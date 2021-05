Thomas Tuchel: le patron de Chelsea révèle l’utilisation de la méditation pour calmer les nerfs avant la finale de la FA Cup | Actualités du football

Thomas Tuchel a révélé que la méditation était l’antidote à tous les nerfs de la finale de la FA Cup.

Le patron de Chelsea consacrera 20 minutes samedi matin à une séance de pleine conscience qui débutera sa journée avant la finale de la FA Cup 2021 contre Leicester – la première finale de Tuchel dans le football anglais.

L’ancien patron du Paris Saint-Germain, qui a remplacé Frank Lampard vers la fin du mois de janvier, a également conduit Chelsea à la finale de la Ligue des champions, où ils affronteront Manchester City le 29 mai.

« Je me réveille tôt et je fais du sport et de la méditation, puis je suis prêt à préparer la première rencontre », a déclaré Tuchel à propos de sa routine avant la finale de la FA Cup samedi.

«Vous essayez d’entrer dans certaines routines, parfois j’essaie de courir après les matches quand ils sont en retard, de me débarrasser de l’énergie pour mieux dormir.

Image:

Tuchel a révélé certaines de ses méthodes pour faire face au stress de la gestion du football



«Parfois, je suis très discipliné, parfois pas.

« Je pense qu’il est normal d’être excité et nerveux, parfois plus ou moins, et parfois ça peut me rattraper avant les matchs normaux, et parfois on peut se sentir calme même si la pression est forte. »

«C’est juste 20 minutes, inspirez, expirez. Et essayez de ne rien faire. Dans la pièce.

« Il y a quelques années, j’y suis entré. Cela m’a aidé, c’était une belle expérience. Quand j’étais entraîneur à Dortmund, ou peut-être entre Mayence et Dortmund.

« Parfois, je suis discipliné et je le fais deux fois par jour, d'autres fois j'oublie et je m'en passe pendant quelques semaines. Ce n'est rien de spécial. C'est respirer et essayer de ne rien faire. »

















0:59



Tuchel dit que son équipe affrontera « deux finales » contre Leicester, une pour la FA Cup et la seconde pour un top quatre en Premier League



L’épouse de Tuchel assistera à son premier match à Chelsea, l’entraîneur de 47 ans étant enfin capable de gérer les Bleus devant les supporters.

Chelsea accueillera ensuite Leicester en Premier League mardi soir, les deux matchs étant qualifiés de «finales» par Tuchel étant donné la bataille des Bleus pour une place parmi les quatre premiers.

Tuchel a admis que les vainqueurs de la FA Cup de samedi auront peu de temps à boire sur le moment.

« Il n’y a pas de célébrations prévues, c’est un moment spécial », a ajouté Tuchel. «C’est trop proche du prochain match. Pour les deux équipes, je pense que c’est trop proche que nous rejouons mardi.

« Mais c’est le calendrier et nous devons nous adapter à tous les besoins. La situation en championnat ne nous permet pas de faire la fête. Nous avons deux finales à venir et nous voulons les gagner toutes les deux.

« Nous devrions retarder toutes les célébrations – s’il y avait une raison d’en avoir. »