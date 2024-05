Thomas Tuchel pourrait-il rester au Bayern Munich ? Max Eberl — et certains acteurs clés — pourraient ne pas s’y opposer

Selon un rapport du journaliste de Sport1 Stefan Kumberger (capté par @iMiaSanMia), le dirigeant du Bayern Munich, Max Eberl, ne serait peut-être pas opposé au retour de Thomas Tuchel :

Max Eberl apprécie beaucoup Thomas Tuchel et a souvent souligné que la décision de se séparer de l’entraîneur avait été prise avant son arrivée au club. Tuchel pourrait théoriquement encore rester au Bayern la saison prochaine.

Kerry Hau, journaliste de Sky Sport (capturé par @iMiaSanMia) disposait également d’informations à ce sujet :

La porte pour que Thomas Tuchel reste la saison prochaine n’est pas encore complètement fermée. Plusieurs joueurs espèrent toujours que Tuchel reste. Manuel Neuer et Thomas Müller font activement campagne en interne pour conserver l’entraîneur. On dit depuis le vestiaire que, même si tout ne s’est pas bien passé, les joueurs ont beaucoup appris de Tuchel. Ses adjoints sont également très appréciés au sein de l’équipe. Outre Neuer et Müller, des joueurs comme Leroy Sané, Harry Kane, Eric Dier et Jamal Musiala souhaitent continuer avec Tuchel.

Enfin, les journalistes de Sport Bild, Christian Falk et Tobi Altschäffl (captés par @iMiaSanMia), a également produit un rapport sur le nouveau :

Thomas Tuchel rester au Bayern la saison prochaine est désormais à nouveau une option et est en discussion au sein du club. Après tous les refus (Alonso, Nagelsmann, Rangnick, Glasner), les patrons du Bayern reconsidèrent désormais leur décision concernant Tuchel. De plus, certains joueurs se sont prononcés en faveur du maintien de Tuchel. Cela explique pourquoi le Bayern ne travaille actuellement concrètement sur aucun des candidats restants. De la part des proches de Tuchel, on dit que l’entraîneur n’est fermé à aucune idée.

Est-ce que cela pourrait vraiment arriver ?

