Thomas Tuchel: le patron de Chelsea se prépare pour «deux finales» contre Leicester City | Actualités du football

Thomas Tuchel a exigé une réaction de ses joueurs de Chelsea avant leurs deux « finales » contre Leicester City.

Tuchel vise sa première pièce d’argenterie en tant que patron de Chelsea avec une victoire lors de la finale de la FA Cup samedi, et trois jours plus tard, ils affronteront à nouveau les Foxes à Stamford Bridge dans un match crucial dans la course pour le top quatre de la Premier League.

Après avoir glissé à domicile contre Arsenal en milieu de semaine, Tuchel dit que ses joueurs tiennent à expier.

« C’est une préparation très facile », a déclaré Tuchel. « Nous sommes tous en colère contre nous-mêmes à propos de l’occasion manquée et de la performance. Maintenant, nous avons le défi de nous concentrer uniquement sur ce match et de jouer à l’écart.

« Nous avons besoin de notre meilleur match. Leicester est une équipe super forte et mérite d’être en finale. Quelques jours plus tard, nous rivalisons avec eux pour les quatre premiers. »

Lorsqu’on lui a demandé quel match était le plus important, Tuchel a répondu: « Je ne peux pas le juger. Ce sont deux finales et nous ne pensons à rien d’autre. C’est une finale pour la coupe et une finale pour les quatre premiers. »

« Nous avons raté une chance contre Arsenal d’avoir un avantage décisif. Maintenant, nous devons y faire face et avant tout montrer une réaction à Wembley, et avoir à nouveau le dessus mardi.

« C’est un peu curieux de jouer nos deux finales contre la même équipe. Ce sera très dur, compliqué et difficile mais nous nous sentons prêts pour cela. »

Mateo Kovacic s’est remis d’une blessure aux ischio-jambiers



Tuchel a confirmé que Kepa Arrizabalaga débutera dans le but contre Leicester samedi tandis que Mateo Kovacic et N’Golo Kante sont tous deux disponibles pour la sélection.

« L’ensemble du groupe est disponible, Kova est de nouveau avec nous », a déclaré Tuchel. « C’est énorme, car Mateo a tout ce dont nous avons besoin au milieu de terrain.

« Il a de l’expérience, de la puissance, des accélérations, des décélérations, il sait dribbler le ballon et battre les joueurs.

« Il est rapide, il a des capacités physiques et il a de l’expérience dans les grands matchs et en Premier League.

«Vous avez pu le voir lorsque nous avons raté Mateo et N’Golo dans le même match.

« C’est une grande nouvelle pour nous que Kova soit de retour, il a également un impact énorme dans le vestiaire. »

N’Golo Kante débutera contre son ancienne équipe lors de la finale de la FA Cup samedi



Kante a joué un rôle clé dans la victoire au titre de Leicester en Premier League en 2015 et affrontera désormais son ancien club lors de la finale de la coupe de samedi.

Le milieu de terrain principal a retrouvé son meilleur niveau sous le patron allemand Tuchel, l’entraîneur-chef de Chelsea étant ravi de retrouver l’un de ses principaux lieutenants en parfait état.

« Oui, c’est énorme », a déclaré Tuchel. « Nous avons pris la décision ensemble, lui, moi et l’équipe médicale de le laisser de côté, et de lui donner ce match d’Arsenal pour se reposer et soigner son Achille droit.

« C’était la gestion de la douleur. Ce n’est pas une blessure énorme, ce n’est pas nécessaire d’avoir peur de grossir. C’était juste là, c’était un peu ennuyeux, juste la gestion de la douleur et le traitement de la douleur.

« Il a donc fait toutes les séances d’entraînement hier (jeudi) et aujourd’hui, rien à redire.

« Il commencera demain et finira très probablement le match pour nous. »