«Vous venez chez le roi, il vaut mieux ne pas manquer», a déclaré Omar Little dans Le fil, le drame HBO primé qui peut prétendre être la plus grande série télévisée de tous les temps.

L’homme bâton Omar, interprété par le brillant Michael Kenneth Williams, a vécu selon un code moral strict mais a gagné sa vie en volant des trafiquants de drogue et en restant en vie «un jour à la fois».

Tout au long de son temps en tant que propre version de Robin Hood du Baltimore Housing Project, il s’est fait de nombreux ennemis de haut niveau; l’un d’eux, Stringer Bell, envoie des incendiaires incendier son appartement.

L’un d’eux, Stinkum, est tué alors qu’Omar cherche à se venger. L’autre, Wee-Bey, reçoit une balle dans la jambe, à quel point Omar se moque de lui avec l’unique doublure susmentionnée.

Initialement, la ligne est née avec Ralph Waldo Emerson, le philosophe et poète américain du XIXe siècle, qui a proclamé: «Quand vous frappez un roi, vous devez le tuer.

Dans tous les cas, c’est un concept que Thomas Tuchel doit encore maîtriser.

Une fois de plus, l’Allemand, largement considéré comme l’un des tacticiens les plus intelligents d’Europe et un excellent entraîneur sur le terrain d’entraînement, se retrouve sans emploi.

Quatre mois à peine après avoir mené le Paris Saint-Germain à la finale de la Ligue des champions – finalement au Bayern Munich – et après avoir remporté six trophées avec Les Parisiens, y compris des couronnes consécutives de Ligue 1, Tuchel a été limogé.