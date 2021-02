Ben Chilwell a été prié de faire confiance au nouveau manager Thomas Tuchel et de ne pas transpirer le manque de départs qu’il a eu depuis son arrivée.

L’arrière gauche anglais était un choix automatique sous Frank Lampard après son déménagement de 45 millions de livres sterling de Leicester cet été, mais s’est retrouvé sur le banc lors de trois des cinq matchs de Chelsea sous la direction de leur nouveau patron.

Tuchel a déclaré: «S’il est anxieux, je peux tout à fait comprendre, car il a pris des décisions difficiles, des décisions très serrées, contre lui.

«Nous avons fait le choix de Marcos Alonso dans un match où nous avons joué à cinq car il connaissait mieux le poste qu’il jouait sous Antonio Conte.

«Nous avons opté pour Marcos contre Burnley pour sa force dans les airs.

«Ensuite, Marcos a eu un très bon match et a marqué un but décisif, et à partir de là, il était difficile de revenir.

«Nous avons joué à Tottenham et n’avons fait aucun changement sur cette position.

«J’ai eu une conversation avec Ben avant ce match et je lui ai dit: ‘Tu dois me faire confiance maintenant. Je vois ton potentiel, je vois ton talent ».