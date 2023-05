Selon l’un des anciens milieux de terrain du club, Thomas Tuchel pourrait quitter radicalement le Bayern Munich alors que l’agitation avec les géants allemands se poursuit.

L’équipe de Bundesliga a remporté son 12e titre consécutif ce week-end, battant le Borussia Dortmund à la couronne et déclenchant des scènes de célébration sur le terrain.

3 Tuchel pourrait se retrouver à se diriger vers la porte de sortie dès cette semaine Crédit : AFP

3 C’est selon Hamann qui a rendu un verdict fort sur les événements au Bayern 1 crédit

En dehors du terrain, des scènes chaotiques ont tourmenté la salle de conférence alors que le PDG Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidzic ont été limogés de leurs postes.

Une déclaration sur le site officiel du club a déclaré: « Oliver Kahn n’est plus PDG de FC Bayern Munchen AG. Hasan Salihamidzic sera également remplacé en tant que membre du conseil d’administration pour le sport. Cela a été décidé par le conseil de surveillance du club.

« Kahn sera remplacé par l’actuel vice-président du conseil d’administration Jan-Christian Dreesen. Le successeur de Salihamidzic reste à déterminer.

Kahn a depuis parlé de sa sortie, en disant sur Twitter : « Incroyable ! Un grand compliment et félicitations les gars ! Je vous l’ai toujours dit ! Donnez toujours tout jusqu’au bout et n’abandonnez jamais. Je suis incroyablement fier de vous et de cette réalisation !

« J’aimerais fêter ça avec vous, mais malheureusement je ne peux pas être avec vous aujourd’hui car le club m’a interdit.

« J’attends avec impatience la saison prochaine. Nous ne serons pas seulement champions d’Allemagne pour la 12e fois ! Célébrons ! »

Pour Tuchel, ces quelques mois ont été mémorables après avoir remporté le titre de Bundesliga deux mois seulement après avoir rejoint le club.

Mais selon Dietmar Hamann, l’ancien patron de Chelsea pourrait être le prochain à sortir à l’Allianz Arena.

3 Kahn a été démis de ses fonctions au Bayern de manière dramatique après le match du week-end Crédit : Getty

Hamann a déclaré à la télévision allemande : « Quand vous traitez les gens comme ça, vous devez vous demander : voulez-vous travailler pour ce club ?

« Je ne pense pas que vous puissiez exclure que Tuchel parte bientôt aussi. Mais il partira de son plein gré. »

Un autre expert, l’ancien joueur de Liverpool, Erik Meijer, a ensuite ajouté : « Je pense qu’il aura quitté le club d’ici lundi ».