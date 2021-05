Thomas Tuchel: le patron de Chelsea dans la phase la plus heureuse de sa carrière professionnelle avant le choc de Man City | Actualités du football

L’entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré qu’il était le plus heureux qu’il ait été sur le plan professionnel depuis son arrivée à Stamford Bridge.

Tuchel a poursuivi son excellent début de vie en Angleterre en guidant Chelsea devant le Real Madrid et en finale de la Ligue des champions contre Manchester City plus tôt cette semaine.

Chelsea se qualifie également pour la compétition de la saison prochaine via un classement parmi les quatre premiers de la Premier League à la suite d’une amélioration significative de sa forme en championnat après l’arrivée de Tuchel.

Samedi 8 mai 17h00



Coup d’envoi à 17h30





Lorsqu’on lui a demandé comment il avait apprécié son séjour en Angleterre jusqu’à présent, Tuchel a déclaré Sky Sports: « Absolument, oui (c’est le plus heureux que j’aie été professionnellement), ça fait très, très bien d’être coach ici et ça me fait sentir comme ça depuis le premier jour et ça n’a jamais changé et je le dis régulièrement à ma famille, à mes amies.

«Je dis à voix haute que c’est comme ça et que je ne me retiens pas et que si jamais ça change, qu’ils devraient me rappeler que je l’ai dit à haute voix. Je ne veux pas me retenir mais je n’ai jamais eu le sentiment que je dois me retenir.

« Je suis absolument heureux et je me sens au bon endroit au bon moment. J’espère que tout le monde le ressent et j’espère que cela me rend confiant et calme.

















1h30



Tuchel dit que son équipe jouera avec plaisir la finale de la Ligue des champions où qu’elle se déroule



« J’ai le sentiment que je peux totalement me concentrer sur mon travail d’entraîneur et je suis apprécié et au bon endroit au bon moment. Cela me semble une grande récompense et j’en suis très heureux. »

Tuchel: PL pas facile, je n’ai pas encore connu de fans à l’extérieur

Malgré son succès précoce, Tuchel dit qu’il ne se permet pas de tomber dans un faux sentiment de sécurité sur la facilité avec laquelle la Premier League est.

L’ancien entraîneur-chef du Borussia Dortmund et du PSG comprend qu’il y aura une différence marquée d’intensité, en particulier lors des matchs à l’extérieur, une fois que les spectateurs seront autorisés à revenir sur le terrain.

















0:38



L’ancien joueur de Chelsea, Geremi, pense que Tuchel a montré sa qualité pour tirer le meilleur parti du même groupe de joueurs qui avait connu des difficultés plus tôt dans la saison.



Il a poursuivi: « Non, (cela n’a pas été facile). C’est super difficile, c’est encore plus difficile que ce à quoi nous nous attendions. Cela correspond au minimum à toutes les attentes. Donc, du niveau d’intensité au programme que nous avons et à ce qu’il exige de vous, chaque L’équipe a un style de jeu unique et c’est tellement intense, pour le moment, il n’y a même pas de supporters.

« J’ai du mal à imaginer ce que c’est que de jouer tous ces matchs à l’extérieur à Southampton, à Leeds, à Liverpool. J’ai déjà joué à Liverpool deux fois mais de jouer tous ces matchs contre des équipes plus petites avec le soutien de leurs spectateurs.

« Je ne sais pas ce qui se serait passé si nous étions arrivés en FA Cup à Barnsley et qu’ils avaient leur foule enthousiaste derrière eux, peut-être que nous ne serions pas en finale de la FA Cup.

« Cela demande beaucoup aux joueurs et cela aiguise leur mentalité et la mentalité de l’entraîneur et cela fait ressortir le meilleur de nous. C’est exactement le défi que nous voulions, c’est une grande aventure et nous sommes heureux d’y être. » «

Tuchel veut transformer Chelsea en une « machine » semblable à Man City

Image:

Pep Guardiola et Tuchel s’affrontent en Premier League à peine trois semaines avant leur finale de la Ligue des champions



Tuchel a décrit les adversaires de samedi, Manchester City comme une « machine à gagner » avant le match de ce week-end, en direct sur Sky Sports Premier League.

L’Allemand, rival et admirateur de Pep Guardiola, dit vouloir transformer son équipe de la même manière que l’Espagnol a Manchester City.

Il a déclaré: « J’espère que nous sommes sur la bonne voie, c’est le travail. Je veux transformer Chelsea avec le soutien de tout le monde autour de moi et des joueurs bien sûr. Nous voulons devenir une machine gagnante, nous voulons devenir une équipe fiable qui peut produire ce genre de performances qui donnent des résultats tous les trois jours.

« Je suis très heureux car c’est ce que nous faisons en ce moment et c’est très impressionnant. C’est une pure joie d’être sur la touche et de guider cette équipe et de faire partie de ce club. »