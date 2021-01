Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso ont donné le coup d’envoi à l’ère Thomas Tuchel, mais soyons francs: c’était le bâillement d’une nouvelle ère courageuse.

Le premier but du skipper Azpilicueta depuis plus d’un an, et a rappelé la finition lisse de l’ailier Alonso après 84 minutes, a offert à Tuchel sa première victoire en tant que manager de Chelsea.

C’est tout à l’honneur de Tuchel que son équipe ait été si dominante que Burnley – normalement si robuste et durable – a été réduit à des canards boiteux.

Les Clarets se sont aventurés sur Fulham Broadway après avoir mis fin à la série invaincue de 68 matchs de Liverpool à Anfield et à une lutte résolue pour battre Aston Villa.

Mais pendant 94 minutes, ils n’ont même pas réussi un seul coup à Stamford Bridge – le premier cessez-le-feu de n’importe quel match de Premier League cette saison.

Rien que pour l’armistice des visiteurs, ce n’était pas un classique. Les pathologistes ont probablement rencontré plus d’impulsions de course à la morgue.

Cela ne diminue pas la supériorité de Chelsea – mesurée par le nombre de coups de 19-1 en faveur des Blues – mais cela n’a pas fait beaucoup de spectacle.

Après que le tippy-tappy Tommy rot de 860 soit passé sur la route de nulle part lors de son baptême contre les loups, Tuchel peut être convaincu que son règne est opérationnel.