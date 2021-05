Thomas Tuchel: le patron de Chelsea tient à éviter les transferts et fait l’éloge de Pierre-Emerick Aubameyang avant le match contre Arsenal | Actualités du football

Thomas Tuchel a juré de ne pas laisser les désaccords sur le transfert cibler les relations amères à Chelsea de la même manière qu’ils l’ont fait pendant son séjour au Paris Saint-Germain.

Tuchel s’est brouillé avec le directeur sportif du PSG, Leonardo, à propos du recrutement de joueurs et a été limogé la veille de Noël l’année dernière.

Il a été largement rapporté que l’Allemand était mécontent que le PSG n’était pas prêt à financer un transfert pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui a marqué 79 fois en 95 apparitions à Dortmund sous la tutelle de Tuchel.

Tuchel tient à éviter de tels affrontements à Stamford Bridge, bien qu’il admette que l’international gabonais « sera toujours mon joueur » avant le match de Chelsea avec Arsenal mercredi soir – en direct sur Sky Sports.

« À l’époque à Dortmund, c’était un pur plaisir de l’avoir dans l’équipe », a déclaré Tuchel.

« Auba était un attaquant fantastique, un finisseur fantastique sur le terrain. Mais, plus que cela, il était un travailleur fantastique en dehors du terrain.

« Je pense qu’il n’a pas manqué un seul entraînement en deux ans. Peut-être qu’il est arrivé cinq minutes en retard sur le terrain d’entraînement, ça peut arriver avec lui! Mais s’il fait ça, il est pressé, il se sent désolé, il a toujours un sourire sur son visage.

« C’était une relation très fiable car il a marqué un nombre incroyable de buts, sa vitesse était unique en Bundesliga et il était un joueur crucial. Un peu fou, mais plutôt fou.

















« Nous sommes toujours en contact et échangeons des messages quand l’un de nous remporte une grosse victoire. D’une certaine manière, il sera toujours mon joueur, donc je veux qu’il réussisse et passe un bon moment où qu’il soit. »

« Ce contact ne s’est jamais complètement arrêté et c’est agréable de le voir car il est toujours prêt à un câlin et c’est agréable de le voir rire. Mais, bien sûr, nous voulons l’arrêter et il n’y a plus d’échange maintenant avant le match. »

Tuchel admet que la fenêtre de transfert peut provoquer des divisions dans le camp, mais tient à maintenir le départ harmonieux qu’il a connu à Stamford Bridge depuis qu’il a succédé à Frank Lampard en janvier.

















« Les périodes de transfert peuvent être de véritables pauses d’humeur entre les entraîneurs et les clubs et je ne veux plus jamais avoir ça », a ajouté Tuchel.

« Je n’ai aucune ambition de ruiner cette atmosphère, ni pour moi ni pour personne d’autre. Avons-nous des idées pour améliorer l’équipe? Oui, nous le faisons. Mais allons-nous nous battre pour cela? Non, nous ne le ferons pas. »

« Nous en discuterons et tout d’abord nous finirons cette saison car il n’est pas temps de réfléchir maintenant. »