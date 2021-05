Thomas Tuchel fait allusion à une extension de Chelsea après le triomphe de la Ligue des champions

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a laissé entendre qu’il pourrait être sur le point de prolonger son contrat après avoir guidé les Blues vers le deuxième titre de Ligue des champions de leur histoire.

La victoire 1-0 de samedi sur Manchester City à Porto a assuré une fin étonnante à une campagne au cours de laquelle ils ont terminé parmi les quatre premiers de la Premier League et ont atteint la finale de la FA Cup.

– Ogden: Tuchel reste simple pour battre Guardiola qui réfléchit trop

– Héros de Chelsea Havertz: « J’ai attendu 15 ans pour ça »

– Pulisic, premier Américain à disputer la finale de la Ligue des champions

– Toe Poke: comment les médias sociaux ont réagi à la victoire de Chelsea à l’UCL

Tuchel a remplacé Frank Lampard en tant qu’entraîneur-chef en janvier pour un contrat de 18 mois et a dépassé toutes les attentes étant donné que Chelsea était neuvième de la Premier League lorsqu’il a pris les commandes.

Le propriétaire, Roman Abramovich, a assisté à l’Estadio do Dragao pour assister au succès des Blues avec Tuchel révélant leur conversation sur le terrain alors que l’équipe célébrait la première fois qu’ils s’étaient rencontrés.

Et quand ESPN lui a demandé si les discussions allaient bientôt commencer sur une prolongation de contrat, Tuchel a déclaré: « Je ne suis même pas sûr à 100%, mais peut-être que j’ai un nouveau contrat maintenant avec cette victoire. Cela peut être. Mon manager a dit quelque chose à ce sujet mais Je ne sais pas, vérifions cela en premier.

«J’ai parlé au propriétaire en ce moment sur le terrain. Je pense que c’était le meilleur moment pour une première rencontre. Ou le pire car désormais ça ne peut qu’empirer!

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a célébré samedi son premier titre en Ligue des champions. Photo de Marc Atkins / Getty Images

« Nous parlerons [more] plus tard et demain et j’attends cela avec impatience. Je peux lui assurer que je vais rester affamé, que je veux le prochain titre, je me sens absolument heureux et je fais partie d’un club vraiment ambitieux et d’un groupe fort qui correspond parfaitement à mes croyances et passions pour le football en ce moment.

« Mon désir est d’aller pour plus de victoires, mon désir est de pousser le groupe du premier jour de la saison prochaine à la limite. Nous avons du travail à faire pour combler l’écart et c’est ce que je suis.

« Ce sera agréable de le rencontrer un peu plus près. Nous sommes en contact, pas personnels, mais nous sommes en contact permanent. Il sait ce qui se passe directement de moi. C’était agréable de le rencontrer. »