Thomas Tuchel envoie un avertissement à Chelsea "les gars chers" après match nul de Southampton

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a suggéré que les signatures d’argent du club doivent s’intensifier pour que les Blues réussissent sous sa direction.

Le patron allemand ne pouvait qu’inspirer son équipe à un match nul contre Southampton samedi, le penalty de Mason Mount en deuxième période annulant le premier match cultivé de Takumi Minamino avant l’intervalle.

Le résultat voit Tuchel prolonger son invaincu à Chelsea, mais lui donne matière à réflexion avant leur affrontement en phase à élimination directe de la Ligue des champions contre l’Atletico Madrid mardi.

Les Blues n’ont pas réussi à marquer plus de deux fois dans un match depuis l’arrivée du joueur de 47 ans, leur manque de buts menaçant de nuire aux chances de son équipe contre une opposition de haute qualité.

Interrogé sur le sujet après le coup de sifflet final au St Mary’s Stadium, Tuchel a déploré l’incapacité de ses joueurs à attaquer avec ténacité, suggérant que Chelsea aurait pris les trois points s’ils avaient été cliniques devant le but.

« La structure n’est jamais le problème ou la solution », a déclaré Tuchel lors de sa conférence de presse d’après-match. « Cela dépend toujours des joueurs. La structure est fluide et dans différentes structures, vous trouvez différents espaces.

« Vous pouvez être sûr que nous pensons jour et nuit à marquer des buts et à créer des occasions. Nous améliorons le terrain et les statistiques que nous avons en haut du terrain, nous ne marquons pas assez.

« Pour le moment, c’est un manque de précision. Pas d’opportunités ou de touches dans la surface. C’est une question de prise de décision et aujourd’hui je n’ai pas l’impression que nous avons tué le match alors qu’il était là pour être fait. »