Chelsea embauché Thomas Tuchel en tant que manager mardi sur un contrat de 18 mois pour remplacer le a viré Frank Lampard. Tuchel, un Allemand de 47 ans, est de retour au travail un mois après avoir perdu son emploi au Paris Saint-Germain à la suite d’une lutte de pouvoir avec le club. Au cours de ses 2 ans et demi à Paris, il a mené l’équipe à des titres de champion de France consécutifs et à la finale de la Ligue des champions la saison dernière. Avant le PSG, Tuchel était entraîneur à Mayence et au Borussia Dortmund.

Lampard, un grand joueur de Chelsea, a duré 18 mois avant d’être renvoyé de son poste de manager après une série de cinq défaites au cours des huit derniers matches de championnat, ce qui menace les ambitions des équipes de terminer parmi les quatre premiers et de se qualifier en Ligue des champions.

Chelsea, qui a dépensé près de 300 millions de dollars en nouveaux joueurs pour cette saison, croupit à la neuvième place et jouera mercredi prochain à domicile contre Wolverhampton.

Tuchel pourrait assister au match en utilisant une allocation de pandémie anglaise pour les travailleurs volant dans un environnement sportif d’élite pour éviter une quarantaine complète en testant négatif pour le coronavirus.

