Thomas Tuchel qualifie la star de Chelsea Mason Mount du package complet après sa victoire 2-0 sur Fulham | Actualités du football

Thomas Tuchel pense que Mason Mount est « le package complet » au milieu des éloges élogieux de la star anglaise de Chelsea.

Mount a inscrit le premier des deux buts de Kai Havertz alors que Chelsea dépassait Fulham 2-0 à Stamford Bridge pour consolider la quatrième place du tableau de la Premier League.

Havertz a joué dans le rôle de faux neuf, doublant son total de championnat pour la campagne, tandis que Mount n’a produit que la dernière d’une série de projections de haut niveau.

Tuchel a omis Mount de son premier match à la barre de Chelsea alors que les Blues se sont battus pour un match nul et vierge avec les Wolves le 21 janvier, mais le diplômé de l’académie a régulièrement conquis son nouveau patron depuis ce jour.

« Il a le package complet, mentalement, en termes de talent et physiquement », a déclaré Tuchel. «Et la partie la plus importante est son caractère, il a les pieds sur terre et c’est un gars sympa.

« Il vient à Cobham tous les jours pour apprendre quelque chose de nouveau et vivre de nouvelles expériences. C’est le gars qui peut récupérer très vite, c’est un joueur très physique et parfaitement adapté au football de Premier League.

« Il a une grande confiance en lui d’une manière très, très positive. C’est un plaisir de l’avoir, d’être à ses côtés, de le guider et de le soutenir.

« C’est impressionnant, il n’est pas affecté par tous les éloges. C’est peut-être la partie la plus importante. Il semble être un gars qui aime le sport et se sent obligé d’en tirer le meilleur parti. Et il le veut absolument. c’est un excellent mix. «

Thomas Tuchel insiste sur le fait que sa substitution de Mason Mount était une mesure de précaution



Mount a pris un coup dans le dos et a été remplacé tardivement alors que Chelsea a accumulé une 18e feuille blanche sous Tuchel à Stamford Bridge.

Le patron des Blues a insisté sur le fait que l’attaquant en forme ne devrait pas faire de doute pour le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions mercredi contre le Real Madrid.

Lorsqu’on lui a demandé si Mount avait décelé un problème de blessure, Tuchel a déclaré: «J’espère que non, c’était ma décision, il n’y avait aucun médecin ou physio qui m’a dit de l’enlever.

Chelsea a négocié un derby délicat dans l’ouest de Londres contre Fulham en difficulté avec style, en particulier avec l’affrontement entre leur cravate à deux pattes avec les géants européens de Madrid.

Tuchel a applaudi aux pieds des joueurs qu’il a sélectionnés samedi, admettant que c’était un gros test de limiter leur concentration à cet affrontement.

« C’est le match parfait et les garçons obtiennent beaucoup de crédit de l’entraîneur pour cela », a déclaré Tuchel.

« On peut facilement se confondre entre deux gros matches comme celui-ci. Il était donc absolument nécessaire que nous préparions le match avec une concentration totale.

« Il était important que nous investissions pleinement physiquement et mentalement. C’est pourquoi l’équipe obtient tout le crédit, c’était une grande victoire et nous pouvons arriver l’esprit clair sans rien à regretter ou à penser avant mercredi. »

La cinquième défaite de Fulham en six matches les rapproche de plus en plus de la relégation. Mais le patron Scott Parker refuse d’abandonner le fantôme, malgré que son équipe traîne Newcastle de neuf points avec quatre matchs à jouer.

« Je crois que nous pouvons gagner des matchs avec des performances comme celles d’aujourd’hui », a déclaré Parker. «Et c’est ce que nous devons faire, il n’y a pas d’autre option.

« Je comprends de l’extérieur que les gens vont rire et penser que je suis fou, mais il n’y a pas d’autre option pour moi. Même si c’est le cas que nous pouvons, c’est notre objectif principal à partir de maintenant jusqu’à la fin. »