse torsion.

Et ils reviendront. Après avoir investi près de 2 milliards de livres sterling sur les joueurs depuis l’achat du club en 2008, le propriétaire de la ville, Cheikh Mansour bin Zayed al Nahyan, qui n’a pas assisté à cette finale, continuera à financer l’équipe jusqu’à ce qu’elle remporte enfin la Ligue des champions.

« C’était la première fois que nous étions à ce stade », a déclaré Guardiola. « J’espère que nous reviendrons ici à l’avenir. »

Mais alors que le patron battu de City passait devant le trophée à la fin de ce match, le célèbre discours de Sir Alex Ferguson à la mi-temps lors de la finale de 1999 lui est venu à l’esprit.

« À la fin de ce match, la Coupe d’Europe ne sera qu’à six pieds de vous, et vous ne pourrez même pas y toucher si nous perdons », a déclaré Ferguson. « Et pour beaucoup d’entre vous, ce sera le plus proche que vous n’obtiendrez jamais. »

Manchester United s’est remis d’un but pour battre le Bayern Munich ce soir-là à Barcelone et remporter un triplé que, à un moment donné cette saison, City semblait prêt à réclamer.

Au lieu de cela, Tuchel et Chelsea les ont fait trébucher à plusieurs reprises, laissant le sentiment que, si Guardiola continue de laisser son jugement assombrir sur la plus grande scène, ce pourrait être l’un de ses successeurs qui apprécie enfin la sensation de ramener le trophée à le stade Etihad.