Thomas Tuchel propose un verdict sur l’Arsenal de Mikel Arteta qui plaira aux fans des Gunners

Thomas Tuchel a discuté d’Arsenal après que les Gunners aient écrasé Chelsea lors d’un match amical de pré-saison.

Arsenal et Chelsea se sont affrontés au Camping World Stadium aux premières heures du dimanche matin pour la Coupe de Floride.

Les deux équipes se sont lancées dans le match en pensant sans aucun doute à leurs chances de remporter une victoire, mais c’est Arsenal qui est sorti vainqueur et avec une certaine marge.

Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka et Albert Sambi Lokonga ont tous trouvé le fond des filets sans réplique des Bleus.

ARSENAL 3-0 CHELSEA ! ILS FONT UN SPECTACLE 🔥 pic.twitter.com/eeVYeF5uy9 — ESPN FC (@ESPNFC) 24 juillet 2022

Maintenant, s’exprimant après le match, Thomas Tuchel a rendu son verdict sur les rivaux londoniens de son équipe :

“Compte tenu de nos deux dernières semaines, de notre match d’aujourd’hui, nous ne devrions pas mentionner les deux équipes devant nous”, a déclaré l’Allemand lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de combler l’écart entre Liverpool et Manchester City. “Nous avons été absolument battus par une équipe qui ne joue pas au football en Ligue des champions la saison prochaine et a terminé derrière nous.”

«Mais pour le moment, ils semblent loin devant nous.

“J’ai vu aujourd’hui une équipe à Arsenal qui est mentalement engagée dans une idée de jeu, un niveau d’épuisement, un niveau d’engagement physique que nous ne pouvions pas égaler.

Des éloges de Tuchel qui rempliront sans aucun doute Arsenal de confiance à l’approche de la campagne 2022/23, dans laquelle ils devraient défier Chelsea et Tottenham pour une place parmi les quatre premiers.

