Thomas Tuchel: le patron de Chelsea signe une prolongation de deux ans de son contrat à Stamford Bridge après avoir remporté la Ligue des champions | Actualités footballistiques

Thomas Tuchel a signé une prolongation de deux ans de son contrat avec Chelsea six jours après avoir remporté la Ligue des champions.

Le joueur de 47 ans est arrivé à Stamford Bridge en janvier, remplaçant la légende du club Frank Lampard en tant qu’entraîneur-chef pour un contrat initial de 18 mois « avec la possibilité d’une prolongation ».

Cette prolongation a été accordée après que l’Allemand, qui a été limogé par le Paris-Saint Germain la veille de Noël, a remis le trophée de la Ligue des champions grâce à une victoire 1-0 sur les champions de Premier League Manchester City.

Prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 pour Thomas Tuchel. 👇💙 — Champions d’Europe (@ChelseaFC) 4 juin 2021

Tuchel a guidé Chelsea vers une quatrième place en Premier League au cours de la saison 2020/21 et a également atteint la finale de la FA Cup, où son équipe a été battue 1-0 par Leicester City à Wembley.

À propos de la prolongation de son contrat, Tuchel a déclaré sur le site officiel du club : « Je ne peux pas imaginer une meilleure occasion pour un renouvellement de contrat. Je suis reconnaissant pour l’expérience et très heureux de rester dans la famille Chelsea.

« Il y a beaucoup plus à venir et nous attendons avec impatience nos prochaines étapes avec ambition et beaucoup d'anticipation. »

















Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a félicité ses joueurs pour leur bravoure après avoir battu Manchester City 1-0 pour remporter leur deuxième titre en Ligue des champions



La directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, a ajouté : « Lorsque Thomas nous a rejoint en janvier, il y avait encore tellement de choses à jouer au niveau national et européen. Il s’est parfaitement intégré et est immédiatement devenu une partie intégrante de la famille Chelsea.

« Nous ramener dans les quatre premiers de la Premier League était crucial, et nous ne pouvions pas être plus heureux de notre succès en Ligue des champions qui a couronné une saison remarquable à Chelsea.

« Nous sommes évidemment extrêmement heureux de conserver Thomas pour deux ans supplémentaires et nous attendons avec impatience d’autres réalisations au cours des saisons à venir. »

Tuchel a remporté 19 de ses 30 matchs en charge jusqu’à présent, perdant cinq fois et n’encaissant que 16 buts.

Le week-end dernier, il est devenu le premier manager à atteindre deux finales consécutives de la Ligue des champions avec deux clubs différents.