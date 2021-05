Thomas Tuchel est blâmé pour la défaite de Chelsea face à Arsenal après avoir effectué sept changements avant la finale de la FA Cup | Actualités du football

Thomas Tuchel a blâmé sa propre sélection d’équipe pour la défaite 1-0 de Chelsea contre Arsenal, après avoir apporté sept changements à son alignement avant la finale de la FA Cup samedi.

Tuchel n’a subi que la deuxième défaite depuis sa prise en charge à Stamford Bridge avec les Blues incapables de couper à travers une équipe défensive d’Arsenal qui s’est accrochée à son premier match à la 16e minute, marqué par Emile Smith Rowe après un hurleur défensif de Jorginho.

Cette défaite, qui ouvre la porte à Liverpool pour réduire son coussin dans les quatre premiers à un seul point, est survenue moins de trois jours avant que Tuchel ne mènera son équipe à Wembley lors de la finale de la FA Cup de samedi pour affronter Leicester, qui profitera d’une journée. plus de repos après avoir joué à Manchester United mardi.

Ayant déjà apporté cinq changements pour affronter Manchester City ce week-end du côté qui a battu le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions, Tuchel n’a gardé que quatre joueurs de ce match pour affronter les Gunners mercredi soir – et a admis que c’était une étape. trop loin.

















3:02



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire 1-0 d’Arsenal contre Chelsea en Premier League



Il a dit Sky Sports: « Nous avons eu trois jours, nous sommes sur une bonne course, nous avons eu une bonne humeur. Les choix n’étaient pas si bons aujourd’hui de mon côté pour le line-up donc c’est sur moi. Nous n’avons pas eu de chance, bien sûr. Mais nous avons tout fait. aujourd’hui à perdre.

« Je ne suis pas content de mon line-up. C’est facile à dire après. Mais il y avait trop de changements, je n’aurais pas dû le faire comme ça. C’est quelque chose de particulier – mais je ne vous le dirai pas.

Image:

Les matchs restants pour les quatre premiers prétendants à la course



« Je l’ai senti un peu venir hier à l’entraînement. Je suis un peu malchanceux que ce soit prouvé aujourd’hui sur le terrain. Je regrette … mais c’est comme ça. [done this], nous pourrions avoir [done that]’, et c’est de ça qu’il s’agit.

« Je ne nous sentais pas de la même manière impliqués, vifs avec intensité et énergie comme lors du dernier match et ce sont les pour cent qui manquent aujourd’hui. »

Tuchel a en outre suggéré que son alignement aurait pu fournir un choc psychologique à son équipe avant la finale de samedi, déclarant à sa conférence de presse d’après-match: « Nous manquions tous de concentration et de concentration, ce qui est très inhabituel.

« Peut-être que j’ai donné des signes à l’équipe que samedi est dans mon esprit, même si ce n’est que cinq pour cent, ou un pour cent, ce n’est pas comme ça que vous abordez les choses et que vous êtes puni, parce que vous ne pouvez pas être naïf. »

Le résultat de Chelsea ouvre la porte à West Ham et à Liverpool, qui resteront trois et un point derrière eux s’ils gagnent leurs matchs respectifs en main, mais le manager a été réconforté par le fait que la fortune de son équipe est toujours entre ses mains avec seulement deux. jeux à jouer.

« C’était toujours un gros combat », a-t-il déclaré. « C’est toujours entre nos mains. Une autre chance manquée. Mais nous avons eu de bons résultats, donc nous devons maintenant faire face à une défaite. »