Thomas Tuchel a été frustré par la finition de Chelsea lors du match nul 1-1 avec le Real Madrid, affirmant que Timo Werner manquait de grandes chances n’aiderait pas.

Chelsea a décroché un but potentiellement vital lors du match nul avec l’équipe de Zinedine Zidane lors du match aller de la demi-finale, cependant, ils auraient pu prendre l’avantage sur Stamford Bridge s’ils avaient été plus cliniques avec leurs chances en première mi-temps.

Werner a gaspillé le meilleur de ces ouvertures à 10 minutes de la fin, ne réussissant pas à battre Thibaut Courtois à six mètres après que la chance eut été mise sur une plaque pour lui par Christian Pulisic.

Werner avait marqué son premier but en Premier League depuis la mi-février contre West Ham samedi lors de la victoire 1-0, mais il l’a également raté avec le but béant d’un rebond.

Tuchel a admis que l’incapacité de Werner à ne pas prendre ce qu’il a appelé «de grandes chances» devient une frustration.

« Il a raté un gros match à West Ham et maintenant il en a raté un gros ici, cela n’aide pas », a-t-il déclaré.

«Mais cela n’aide pas à pleurer ou à le regretter tout le temps.

« Il y a des millions de personnes qui ont des choses plus difficiles à gérer que des chances que vous manquez. Donc, la bonne chose à propos du sport est que personne ne se soucie demain, aujourd’hui nous étions tristes et en colère sur le moment – c’est normal. Il est triste, il est en colère et déçu. Demain, il a une journée libre et le lendemain, il doit relever la tête. C’est un gars de haut niveau, un professionnel. Il travaille dur. Il est dans les positions. Il n’arrêtera pas de croire. Tout le monde accepte le situation telle qu’elle est. Avec les attaquants, si vous marquez le prochain match, personne ne parle. «

Il a ajouté: « Je n’ai pas l’impression que nous pointons du doigt mais bien sûr les attaquants veulent marquer, le faire pour eux-mêmes et pour l’équipe. C’est le plus haut niveau et quand vous avez une bonne demi-heure comme nous l’avons fait avec. beaucoup d’occasions et des demi-chances, alors oui nous souhaiterions plus de sang-froid et plus de précision dans la prise de décision et la finition. Le défi était de ne pas s’inquiéter de cela et de ne pas regretter trop longtemps. Nous l’avons fait en seconde période en défendant très bien. »

















1:23



Tuchel dit qu’il a changé de tactique peu de temps avant le match nul de son équipe au Real après que Zinedine Zidane ait choisi de changer la formation habituelle de l’hôte.



Chelsea a pris les devants après 13 minutes lorsque Pulisic a contourné Courtois pour donner à l’équipe de Tuchel un départ parfait.

Madrid avait l’air vieillissant face à l’attaque brillante et pétillante de Chelsea, mais a réussi à revenir dans le match lorsque Karim Benzema a égalisé les scores de manière sourde (29).

Tuchel était globalement positif quant à la performance mais était déçu que son équipe n’ait pas conservé son avance à la mi-temps.

Il a dit à BT Sport: « Nous avons très bien commencé le match, avec beaucoup de courage et de qualité. Nous méritions de gagner la première mi-temps, nous avons eu des chances. Malheureusement, ils ont marqué sur coup de pied arrêté et ils n’avaient rien d’autre, nous n’en avons pas permis. chances.

« C’était un score décevant à la mi-temps. Nous avons dû rester calmes et ne pas perdre confiance. La seconde mi-temps a été très tactique, on sentait que nous sommes un peu fatigués. Nous n’avons eu que quelques jours pour nous remettre d’une autre épreuve difficile. jeu. Nous devons vivre avec 1-1.

« Le but était bien mérité et nous aurions dû en marquer au moins un de plus. Nous avons concédé plus ou moins sur rien et cela peut toujours arriver contre la qualité individuelle. »